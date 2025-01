ETV Bharat / international

14 منزلہ عمارت میں بسا ہے پورا شہر، اسکول سے لے کر پولیس اسٹیشن تک کی سہولیات دستیاب - WHOLE CITY IN ONE BUILDING

14 منزلہ عمارت میں بسا ہے پورا شہر ( X @luscafusca150 )

By ETV Bharat Urdu Team Published : 3 hours ago

نیویارک: کسی بھی شہر کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہاں کتنی اونچی عمارتیں ہیں۔ لیکن امریکہ کے الاسکا میں وائٹیئر نام کا ایک شہر ہے جہاں سب ایک ہی عمارت میں رہتے ہیں۔ یہ 14 منزلہ عمارت 'بیگیچ ٹاورز کنڈومینیم' کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہی نہیں یہاں ہر قسم کی سہولیات دستیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الاسکا کے اس شہر کو دنیا کا منفرد ترین شہر کہا جاتا ہے۔ شہر کی آبادی صرف 263: 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کی کل آبادی صرف 263 ہے۔ یہی نہیں یہاں کی پوری آبادی اسی ایک عمارت میں رہتی ہے۔ اس شہر کو ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ عمارت میں کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں: اس عمارت میں اسکول، پولیس اسٹیشن سے لے کر اسپتال تک ہر سہولت موجود ہے۔ یہاں ایک لانڈری روم، پولیس اسٹیشن، چرچ، اسپتال اور گروسری اسٹور کے علاوہ ایک ہی چھت کے نیچے کپڑے دھونے کا کمرہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کے لوگوں کو کوئی کام کرنے کے لیے عمارت سے باہر نہیں نکلنا پڑتا۔ تقریباً ہر وہ چیز جو شہر کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے عمارت کی پہلی منزل پر موجود ہے۔

ایک عمارت میں شہر کو بسانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ منفرد عمارت 1956 میں تعمیر کی گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں ایک فوجی بیرک تھی۔ لیکن چند سالوں کے بعد مقامی لوگوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا اور اسے اپارٹمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم اس علاقے میں مسلسل برف باری کی وجہ سے موسم بدستور خراب رہتا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ سردی سے بچنے کے لیے عمارت سے باہر نہیں نکلتے۔ اس عمارت میں زیادہ تر لوگ گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر واقع بندرگاہ میں کام کرتے ہیں۔ اس عمارت کے اندر ایک جم کے علاوہ کئی کیفے بھی ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: ایک ایسا حیرت انگیز آپریشن جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا، خاتون کے پیٹ سے نکلے 130 کڈنی اسٹون