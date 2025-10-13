ETV Bharat / international

'آٹھویں جنگ کو سلجھایا' غزہ امن معاہدے پر ٹرمپ کا بیان، کہا پاکستان افغانستان تنازع بھی حل کریں گے

مشرق وسطیٰ روانگی سے قبل ٹرمپ نے کہاکہ وہ جنگیں حل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور اب پاکستان افغانستان معاملے پر غور کریں گے۔

امریکی صدر ٹرمپ
امریکی صدر ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 9:00 AM IST

4 Min Read
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اس بات کا اعادہ کیا کہ انہوں نے کئی دیرینہ عالمی تنازعات کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر بھارت پاکستان جنگ روکنے کا کریڈٹ لیا۔ نوبل انعام نہ ملنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب (نوبل امن ایوارڈ) ایوارڈ کے لیے نہیں کیا۔

پاکستان افغانستان تنازع کا بھی ذکر

مشرق وسطیٰ کے دورے پر نکلے ٹرمپ نے ایئر فورس ون پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازع کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ (مشرق وسطیٰ سے) واپسی پر اس مسئلے پر بھی غور کر سکتے ہیں، انہوں نے جنگوں کو حل کرنے کی اپنی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔

انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ غزہ کی جنگ بندی آٹھواں تنازع ہوگا جسے انہوں نے کامیابی سے حل کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ، "یہ میری آٹھویں جنگ ہوگی جسے میں نے حل کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا، 'اس کے لیے میرے واپس آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں جنگیں حل کرنے میں اچھا ہوں۔'

انہوں نے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے کی اپنی سابقہ ​​کوششوں کا ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں کئی جنگیں حل ہو چکی ہیں جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا، "بھارت اور پاکستان کے بارے میں سوچو، ان جنگوں کے بارے میں سوچو جو برسوں سے جاری تھیں۔ ایک جنگ 31 سال، ایک 32 سال، ایک 37 سال تک جاری رہی، جس میں ہر ملک میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور میں نے ان میں سے زیادہ تر جنگوں کو ایک دن میں طے کر لیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔"

ٹرمپ نے کہا کہ امن کی کوششوں کے ذریعے جان بچانے میں کردار ادا کرنا اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اقدامات ذاتی شناخت یا ایوارڈز سے متاثر نہیں تھے۔ ایسا کرنا اعزاز کی بات تھی۔ "میں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔" نوبل کمیٹی کے بارے میں مکمل طور پر ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ ایوارڈ 2024 کے لیے تھا۔ اس سال دیے گئے ایوارڈ (نوبل امن انعام) کا انتخاب 2024 کے لیے کیا گیا تھا۔

تاہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بالاتر ہیں کیونکہ سال 2025 کے دوران بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو پوری ہو چکی ہیں اور بہت عظیم ہیں۔ لیکن میں نے یہ سب نوبل کے لیے نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ایسا کیا۔ ان کے تبصرے نوبل امن انعام کے بارے میں نئی ​​بحث کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ دو دن پہلے 11 اکتوبر کو ٹرمپ نے ایوارڈ نہ ملنے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2025 کے نوبل امن انعام یافتہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو کی کئی مواقع پر مدد کی تھی۔

ٹرمپ نے کہا کہ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ماچاڈو نے ذاتی طور پر ان سے رابطہ کیا اور ان کی حمایت کے اعتراف میں اسے (نوبل امن ایوارڈ کو) ان کے لیے وقف کیا۔ ٹرمپ نے اس موقعے پر ایک بار پھر ان تنازعات کا حوالہ دیا جن کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی قیادت میں حل ہوئے، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، کوسوو اور سربیا، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، روانڈا اور کانگو شامل ہیں۔

