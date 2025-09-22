ETV Bharat / international

'فلسطینی ملک کا قیام نہیں ہونے دیں گے'، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی منظوری پر نیتن یاہو کا ردعمل

فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا معاملہ تیزی سے گرم ہوا ہے جس پر نیتن یاہو نے سخت ردعمل ظاہر کیاہے۔

there will be no palestine state netanyahu to uk Canada australia Urdu News
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 10:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

تل ابیب: برطانیہ سمیت تین ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے سخت ردعمل جاری کردیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔

اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کی شدید مخالفت کی۔ پی ایم او کے ذریعہ شائع کردہ ایک سخت الفاظ میں اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے، پی ایم نیتن یاہو نے اپنے امریکی دورے کے بعد ممالک کو جواب دینے کا عزم کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ’’کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی‘‘۔ ہماری سرزمین کے قلب میں دہشت گرد ریاست کے قیام کی تازہ کوشش کا جواب امریکہ سے واپسی کے بعد دیا جائے گا۔

دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں

نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ فلسطین کو تسلیم کر کے وہ دہشت گردی کو بھاری بڑھاوا دے رہے ہیں اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان رہنماؤں کے لیے واضح پیغام ہے جو 7 اکتوبر کے ہولناک قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔

آپ دہشت گردی کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں۔ اور میرے پاس آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ کئی سالوں سے، میں نے ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کے دباؤ کے باوجود اس دہشت گرد ریاست کو بننے سے روکا ہے۔"

آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے فلسطین کو تسلیم کیا

انہوں نے مزید کہا، "ہم نے یہ عزم اور ہوشیار سفارت کاری کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، ہم نے یہودیہ اور سامریہ میں یہودی بستیوں کی تعداد کو دوگنا کر دیا ہے۔ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے۔"آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے ایک مربوط کوشش میں اتوار کو فلسطین کو تسلیم کیا اور دو ریاستی حل پر زور دیا۔

تاہم تینوں جماعتوں نے کہا کہ حماس کا وجود فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا، "آسٹریلیا باضابطہ طور پر آزاد اور خودمختار ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے، آسٹریلیا فلسطینی عوام کی اپنی ایک قوم کے لیے جائز اور دیرینہ امنگوں کو تسلیم کرتا ہے۔"

مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کمزور

اسرائیلی وزارت خارجہ نے ان ممالک کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے اور اس کے مقاصد سے متصادم ہوں گے۔ اسرائیل برطانیہ اور بعض دیگر ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے یکطرفہ اعلان کو یکسر مسترد کرتا ہے۔

وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، "یہ اعلان امن کو فروغ نہیں دیتا، اس کے برعکس، یہ خطے کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے اور مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کو کمزور کرتا ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

آزاد فلسطین ریاست کےلئے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، بھارت سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل-امریکہ کی مخالفت

اقوام متحدہ میں پہلی بار بھارت نے غزہ سے متعلق دیا بڑا بیان، امریکہ کو چونکادیا اور نیتن یاہو کو بھی کیا حیران

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

لڑکیوں کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، بی جے پی نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا

بہتر ہے، ہمیں بھوک سے مرنے دو۔۔۔غزہ میں امداد کے متلاشی 85 فلسطینی جاں بحق

بھوک سے نڈھال فلسطینی، امداد کے انتظار میں گزر جاتا ہے دن۔۔تصویریں دیکھیں

فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا

بھارت میں بھی غزہ کے حق میں احتجاج ہونے لگے، تصویریں دیکھیں

28 ممالک نے یک آواز ہو کر کہا غزہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے

غزہ میں بھوک سے 80 بچوں سمیت 101 افراد جاں بحق

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL PALESTINE RECOGNITIONNETANYAHU TO UK CANADA AUSTRALIAISRAEL ON PALESTINE RECOGNITIONNETANYAHU ON PALESTINE STATEPALESTINE RECOGNITION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.