آج آسمان پرسکون ہے، بندوقیں اور سائرن خاموش ہیں۔۔ٹرمپ کا جنگ بندی پر اسرائیلی پارلیمنٹ سے جذباتی خطاب
امریکی صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کا وعدہ کیا۔
Published : October 13, 2025 at 7:00 PM IST
تل ابیب: غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی کامیابی کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا، "دو سال کی تاریکی اور قید میں رہنے کے بعد، 20 دلیر یرغمالی اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آ رہے ہیں۔۔۔" امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو اسرائیلی پارلیمنٹ کو بتایا کہ جنگ بندی کے معاہدے نے ایک نئے مشرق وسطیٰ کے تاریخی آغاز کی نشان دہی کی ہے۔
انہوں نے کہا، "اتنے سالوں کی مسلسل جنگ اور لامتناہی خطرے کے بعد، آج آسمان پرسکون ہے، بندوقیں خاموش ہیں، سائرن خاموش ہیں، اور سورج ایک مقدس سرزمین پر طلوع ہو رہا ہے جہاں آخر کار امن ہے، ایک ایسی سرزمین اور ایک خطہ خدا چاہے تو ہمیشہ امن میں رہے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آٹھ ماہ میں آٹھ جنگیں حل کیں جن میں یہ ایک بھی شامل ہے۔
ٹرمپ نے تباہ ہو چکے غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ "ہمیشہ کے لیے تشدد کے راستے سے ہٹ جائیں۔"
امریکی صدر نے کہا کہ، "زبردست درد اور موت اور مشکلات کے بعد، اب وقت آگیا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کی تعمیر پر توجہ دیں۔" انہوں نے کہا کہ ہم صرف امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ "ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سروں پر کوئی خطرہ لاحق ہو۔"
عرب اور مسلم ممالک کی ستائش
امریکی صدر نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ بنانے کے لئے عرب ممالک اور مسلم رہنماؤں کی جم کر ستائش کی۔
انہوں نے کہا کہ "ہمیں بہت مدد ملی۔۔۔ بہت سے لوگ جن پر آپ کو شبہ نہیں ہوگا، اور میں اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں،"۔
"یہ اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک ناقابل یقین فتح ہے کہ یہ تمام اقوام امن میں شراکت دار کے طور پر مل کر کام کر رہی ہیں۔"
نتن یاہو نے ٹرمپ کو اسرائیل کا سب سے سچا دوست قرار دیا
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا بہترین دوست قرار دیا۔ اسرائیل نے بھی اگلے سال کے نوبل امن انعام کے لیے ان کی حمایت کی۔
اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ میں نے بہت سے امریکی صدور دیکھے ہیں لیکن میں نے دنیا کو اتنی تیزی اور فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ہمارے دوست صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔۔۔
اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا، "صدر ٹرمپ، ہم یہاں آپ کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ایک ایسی تجویز پر آپ کی اہم قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جسے پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے۔ ایک ایسی تجویز جو ہمارے تمام یرغمالیوں کو واپس لائے گی۔ ایک ایسی تجویز جو ہمارے تمام مقاصد کو حاصل کرکے جنگ کا خاتمہ کرے گی۔۔۔"
اسرائیل نے اگلے سال کے نوبل امن انعام کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی۔
اسرائیل کے بعد امریکی صدر مصر کا سفر جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ اور السیسی شرم الشیخ میں 20 سے زائد ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ غزہ اور وسیع تر مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے سربراہی اجلاس کی قیادت کریں گے۔
جنگ بندی بدستور سخت ہے اور فریقین نے غزہ کی جنگ کے بعد کی حکمرانی، علاقے کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے اسرائیل کے مطالبے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ ان مسائل پر مذاکرات ٹوٹ سکتے ہیں اور اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اس کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ دوبارہ فوجی آپریشن شروع کر سکتا ہے۔
غزہ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور اس علاقے کے تقریباً 20 لاکھ باشندے مایوس کن حالات میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معاہدے کے تحت، اسرائیل نے پانچ سرحدی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے قحط کا سامنا کر رہے غزہ میں خوراک اور دیگر سامان کی آمدورفت کو آسان بنانے میں مدد ملے گی۔
تقریباً 200 امریکی فوجی ایک ٹیم کے حصے کے طور پر جنگ بندی معاہدے کی حمایت اور نگرانی میں مدد کریں گے جس میں شراکت دار ممالک، غیر سرکاری تنظیمیں اور نجی شعبے کے لوگ شامل ہیں۔
