ٹرمپ اور نیتن یاہو کا غزہ کے لیے نئے 'امن منصوبے' پر اتفاق، حماس نئی تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے
حماس کو نئی تجاویز فراہم کر دی گئی ہیں اور تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ 'ایمانداری سے' ان کا جائزہ لے رہی ہے۔
Published : September 30, 2025 at 7:39 AM IST
واشنگٹن (اے پی): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز غزہ جنگ کے مکمل خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 20 نکاتی تجویز پیش کی جس کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی حمایت کی۔ وہیں حماس کا کہنا ہے کہ وہ ان تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے اس نئے منصوبے میں وہ تمام شرائط شامل ہیں جنہیں حماس پہلے مسترد کر چکی ہے۔
منصوبے میں شامل اہم تجاویز
غزہ کو انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، فلسطینیوں کی نقل مکانی کی روک تھام، یرغمالیوں کی رہائی، حماس کو غیر مسلح کیا جانا، سبھی فریقوں کے لیے حفاظتی ضمانتیں، غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا، غزہ کی پٹی کی تعمیر نو، اور غزہ کا مغربی کنارے کے ساتھ انضمام وغیرہ۔
غزہ پر حکمرانی کیلئے 'بورڈ آف پیس' کے قیام کی تجویز
ٹرمپ کے منصوبے میں 'بورڈ آف پیس' کے نام سے ایک عارضی گورننگ کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی سربراہی خود امریکی صدر ٹرمپ کریں گے اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹس کی ایک فلسطینی کمیٹی شہری امور کی نگرانی کرے گی، جس کا اختیار بعد میں ایک اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔
اس نئے منصوبے میں فلسطینی ملک کے قیام کے بارے میں بہت کم ذکر کیا گیا ہے، جو خطے اور اس سے باہر کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ طویل مدتی امن کے لیے اہم ہے۔ یہ تجویز فلسطینی اتھارٹی کو بڑی حد تک پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں اتھارٹی کے لیے وسیع اصلاحات کی شرط لگائی گئی ہے۔
حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط
اس نئے منصوبے میں حماس کو غیر مسلحہ کرنے کی تجویز سب سے اہم ہے۔ جب کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط کو سابقہ تمام مذاکرات میں نان اسٹارٹر کے طور پر مسترد کیا جا چکا ہے۔ خیال رہے کہ حماس نے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ غزہ پر حکومت کرنے سے دستبردار ہونے پر راضی ہے، تاہم عسکریت پسند گروپ نے غیر مسلح ہونے سے انکار کر چکا ہے، جس کا مطالبہ نیتن یاہو طویل عرصے سے جنگ بندی کے حصے کے طور پر کر رہے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عسکریت پسند اب اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اس منصوبے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے جسے وہ اور نیتن یاہو آخری بہترین پیشکش کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
اس منصوبے کے تحت لوگوں کو غزہ کی پٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ ٹرمپ کے ایک پہلے منصوبے میں بیان کیا گیا تھا جسے فلسطینیوں اور علاقائی رہنماؤں نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔
یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کی تجویز
اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے اس منصوبے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کو باقی تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا، یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ پوری غزہ پٹی میں پھیلے ہوئے یرغمالیوں کے ساتھ مکمل کرنا مشکل ہو گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینیئر اہلکار، جسے اس منصوبے کی تفصیلات پر عوامی سطح پر بات کرنے کا اختیار نہیں تھا، نے کہا کہ حماس کے تجویز کو قبول کرنے کے بعد 72 گھنٹے شروع ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان تجاویز کے مطابق یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینیوں کو جن میں کئی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، کو رہا کرے گا۔
نتین یاہو کا حماس کے خاتمے پر زور
نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا، ’’اگر حماس آپ کے منصوبے کو مسترد کرتی ہے، مسٹر صدر، یا اگر وہ اسے ظاہری طور پر قبول کرتے ہیں اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں تو اسرائیل خود ہی یہ کام ختم کر دے گا۔‘‘ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا کہ "چاہے یہ (حماس کا خاتمہ) آسان طریقے سے کیا جائے یا مشکل طریقے سے، لیکن یہ کیا جائے گا۔"
قطر کے وزیر اعظم اور مصر کے انٹیلی جنس سربراہ نے ٹرمپ کی تجویز حماس کے مذاکرات کاروں کے سامنے پیش کر دی، جو اب اس معاملے سے واقف شخص کے مطابق "نیک نیتی" سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔
کامیابی کے بہت قریب: ٹرمپ
جب کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ امن قائم کرنے کی اپنی طویل کوششوں میں اب کامیابی کے قریب ہیں، لیکن تیسرے سال میں داخل ہونے والی غزہ جنگ کے خاتمے کے امکانات اب بھی متزلزل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں حماس اور اسرائیل کے بیچ اختلاف اور کشیدگی کے بہت سے نکات اب بھی برقرار ہیں۔
امریکی صدر نے نیتن یاہو سے وعدہ کیا کہ اگر گروپ اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو اسرائیل کو حماس کو ختم کرنے کے لیے ان کی انتظامیہ کی "مکمل حمایت" حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ایک مختلف حماس ہے۔" ٹرمپ نے کہا "ان کی قیادت کو تین بار مارا جا چکا ہے۔ آپ (نیتن یاہو) واقعی مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔"
فلسطینی اتھارٹی اور آٹھ مسلم ملکوں نے خیر مقدم کیا
مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی نے جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کا خیرمقدم کیا اور اتھارٹی سے متعلق مطلوبہ اصلاحات پر عمل درآمد کا عہد کیا۔ وہیں مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ٹرمپ کی تجویز کو سراہا گیا۔
ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت اور خطے میں امن کی راہ تلاش کرنے کی 'مخلصانہ کوششوں' پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزراء خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے تنازع کے خاتمے، غزہ کی تعمیر نو اور مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے پیش کی گئیں تجاویز کو 'ایک جامع منصوبہ قرار دیا۔
انہوں نے مغربی کنارے پر کسی بھی اسرائیلی قبضے کو روکنے کے لیے ان کے عزم کی بھی تعریف کی۔ اپنے بیان میں، وزراء نے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد کے لیے امریکہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ مثبت انداز میں مشغول ہونے کے لیے اپنی تیاری کا اعادہ کیا۔
