'فلسطینی ملک کا قیام نہیں ہونے دیں گے'، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی منظوری پر نیتن یاہو کا ردعمل
فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا معاملہ تیزی سے گرم ہوا ہے جس پر نیتن یاہو نے سخت ردعمل ظاہر کیاہے۔
Published : September 22, 2025 at 10:08 AM IST
تل ابیب: برطانیہ سمیت تین ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے سخت ردعمل جاری کردیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کی شدید مخالفت کی۔ پی ایم او کے ذریعہ شائع کردہ ایک سخت الفاظ میں اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے، پی ایم نیتن یاہو نے اپنے امریکی دورے کے بعد ممالک کو جواب دینے کا عزم کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ’’کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی‘‘۔ ہماری سرزمین کے قلب میں دہشت گرد ریاست کے قیام کی تازہ کوشش کا جواب امریکہ سے واپسی کے بعد دیا جائے گا۔
دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں
نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ فلسطین کو تسلیم کر کے وہ دہشت گردی کو بھاری بڑھاوا دے رہے ہیں اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان رہنماؤں کے لیے واضح پیغام ہے جو 7 اکتوبر کے ہولناک قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔
آپ دہشت گردی کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں۔ اور میرے پاس آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ کئی سالوں سے، میں نے ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کے دباؤ کے باوجود اس دہشت گرد ریاست کو بننے سے روکا ہے۔"
آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے فلسطین کو تسلیم کیا
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے یہ عزم اور ہوشیار سفارت کاری کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، ہم نے یہودیہ اور سامریہ میں یہودی بستیوں کی تعداد کو دوگنا کر دیا ہے۔ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے۔"آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے ایک مربوط کوشش میں اتوار کو فلسطین کو تسلیم کیا اور دو ریاستی حل پر زور دیا۔
تاہم تینوں جماعتوں نے کہا کہ حماس کا وجود فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا، "آسٹریلیا باضابطہ طور پر آزاد اور خودمختار ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے، آسٹریلیا فلسطینی عوام کی اپنی ایک قوم کے لیے جائز اور دیرینہ امنگوں کو تسلیم کرتا ہے۔"
مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کمزور
اسرائیلی وزارت خارجہ نے ان ممالک کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے اور اس کے مقاصد سے متصادم ہوں گے۔ اسرائیل برطانیہ اور بعض دیگر ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے یکطرفہ اعلان کو یکسر مسترد کرتا ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، "یہ اعلان امن کو فروغ نہیں دیتا، اس کے برعکس، یہ خطے کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے اور مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کو کمزور کرتا ہے۔"