غزہ مذاکرات کے لیے مصر گئے تین قطری سفارت کار سڑک حادثے میں ہلاک، دو زخمی
مصری سیاحتی مقام شرم الشیخ جاتے ہوئے کار حادثے میں 3 قطری سفارت کار ہلاک ہو گئے۔
Published : October 12, 2025 at 7:04 AM IST
قاہرہ: ہفتے کے روز مصر کے بحیرہ احمر کے تفریحی مقام شرم الشیخ جاتے ہوئے ایک کار حادثے میں تین قطری سفارت کار ہلاک ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ شرم الشیخ سے تقریباً 50 کلومیٹر (31 میل) دور ان کی گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں دو دیگر سفارتکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ سفارت کار قطری پروٹوکول ٹیم سے تھے۔ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ، یہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جشن منانے والے اعلیٰ سطحی اجلاس سے قبل شہر کا سفر کر رہے تھے۔
قطر نے مصر کے ساتھ جنگ بندی میں ثالثی کی تھی اور امریکہ اور ترکی نے بھی اس ماہ کے شروع میں شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس معاہدے میں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں اور سیکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی طے پائی ہے۔
یہ حادثہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب امریکی صدر پیر کے روز مصر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مصری ایوان صدر کے ایک بیان کے مطابق، شرم الشیخ اس سربراہی اجلاس کی میزبانی کریں گا جس کی صدارت مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس سمیت دو درجن سے زائد عالمی رہنما سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔
