واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اشارہ دیا کہ بھارت کے خلاف 25 فیصد اضافی ٹیرف کے اعلان کے فوراً بعد مزید ثانوی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ بھارت کو ان اضافی پابندیوں کے لیے چنا گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ 'بھارتی حکام نے کہا کہ چین جیسے دوسرے ممالک بھی روسی تیل خرید رہے ہیں۔ آپ ان اضافی پابندیوں کے لیے بھارت کو ہی کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟' تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، 'صرف آٹھ گھنٹے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو بہت سی اضافی پابندیاں دیکھنے کو ملیں گی۔'
انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکی انتظامیہ چین پر ایسے ہی 'مزید' پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 'بھارتی سزاؤں پر، کیا آپ کے پاس چین پر مزید ٹیرف لگانے کا کوئی ایسا ہی منصوبہ ہے'، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، 'ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے.'
ٹرمپ نے بدھ کے روز امریکہ کی طرف سے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ٹرمپ نے اس اضافے کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے خدشات کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ تجارتی قوانین کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت کی طرف سے روسی تیل کی درآمد بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکہ کے لیے ایک غیر معمولی خطرہ پیدا کرتا ہے۔
امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے
ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے سے امریکہ کی طرف سے بھارتی اشیاء کی درآمد پر کل ٹیرف 50 فیصد تک بڑھ جائے گا۔ ابتدائی محصولات سات اگست سے نافذ العمل ہوں گی، جب کہ اضافی محصولات 21 دن بعد نافذ العمل ہوں گی اور امریکہ میں درآمد کی جانے والی تمام بھارتی اشیا پر لاگو ہوں گی۔ سوائے ان اشیاء کے جو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں یا جنہیں مخصوص چھوٹ ملی ہوئی ہے۔
اس اعلان کے بعد، وزارت خارجہ (MEA) نے اپنے ردعمل میں امریکی اقدام کو غیر منصفانہ، غیر معقول اور غیر منطقی قرار دیا اور اعلان کیا کہ نئی دہلی اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
#WATCH | On being asked, 'On the Indian penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China', US President Donald Trump says, "Could happen. Depends on how we do. Could happen."— ANI (@ANI) August 6, 2025
(Source: The White House/YouTube) pic.twitter.com/iauBFQ91mH
ایک سرکاری بیان میں، وزارت خارجہ نے کہا، 'حالیہ دنوں میں امریکہ نے روس سے بھارت کی تیل کی درآمد کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت نے ان معاملات پر اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ اس میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہماری درآمدات بازار کے عوامل پر مبنی ہیں۔ یہ بھارت کے 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مجموعی مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔'
بیان میں کہا گیا، 'اس لیے یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ نے بھارت پر ایسے اقدامات کے لیے اضافی ڈیوٹیز عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کئی دوسرے ممالک بھی اپنے قومی مفاد میں اٹھا رہے ہیں۔' انہوں نے کہا، 'ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ اقدامات غیر منصفانہ، غیر معقول اور غیر منطقی ہیں۔ بھارت اپنے مفادات کے پیش نظر تمام ضروری اقدامات کرے گا۔'
