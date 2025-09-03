کیا ٹرمپ انتقال کر گئے؟ سوشل میڈیا پرسوال۔۔امریکی صدر نے کہا پاگل پن

واشنگٹن: بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنے بغیر بمشکل ایک گھنٹہ گزر سکتا ہو۔ چنانچہ جب وہ ایک دن کے لیے نظر نہیں آئے تو ان کی صحت کے بارے میں آن لائن قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔
ہفتے کے آخر میں امریکی صدر کے اپنے گولف کورس کا دورہ کرنے کی چند جھلکیاں بھی سیاسی مخالفین کی طرف سے سوشل میڈیا کی افواہوں کی چکی کو بھڑکانے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ منگل کو اس ہفتے میں ان کی پہلی عوامی تقریب میں ٹرمپ سے براہ راست اس کے بارے میں پوچھا گیا۔
فاکس نیوز کے پیٹر ڈوسی نے ٹرمپ سے پوچھا، "آپ کو ہفتے کے آخر میں کیسے پتہ چلا کہ آپ مر چکے ہیں؟" کیا آپ نے وہ دیکھا ہے؟
"نہیں،" 79 سالہ ٹرمپ نے صاف جواب دیا۔ صدر نے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ مر گئے ہیں، لیکن انہوں نے سنا ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں خدشات ہیں۔
ٹرمپ نے کہا، "میں جانتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، جیسے: 'کیا وہ ٹھیک ہیں؟ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا غلط ہے؟'" ٹرمپ نے قیاس آرائیوں کو افواہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہفتے کے آخر میں بہت متحرک تھے۔
حال ہی میں، ٹرمپ کو اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر چوٹ کے ساتھ دیکھا گیا ہے، کبھی کبھی میک اپ کے ساتھ ناقص طور پر اس چوٹ کو چھپایا جاتا ہے، اور ان کے ٹخنوں کے گرد سوجن رہتی ہے۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو دائمی وینس کی کمی کی تشخیص ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ٹانگوں کی رگیں خون کو صحیح طریقے سے دل تک نہیں لے جا سکتیں، جس کی وجہ سے خون نچلی ٹانگوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عمر کے بالغوں کے لیے کافی عام حالت ہے۔
جہاں تک زخموں کا تعلق ہے، پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ یہ "بار بار مصافحہ اور اسپرین کے استعمال" سے ہے، جسے ٹرمپ ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرے کو کم کرنے کے لیے باقاعدگی سے لیتے ہیں۔
ٹرمپ نے منگل کو نشاندہی کی کہ انہوں نے ان دنوں کے دوران چند انٹرویو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سوشل میڈیا سائٹ، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ بھی کرتے رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: