امریکہ نے چین پر لگایا 100 فیصد ٹیرف، امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار، بہت سے شعبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں

ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین کوئی سخت اقدام کرتا ہے تو 100 فیصد اضافی محصولات یکم نومبر سے پہلے لاگو کر دیے جائیں گے۔

امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ (Image : AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2025 at 9:24 AM IST

Updated : October 11, 2025 at 9:42 AM IST

واشنگٹن: امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ دوبارہ شروع ہوگئی۔ تاہم اس بار اس کی شروعات چین نے کی ہے۔ چین کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندیوں میں توسیع کے فیصلے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برہم کردیا ہے۔

چین پر عالمی معیشت کو یرغمال بنانے اور اخلاقی تذلیل کا ارتکاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے، ٹرمپ نے یکم نومبر 2025 سے چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اپریل میں امریکا نے چین پر 104 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔

100 فیصد ٹیرف کا اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ امریکہ چینی اشیاء پر 100 فیصد محصولات عائد کرے گا، جو کہ 1 نومبر 2025 سے لاگو ہو گا، اس کے علاوہ اس وقت امریکہ کی طرف سے ادا کیے جانے والے ٹیرف کے علاوہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دن سے شروع ہونے والے تمام اہم سافٹ ویئرز پر ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کر دیا جائے گا۔

امریکہ تمام اہم سافٹ ویئر برآمدات پر کنٹرول نافذ کرے گا

جمعہ (مقامی وقت) کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، امریکی صدر نے کہا، "اس حقیقت کی بنیاد پر کہ چین نے یہ مؤقف اختیار کیا ہے اور وہ صرف امریکہ کے لیے بات کر رہا ہے، نہ کہ دوسری قوموں کے لیے جنہیں اسی طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں، 1 نومبر 2025 (یا اس سے پہلے، چین کے مزید اقدامات یا تبدیلیوں پر منحصر ہے)، امریکہ اس وقت چین پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرے گا جو کہ وہ سب سے اوپر ہوں گے۔ مزید برآں، 1 نومبر سے، ہم تمام اہم سافٹ ویئر پر ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کریں گے۔"

ٹرمپ نے یہ اعلان چین کی جانب سے دنیا کو ایک انتہائی معاندانہ خط بھیج کر تجارت پر غیر معمولی جارحانہ موقف اختیار کرنے کے جواب میں کیا۔ ٹرمپ نے کہا، ’’ابھی معلوم ہوا ہے کہ چین نے تجارت پر انتہائی جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے دنیا کو ایک انتہائی دشمنانہ خط بھیجا ہے۔

چین پر اخلاقی تذلیل کا الزام

اس میں کہا گیا ہے کہ وہ 1 نومبر 2025 سے اپنی تیار کردہ تقریباً ہر پروڈکٹ پر بڑے پیمانے پر برآمدی کنٹرول نافذ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ جو ان کے ذریعہ تیار نہیں کی گئی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات میں یہ اخلاقی تذلیل ہے۔

انہوں نے کہا، "یہ یقین کرنا ناممکن ہے کہ چین نے ایسی کارروائی کی ہو گی، لیکن انہوں نے کیا، اور باقی تاریخ ہے۔" یہ اقدام چین کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندیوں میں اضافے، کنٹرول لسٹ کو وسعت دینے اور پروڈکشن ٹیکنالوجیز اور غیر ملکی ایپلی کیشنز بشمول ملٹری اور سیمی کنڈکٹر سیکٹرز کے جواب میں سامنے آیا ہے۔

ٹرمپ نے بھاری محصولات عائد کرنے کا انتباہ دیا تھا

اس سے قبل جمعہ کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ بیجنگ نے نایاب زمینی معدنیات پر بڑے پیمانے پر نئے برآمدی کنٹرول مسلط کرکے انتہائی دشمنانہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ سخت جوابی اقدامات اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے جس میں چینی اشیاء پر محصولات میں زبردست اضافہ بھی شامل ہے۔

بہت سے شعبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ چین انتہائی جارحانہ تجارتی پالیسیاں اپنا رہا ہے اور امریکا اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے کئی شعبوں پر نمایاں منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اہم سافٹ ویئر کی برآمد پر پابندی لگانے کی دھمکی بھی دی ہے، جو کنزیومر الیکٹرانکس سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں تک کے شعبوں کو تباہ کر سکتا ہے، جو پہلے ہی بھاری محصولات کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں۔

