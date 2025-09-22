فلپائن میں سپر ٹائیفون میں پھنسے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا
فلپائنی صدر مارکوس نے کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام سرکاری ادارے "مدد فراہم کرنے کے لیے چوکس ہیں۔"
By AFP
Published : September 22, 2025 at 12:49 PM IST
منیلا، فلپائن: سوپر ٹائفون راگاسا کے باعث 10,000 سے زائد افراد پیر کے روز اسکولوں اور انخلاء کے مراکز میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئے جب کہ فلپائن کے دور دراز شمالی علاقوں میں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلیں۔ جنوبی چین کے قریب پہنچتے ہی یہ طوفان زور پکڑ رہا ہے اور توقع ہے کہ دوپہر کے قریب فلپائن کے بابویان جزائر سے ٹکرائے گا۔
یہ کم آبادی والے جزیرے تائیوان کے جنوب میں تقریباً 740 کلومیٹر (460 میل) کے فاصلے پر واقع ہیں، جہاں چھوٹے پیمانے پر انخلاء کا آپریشن بھی جاری ہے۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق، صبح 11:00 بجے (0300 GMT)، طوفان کے مرکز میں زیادہ سے زیادہ 215 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور جھونکے 265 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئے جب یہ بابویان کی طرف مغرب کی طرف بڑھ گیا۔
Make no mistake, this is a monstrous Category 5 Super Typhoon that is reaching the upper echelons of plausible cyclonic intensity. Landfalling storms do not get much stronger than this.— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) September 21, 2025
We are about to go LIVE on X and YouTube with breaking news coverage of Ragasa (NandoPH). pic.twitter.com/tKy1VGULOb
ایسا لگا جیسے کوئی مشین چل رہی ہو
شمالی صوبہ کاگیان کے ساحلی قصبے اپاری کے رہائشی، تیرسو توگاگاو نے کہا، "میں تیز ہوا سے جاگا۔ ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور ایسا لگا جیسے کوئی مشین چل رہی ہو۔" 45 سالہ استاد نے مزید کہا، "میں یہاں اپنے گھر سے دیکھ سکتا ہوں کہ اونچی لہریں ساحل پر ٹکرا رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ سب محفوظ رہیں۔"
Cagayan ڈیزاسٹر چیف Rueli Rapsing نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کی ٹیم "بدترین" کے لیے تیار ہے۔ صدر فرڈینینڈ مارکوس نے فیس بک پر کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام سرکاری ادارے "جہاں بھی ضرورت ہو مدد فراہم کرنے کے لیے چوکس ہیں۔"
انتہائی طوفانی بارش" کی پیش گوئی
تائیوان میں، ریاستی موسمیاتی سروس نے ملک کے مشرقی حصے میں "انتہائی طوفانی بارش" کی پیش گوئی کی ہے۔ "طوفان کا قُطر بڑا ہے، تقریباً 320 کلومیٹر کے پار۔ اگرچہ طوفان کا مرکز ابھی کچھ دور ہے، لیکن اس کا وسیع، تیز ہوا کا میدان اور بیرونی گردش پہلے ہی تائیوان کے کچھ حصوں کو متاثر کر رہی ہے۔"
پنگ ٹونگ کے قریب پہاڑی علاقوں سے انخلاء کا عمل جاری
فائر ڈپارٹمنٹ کے مقامی اہلکار جیمز وو نے اے ایف پی کو بتایا کہ پنگ ٹونگ کے قریب پہاڑی علاقوں سے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے اس طوفان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جس نے بجلی کے کھمبے گرائے اور شیٹ میٹل کی چھتوں کو ہوا میں اڑا دیا، "ہمیں زیادہ خدشہ ہے کہ نقصان دو سال قبل ٹائفون کوئنو کے دوران ہوا جیسا ہو سکتا ہے۔"
متوقع شدید بارش کی وجہ سے پیر کو منیلا کے علاقے اور فلپائن کے 29 صوبوں میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ سرکاری ماہر موسمیات جان گرینڈر الماریو نے اتوار کو کہا کہ مرکزی جزیرے لوزون کے شمالی علاقوں میں "شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ" متوقع ہے۔
بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے خلاف لوگ سڑکوں پر
راگاسا میں سیلاب کا خطرہ صرف ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے جب ہزاروں فلپائنی سیلاب پر قابو پانے کے منصوبوں سے متعلق بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جو یا تو ناقص تعمیر ہوئے تھے یا کبھی مکمل نہیں ہوئے۔
انسانوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں
فلپائن بحرالکاہل کے سمندری طوفان کی پٹی کا سامنا کرنے والا پہلا بڑا لینڈ ماس ہے اور جزیرۂ نما ہر سال اوسطاً 20 طوفانوں اور ٹائفون کی زد میں آتا ہے، جو تباہی کے شکار علاقوں میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو مستقل غربت میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے دنیا کے گرم ہونے کے ساتھ ہی طوفان زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔