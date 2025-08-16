ETV Bharat / international

ٹرمپ اور پوتن روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے پر مرکوز اہم سربراہی اجلاس کے لیے الاسکا پہنچے۔

ٹرمپ اور پوٹن الاسکا کے فوجی اڈے پہنچے
ٹرمپ اور پوٹن الاسکا کے فوجی اڈے پہنچے (Image Source: PTI)
Published : August 16, 2025 at 1:43 AM IST

اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے الاسکا کے شہر اینکریج میں بات چیت کی جس میں روس یوکرین جنگ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس گفتگو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 6 سال بعد بات چیت ہو رہی ہے۔

الاسکا میں پوٹن کے ساتھ بات چیت کے دوران روبیو اور وٹکوف کو ٹرمپ کے ساتھ دیکھا گیا۔ ٹرمپ نے الاسکا کے فوجی اڈے پر سربراہی اجلاس کے لیے پوٹن کا استقبال کیا۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ پر ولادی میر پوتن کے ساتھ سربراہی ملاقات کے لیے الاسکا کے فوجی اڈے پہنچ گئے۔ طیارے سے اترتے ہی ٹرمپ کو پوتن کا انتظار کرتے دیکھا گیا۔ اسی دوران پوتن کچھ دیر بعد طیارے سے اترے اور ٹرمپ سے براہ راست ملاقات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ پھر دونوں ایک ہی گاڑی میں چلے گئے۔

یہ تاریخی منظر پوری دنیا نے دیکھا۔ اس دوران فوجی اڈے پر پوتن کے لیے ریڈ کارپٹ سجایا گیا۔ ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کی آئندہ ملاقات میں یوکرین اور روس کے درمیان علاقائی تبادلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسے کسی بھی فیصلے میں حتمی فیصلہ یوکرین کا ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بیان الاسکا جاتے ہوئے دیا، جہاں اس اہم سربراہی اجلاس میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کیے جانے کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ یوکرین کی جانب سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا مقصد دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ان کے (پوتن) کے ذہن میں، اس سے انہیں بہتر ڈیل حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔"

جوائنٹ بیس ایلمینڈورف-رچرڈسن میں جمعے کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین کو اس مسئلے کا فیصلہ کرنے دیں گے... لیکن وہ یوکرین کے لیے بات چیت کے لیے یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں انہیں مذاکرات کی میز پر لانے آیا ہوں... اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس دو فریق ہیں۔ پوتن پورے یوکرائن پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اگر میں صدر نہ ہوتا تو وہ ابھی پورے یوکرائن پر قابض ہوتے... لیکن وہ ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں۔"

ان کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف ایک سفید ٹی شرٹ پہنے اینکریج پہنچے جس پر سوویت یونین کا مخفف CCCP تھا، یہ اقدام ماسکو کے سخت مذاکراتی موقف کے علامتی پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

ٹرمپ نے پوتن کے وفد پر بھی تبصرہ کیا، روسی کاروباری رہنماؤں کی موجودگی کو نوٹ کیا اور یہ پیغام دیا کہ امریکہ تجارت نہیں کر رہا ہے۔

TRUMP PUTIN ARRIVE IN ALASKARUSSIA UKRAINE WARUS PRESIDENT DONALD TRUMPRUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTINTRUMP PUTIN MEETING

