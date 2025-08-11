تل ابیب: غزہ شہر میں الشفاء اسپتال کے باہر اسرائیلی حملے میں کم از کم پانچ صحافیوں کے مارے گئے۔ ان میں الجزیرہ کے ممتاز رپورٹر انس الشریف بھی شامل تھے۔
اسرائیلی فوج نے انس الشریف کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں حماس سے وابستہ دہشت گرد قرار دیا۔
غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر نے تصدیق کی ہے کہ اکتوبر 2023 سے جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 237 ہو گئی ہے۔
انس الشریف نے شمالی غزہ سے بڑے پیمانے پر رپورٹنگ کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انہیں ماضی میں جان سے مارنے کی کئی بار دھمکیاں دی گئیں۔
انس الشریف کی ٹیم نے اسرائیلی فوج کے ذریعہ اُن کے منصوبہ بند قتل کے بعد انس الشریف کا آخری پیغام جو انھوں نے اپنے قتل سے پہلے لکھا تھا، اُسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ انس الشریف کو بہت پہلے ہی اپنے قتل کیے جانے کا اندیشہ تھا۔ انس الشریف کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر ان کے آخری الفاظ شائع کیے جس میں لکھا ہے۔
انس الشریف کا دنیا کے لیے آخری پیغام:
"یہ میری وسیعت اور میرا آخری پیغام ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچ جائیں تو جان لیں کہ اسرائیل مجھے قتل کرنے اور میری آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔
اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور محلوں میں آنکھ کھولی ہے، تب سے میں نے اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بننے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی اور اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ میری امید تھی کہ اللہ میری عمر دراز کرے گا تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے ساتھ اپنے اصل قصبے عسقلان (المجدل) واپس جا سکوں۔ لیکن اللہ کی مرضی پہلے آئی اور اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ میں نے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ درد میں زندگی گزاری ہے، کئی بار مصائب اور نقصان کا مزہ چکھا ہے، پھر بھی میں نے ایک بار بھی بغیر کسی تحریف کے، سچائی کو بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، تاکہ اللہ ان لوگوں کے خلاف گواہی دے جو خاموش رہے، جنہوں نے ہمارے قتل کو قبول کیا، جنہوں نے ہماری سانسیں بند کیں، اور جن کے دل پراگندہ تھے، ڈیڑھ سال سے زیادہ سے جاری ہمارے بچوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔
انس الشریف کے آخری خط میں انھوں نے مزید لکھا، میں آپ کو فلسطین کے حوالے کرتا ہوں جو کہ مسلم دنیا کے تاج کا زیور ہے، اس دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ میں آپ کو اس کے لوگوں، اس کے مظلوم اور معصوم بچوں کے حوالے کرتا ہوں جن کے پاس کبھی خواب دیکھنے یا سلامتی اور سکون سے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے پاکیزہ جسم ہزاروں ٹن اسرائیلی بموں اور میزائلوں کے نیچے کچلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دیواروں پر بکھر گئے۔
انس الشریف نے اپنے پیغام میں دنیا سے اپیل کرتے ہوئے لکھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زنجیریں آپ کو خاموش نہ ہونے دیں اور نہ ہی سرحدیں آپ کو روکیں۔ اس سرزمین اور اس کے لوگوں کی آزادی کے لیے پل بنیں، جب تک کہ ہمارے لوٹے ہوئے وطن پر وقار اور آزادی کا سورج طلوع نہ ہو جائے۔ میں آپ کو اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے کے لئے سپرد کرتا ہوں. میں آپ کو اپنی آنکھوں کا نور میری پیاری بیٹی شام کو سپرد کرتا ہوں، جسے میں نے خواب کے مطابق بڑا ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔
الجزیرہ کے بہادر صحافی انس الشریف نے اپنے قتل سے قبل اپنے اہل خانہ کو امت مسلمہ کے سپرد کرنے کی بات کہی۔ انھوں نے لکھا، میں آپ کو اپنے پیارے بیٹے صلاح کو سپرد کرتا ہوں، جس کا میں زندگی بھر اس وقت تک ساتھ دینا چاہتا تھا جب تک کہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے اور مشن کو جاری رکھ سکے۔
میں آپ کو اپنی پیاری ماں سپرد کرتا ہوں، جن کی دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، جس کی دعائیں میرا قلعہ تھیں اور جس کی روشنی نے میری راہنمائی کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے طاقت دے اور اسے میری طرف سے بہترین انعامات سے نوازے۔
میں آپ کو اپنی عمر بھر کی ساتھی، اپنی پیاری بیوی ام صلاح (بیان) کے سپرد کرتا ہوں، جن سے جنگ نے مجھے کئی دنوں اور مہینوں تک جدا کیا۔ اس کے باوجود وہ ہمارے بندھن کے ساتھ وفادار رہی، زیتون کے درخت کے تنے کی طرح ثابت قدم رہی جو نہیں جھکتا — صبر کرنے والی، اللہ پر بھروسہ کرنے والی، اور اپنی پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ میری غیر موجودگی میں ذمہ داری نبھانے والی۔
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ تعالی کے بعد ان کا سہارا بنیں۔ اگر میں مروں گا تو اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہوں گا۔ میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے فرمان پر راضی ہوں، اس سے ملنے کا یقین رکھتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
انس الشریف نے اپنے آخری پیغام میں اللہ سے اُن کی شہادت کو قبول کرنے کی دعا کرتے ہوئے لکھا، اے اللہ مجھے شہداء میں قبول فرما، میرے پچھلے اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما اور میرے خون کو ایسا نور بنا جو میری قوم اور میرے اہل و عیال کے لیے آزادی کی راہ روشن کرے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور میرے لیے رحمت کی دعا کرنا، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کبھی اس میں کوئی تبدیلی یا خیانت نہیں کی۔
انس الشریف نے آخر میں دنیا سے غزہ کے ساتھ کھڑے رہنے اور اپنی دعاؤں میں انھیں ہمیشہ یاد رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے لکھا، غزہ کو مت بھولنا… اور مجھے معافی اور قبولیت کے لیے اپنی مخلصانہ دعاؤں میں مت بھولنا۔
