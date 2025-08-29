بنکاک، تھائی لینڈ: تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے جمعہ کو وزیر اعظم پیٹونگتارن شیناواترا کو اخلاقیات کی خلاف ورزی کے الزام میں برطرف کردیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقتدار میں آنے کے صرف ایک سال بعد ہی برطرفی کے بعد سیاسی ہلچل کا امکان ہے۔ پیٹونگتارن تھائی لینڈ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم تھی۔
اپنے فیصلے میں، عدالت نے کہا کہ پیٹونگتارن نے جون میں لیک ہونے والی ایک ٹیلی فون کال میں اخلاقیات کی خلاف ورزی کی تھی، جس میں وہ کمبوڈیا کے سابق رہنما ہن سین کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھی گئی تھیں۔ جب دونوں ممالک مسلح سرحدی تنازعے کے دہانے پر تھے۔ لڑائی چند ہفتوں بعد شروع ہوئی اور پانچ دن تک جاری رہی۔ 3-6 کی اکثریت کے فیصلے میں، عدالت نے کہا کہ پیٹونگتارن نے اپنے ذاتی مفادات کو قوم کے مفادات سے بالاتر رکھا اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔
اب آگے کیا ہوگا؟
پیٹونگتارن 17 سالوں میں آئینی عدالت کے ذریعے ہٹائے جانے والی پانچویں وزیر اعظم بن گئیں۔ نائب وزیر اعظم Pumtham Vechayachai اور موجودہ کابینہ اس وقت تک نگران حکومت کی نگرانی کریں گے جب تک کہ پارلیمنٹ نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر لیتی، جس کی تاریخ کا فیصلہ ایوان کے اسپیکر کریں گے۔ ایوان زیریں کا اجلاس کب ہونا چاہیے اس کے لیے آئین میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔
شیناواترا خاندان کا نقصان
عدالت کے فیصلے سے پارٹیوں اور دیگر پاور بروکرز کے درمیان سودے بازی اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل گیا ہے۔ جس کا مرکز پیٹونگتارن کے والد اور سابق وزیر اعظم تھاکسن شیناواترا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ حکمران اتحاد کے پاس صرف سات نشستوں کی کم اکثریت ہے، یعنی اتحاد سے وفاداری میں کوئی تبدیلی شیناواترا سیاسی خاندان کے لیے مہنگی پڑ سکتی ہے۔