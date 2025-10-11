پاکستان میں پولیس ٹریننگ سکول پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، چھہ حملہ آور ہلاک، تین پولیس اہلکار بھی جاں بحق

پاکستان میں پولیس ٹریننگ سکول پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، چھہ حملہ آور ہلاک، تین پولیس اہلکار بھی جاں بحق
پولیس حکام کے مطابق دہشت گرد، بھاری ہتھیاروں سے لیس، اسکول کیمپس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔
Published : October 11, 2025 at 10:26 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 10:36 AM IST
پشاور: پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعہ کو ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے عسکریت پسندوں نے پولیس ٹریننگ اسکول پر خودکش حملے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی فورسز کی چوکسی نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تصادم میں چھ جنگجو مارے گئے، جبکہ تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
مقابلے میں چھ دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ تین پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سات سے آٹھ بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں نے جنوبی وزیرستان کی سرحد کے قریب ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے خود کو تنصیب کے قریب دھماکے سے اڑا لیا، جس سے حملہ آوروں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) سجاد احمد سبزدار آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی) کے خصوصی دستے کلیئرنس آپریشن کی قیادت کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق دہشت گرد، بھاری ہتھیاروں سے لیس، اسکول کیمپس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد زیر تربیت پولیس اہلکاروں پر بڑا حملہ کرنا تھا۔ سیکورٹی فورسز کو جیسے ہی اس کا علم ہوا، انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور جوابی کارروائی شروع کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈی پی او کی قیادت میں تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہنے والے مقابلے کے بعد تمام چھ دہشت گرد مارے گئے۔
پورے علاقے کو سیل کر کے سرچ آپریشن چلایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، اسالٹ رائفلز اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔اس حملے کے پیچھے کی وجوہات جاننے کے لئے سیکیورٹی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔
پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے کیا۔ وہ ایک بڑا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ہماری سکیورٹی فورسز نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔