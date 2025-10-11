امریکہ نے چین پر لگایا 100 فیصد ٹیرف، امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار، بہت سے شعبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں
ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین کوئی سخت اقدام کرتا ہے تو 100 فیصد اضافی محصولات یکم نومبر سے پہلے لاگو کر دیے جائیں گے۔
Published : October 11, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 9:42 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ دوبارہ شروع ہوگئی۔ تاہم اس بار اس کی شروعات چین نے کی ہے۔ چین کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندیوں میں توسیع کے فیصلے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برہم کردیا ہے۔
چین پر عالمی معیشت کو یرغمال بنانے اور اخلاقی تذلیل کا ارتکاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے، ٹرمپ نے یکم نومبر 2025 سے چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اپریل میں امریکا نے چین پر 104 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔
US President Donald J. Trump announces 100% tariffs on China, in addition to any tariffs they are currently paying, and export controls on all critical software, starting November 1. pic.twitter.com/Cu1ibmVAQd— ANI (@ANI) October 10, 2025
100 فیصد ٹیرف کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ امریکہ چینی اشیاء پر 100 فیصد محصولات عائد کرے گا، جو کہ 1 نومبر 2025 سے لاگو ہو گا، اس کے علاوہ اس وقت امریکہ کی طرف سے ادا کیے جانے والے ٹیرف کے علاوہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دن سے شروع ہونے والے تمام اہم سافٹ ویئرز پر ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کر دیا جائے گا۔
امریکہ تمام اہم سافٹ ویئر برآمدات پر کنٹرول نافذ کرے گا
جمعہ (مقامی وقت) کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، امریکی صدر نے کہا، "اس حقیقت کی بنیاد پر کہ چین نے یہ مؤقف اختیار کیا ہے اور وہ صرف امریکہ کے لیے بات کر رہا ہے، نہ کہ دوسری قوموں کے لیے جنہیں اسی طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں، 1 نومبر 2025 (یا اس سے پہلے، چین کے مزید اقدامات یا تبدیلیوں پر منحصر ہے)، امریکہ اس وقت چین پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرے گا جو کہ وہ سب سے اوپر ہوں گے۔ مزید برآں، 1 نومبر سے، ہم تمام اہم سافٹ ویئر پر ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کریں گے۔"
ٹرمپ نے یہ اعلان چین کی جانب سے دنیا کو ایک انتہائی معاندانہ خط بھیج کر تجارت پر غیر معمولی جارحانہ موقف اختیار کرنے کے جواب میں کیا۔ ٹرمپ نے کہا، ’’ابھی معلوم ہوا ہے کہ چین نے تجارت پر انتہائی جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے دنیا کو ایک انتہائی دشمنانہ خط بھیجا ہے۔
#WATCH | On being asked if he has cancelled his meeting with Chinese President Xi following his announcement of 100% tariffs on China, US President Donald Trump says, " no, i haven't cancelled. but i don't know that we're going to have it. i'll be there regardless... they hit the… https://t.co/kq65ZfEqD5 pic.twitter.com/8X2dU2hEJW— ANI (@ANI) October 10, 2025
چین پر اخلاقی تذلیل کا الزام
اس میں کہا گیا ہے کہ وہ 1 نومبر 2025 سے اپنی تیار کردہ تقریباً ہر پروڈکٹ پر بڑے پیمانے پر برآمدی کنٹرول نافذ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ جو ان کے ذریعہ تیار نہیں کی گئی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات میں یہ اخلاقی تذلیل ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ یقین کرنا ناممکن ہے کہ چین نے ایسی کارروائی کی ہو گی، لیکن انہوں نے کیا، اور باقی تاریخ ہے۔" یہ اقدام چین کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندیوں میں اضافے، کنٹرول لسٹ کو وسعت دینے اور پروڈکشن ٹیکنالوجیز اور غیر ملکی ایپلی کیشنز بشمول ملٹری اور سیمی کنڈکٹر سیکٹرز کے جواب میں سامنے آیا ہے۔
#WATCH | On being asked what else is on the table for imposing export controls on beyond software, as he announced earlier today, US President Donald Trump says. " a lot more. we have aeroplane parts... we were just surprised by china. i have a very good relationship with… https://t.co/kq65ZfEYsD pic.twitter.com/HBrxmex2gO— ANI (@ANI) October 10, 2025
ٹرمپ نے بھاری محصولات عائد کرنے کا انتباہ دیا تھا
اس سے قبل جمعہ کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ بیجنگ نے نایاب زمینی معدنیات پر بڑے پیمانے پر نئے برآمدی کنٹرول مسلط کرکے انتہائی دشمنانہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ سخت جوابی اقدامات اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے جس میں چینی اشیاء پر محصولات میں زبردست اضافہ بھی شامل ہے۔
بہت سے شعبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ چین انتہائی جارحانہ تجارتی پالیسیاں اپنا رہا ہے اور امریکا اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے کئی شعبوں پر نمایاں منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اہم سافٹ ویئر کی برآمد پر پابندی لگانے کی دھمکی بھی دی ہے، جو کنزیومر الیکٹرانکس سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں تک کے شعبوں کو تباہ کر سکتا ہے، جو پہلے ہی بھاری محصولات کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں۔