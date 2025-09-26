ٹرمپ نے پھر کی پاکستانی وزیراعظم شریف اور فوجی سربراہ عاصم منیر کی میزبانی
امریکہ۔پاکستان تعلقات کے تازہ ترین اپڈیٹ میں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بات چیت کی۔
Published : September 26, 2025 at 5:26 PM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور جنوبی ایشیائی ایٹمی طاقت کے درمیان مضبوط ہوتے تعلقات کی تازہ ترین علامت میں جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی کی۔
شریف ان آٹھ عرب یا مسلم ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں میں شامل تھے جنہوں نے اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ٹرمپ سے ملاقات کی۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے کیونکہ ٹرمپ کے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تعلقات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور میں مودی عالمی رہنماؤں میں امریکی صدر کے سب سے قریبی تھے، فروری 2022 میں ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد ہندوستان کی طرف سے رعایتی روسی تیل کی بڑھتی ہوئی خریداری پر مودی-ٹرمپ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان پڑوسی اور سخت حریف ہیں۔
ٹرمپ نے ماسکو پر بالواسطہ معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش میں تیل کی ان خریداریوں کے لیے ہندوستان پر ڈرامائی طور پر محصولات میں اضافہ کیا ہے۔
دریں اثنا، امریکہ اور پاکستان نے جولائی میں ایک تجارتی معاہدہ کیا جس کے تحت توقع ہے کہ واشنگٹن کو پاکستان کے بڑے پیمانے پر غیر استعمال شدہ تیل کے ذخائر کو ترقی دینے اور اسلام آباد کے لیے ٹیرف کم کرنے میں مدد ملے گی۔
شریف شام 5 بجے سے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ جیسا کہ ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر رہے تھے اور صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کو میڈیا کے لیے بند کر دیا گیا، پاکستانی وفد شام 6 بج کر 18 منٹ پر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہوا۔
شریف کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق ان کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شریف نے ٹرمپ کو "امن کی شخصیت" (مین آف پیس) کے طور پر سراہا۔ پاکستان کے مطابق ٹرمپ کی قیادت نے ہندوستان کے ساتھ مئی میں جنگ بندی میں سہولت فراہم کرکے تباہی کو روکنے میں مدد کی۔
اس میں کہا گیا کہ شریف نے اس سال کے شروع میں ختم ہونے والے یو ایس پاکستان ٹیرف کے انتظام پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔
دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی کے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا، شریف نے انتہا پسندی سے نمٹنے میں پاکستان کے کردار کی ٹرمپ کی توثیق کی تعریف کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شریف نے ٹرمپ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اس سال ان کی انتظامیہ کی کوششوں کے لیے امریکی رہنما کو امن کے نوبل انعام کے لیے عوامی طور پر توثیق کرنے کے بعد سے شریف نے ٹرمپ کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے مطابق، بھارت اور پاکستان نے مئی میں امریکی قیادت میں مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا تاکہ جوہری ہتھیاروں سے لیس حریفوں کے درمیان دہائیوں میں جاری سب سے سنگین فوجی تصادم کو ختم کیا جا سکے۔
شریف کے برعکس، مودی نے ٹرمپ کو جنگ بندی کی ثالثی کا کریڈٹ دینے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔
یہ معاہدہ بھارت-پاکستان کی سرحدوں پر ہفتوں کی جھڑپوں، میزائلوں اور ڈرون حملوں کے بعد ہوا۔ یہ جھڑپیں جموں کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں کے قتل عام کی وجہ سے ہوئی تھیں جس کا الزام ہندوستان پاکستان پر عائد کرتا ہے۔ حالانکہ پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔
جون میں تین ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے فیصلے پر پاکستان ٹرمپ سے الگ ہو گیا۔ پاکستان نے کہا کہ یہ حملہ "بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی" کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے قد و قامت پر بھی ہے۔
مودی کی حال ہی میں شمالی چین کے شہر تیانجن میں ایک سیکورٹی سربراہی اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تصویر کھنچوائی گئی۔ اس کی وجہ سے ٹرمپ کی طرف سے سوشل میڈیا جاب ہوا۔
ٹرمپ نے لکھا ’’ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہندوستان اور روس کو سب سے گہرے، تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔‘‘ "ان کا ایک طویل اور خوشحال مستقبل ایک ساتھ ہو!"
لیکن ٹرمپ نے حال ہی میں مودی کے ساتھ گرمجوشی سے کام لیا ہے۔
گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے امید ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ، میں آنے والے ہفتوں میں اپنے بہت اچھے دوست، وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں عظیم ممالک کے لیے کسی کامیاب نتیجے پر پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی!"
ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری سے متعلق بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کے بعد گزشتہ ماہ ہندوستان کو 50 فیصد تک ٹیرف کے ساتھ نشانہ بنایا، جس سے ماسکو کو یوکرین میں اپنی جنگ کے اخراجات میں مدد ملتی ہے۔
ٹرمپ نے فروری میں وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کے لیے مودی کی میزبانی کی تھی۔
