دنیا افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کا اکھاڑہ نہ بننے دے، بھارت
اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے پاروتھانینی ہریش نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تہذیبی تعلقات ہیں۔
Published : September 18, 2025 at 1:45 PM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اقوام متحدہ کی نامزد دہشت گرد تنظیمیں بشمول پاکستان میں قائم لشکر طیبہ اور جیش محمد اور ان کے سہولت کار اب افغان سرزمین کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کریں۔
اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے، سفیر پاروتھانینی ہریش نے بدھ کو کہا، "ہندوستان افغانستان میں سیکورٹی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔"
پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "عالمی برادری کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کوششیں کرنی ہوں گی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے نامزد کردہ ادارے اور افراد، بشمول داعش، القاعدہ، ان سے وابستہ تنظیمیں، بشمول لشکر طیبہ، جیش محمد، اور ان کی کارروائیوں کی حمایت کرنے والے، اب افغان سرزمین کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں۔"
افغانستان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بیان دیتے ہوئے ہریش نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تہذیبی تعلقات ہیں اور جنگ زدہ ملک میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے میں ہندوستان کا "اہم مفاد" ہے۔
انہوں نے کہا، "ہم افغانستان سے متعلق اہم مسائل پر بین الاقوامی اور علاقائی اتفاق رائے اور تعاون کی اہم اہمیت پر یقین رکھتے ہیں اور ملک میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ دوحہ اور دیگر علاقائی فورمز میں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں ہماری شرکت ہماری کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔"
ہریش نے کونسل کو بتایا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے دو بار بات کی ہے۔ ہندوستان نے 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی افغان فریق کی شدید مذمت کا بھی خیر مقدم کیا۔
ہندوستان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی بھی مربوط پالیسی میں مثبت رویے کی حوصلہ افزائی اور نقصان دہ اقدامات کی حوصلہ شکنی شامل ہونی چاہیے۔ ہریش نے کہا، "صرف تعزیری اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری نے تنازعات کے بعد کے دیگر سیاق و سباق میں زیادہ باریک بینی کا طریقہ اپنایا ہے۔ افغانستان کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ایک نئے طریقہ کار کی ضرورت ہے جن کی اس قدر سخت ضرورت ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صرف جمود کو برقرار رکھنے والا "معمول کے مطابق کاروبار" افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کے لوگوں کے لیے عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنے کا امکان نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، "چار سال سے زائد عرصے تک محدود حکومت کے تحت رہنے کے بعد، افغان عوام نے ترقیاتی امداد اور تعاون میں اضافے کی زیادہ گنجائش نہیں دیکھی۔" ملک گزشتہ ماہ کے تباہ کن زلزلے سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ ہریش نے کہا کہ یہ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے، غربت، بیماری اور بھوک سے دوچار لاکھوں افغانوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔
زلزلے کے بعد، ہندوستان انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک تھا، جس نے فوری طور پر افغانستان کے متاثرہ صوبوں میں 1,000 خاندانی خیمے اور 15 ٹن خوراک کا سامان پہنچایا۔ 21 ٹن اضافی امدادی سامان بشمول ضروری ادویات، حفظان صحت کی کٹس، کمبل اور جنریٹر بھیجے گئے۔ ہریش نے بتایا کہ مزید امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پہنچا دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ انسانی امداد اگست 2021 سے، جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا، ہندوستان کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد کے مطابق ہے۔ اس وقت، ہندوستان نے انسانی امداد کی اشد ضرورت والے لاکھوں افغانوں کو تقریباً 50,000 ٹن گندم، 330 ٹن سے زیادہ ادویات اور ویکسین، 40,000 لیٹر کیڑے مار ادویات اور دیگر ضروری سماجی امدادی اشیاء فراہم کیں۔