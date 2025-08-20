تہران: ایران نے کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران نے حال ہی میں نئے میزائل تیار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ میزائل حالیہ تنازع میں استعمال ہونے والے میزائلوں سے کہیں زیادہ صلاحیت کے حامل ہیں۔
اگر ہم غور کریں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان 24 جون کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد بھی کشیدگی برقرار ہے۔ ساتھ ہی ایرانی حکام محاذ آرائی کے لیے اپنی تیاریوں پر زور دے رہے ہیں۔ ایران نے بدھ کو کہا کہ وہ کسی بھی نئے اسرائیلی حملے کے لیے پوری طرح چوکنا اور تیار ہے۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے حالیہ 12 روزہ جنگ میں استعمال ہونے والے میزائلوں سے زیادہ صلاحیت کے حامل میزائل تیار کیے ہیں۔
ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی آئی آر این اے کے حوالے سے بتایا کہ 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل چند سال پہلے بنائے گئے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ آج ہم نے ماضی کے میزائلوں سے کہیں زیادہ صلاحیت کے حامل میزائل بنائے ہیں، ہمارے پاس یہ میزائل موجود ہیں، ایسی صورت حال میں اگر صہیونی دشمن دوبارہ اس مہم جوئی کا آغاز کرتا ہے، تو بلاشبہ ہم انہیں استعمال کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال جون کے وسط میں اسرائیل نے ایران کے خلاف بمباری شروع کردی تھی۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ ایران نے اس کا جواب میزائل اور ڈرون حملوں سے دیا۔
اسرائیلی حملے میں اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈر، جوہری سائنسدان اور سینکڑوں دیگر افراد ہلاک ہوئے۔ دونوں فوجی اڈوں اور رہائشی علاقوں پر حملہ کیا گیا۔امریکہ نے مختصر طور پر ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے جنگ میں حصہ لیا۔ تاہم ایران اور اسرائیل کے درمیان 24 جون سے جنگ بندی جاری ہے۔
اس کے بعد ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی وقت لڑائی کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تہران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی تصادم کے لیے تیار ہے۔ پیر کو نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران کو ہر وقت محاذ آرائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم جنگ بندی کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں؛ ہم دشمنی ختم کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔"
ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فوج جمعرات کو دو روزہ فوجی مشق شروع کرنے والی تھی جس میں مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں کی ایک وسیع رینج شامل ہوگی۔ مغربی حکومتوں نے بارہا ایران کے میزائل پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
جولائی میں، فرانس نے تہران کے ساتھ ایک "جامع معاہدہ" کا مطالبہ کیا جس میں نہ صرف اس کے جوہری پروگرام بلکہ اس کے میزائل پروگرام اور اس کے علاقائی عزائم کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ ایران نے اصرار کیا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔