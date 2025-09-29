امریکی شہری طالبان کے چنگل سے رہا، جانیئے افغان جیل سے کیسے رہائی ہوئی؟
طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیا احمد نے اتوارکو افغان جیل سے رہا ہونےوالے امریکی شہری کی شناخت امیرامیری کے نام سے کی۔
اسلام آباد: طالبان نے اتوار کو ایک امریکی شہری کو افغان جیل سے رہا کر دیا، جس کے ہفتوں بعد انہوں نے کہا کہ وہ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے تحت قیدیوں کے تبادلے پر امریکی سفیروں کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں۔
طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیا احمد تکل نے اس شخص کی شناخت امیر امیری کے نام سے کی۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امیری کو کب، کیوں اور کہاں حراست میں لیا گیا تھا۔
رہائی سے واقف ایک اہلکار نے بتایا کہ امیری دسمبر 2024 سے افغانستان میں نظر بند تھے اور انہیں امریکہ واپس کیا جا رہا تھا۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے۔
قطر نے امیری کی رہائی میں سہولت فراہم کی، جو کہ امریکہ کے ساتھ اس کی سیکیورٹی شراکت داری کا نتیجہ ہے، اور اس سال چار دیگر امریکیوں کو طالبان کی قید سے آزاد کرانے میں مدد کی ہے۔ توانائی سے مالا مال جزیرہ نما عرب نے کئی مہینوں سے قید برطانوی جوڑے کی رہائی میں بھی مدد کی۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امیری کی رہائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتظامیہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ایگزیکٹو آرڈر سے تقویت ملی ہے، تاکہ امریکی شہریوں کو بیرون ملک غلط حراست سے بچایا جا سکے۔ "اگرچہ یہ ایک اہم قدم ہے، افغانستان میں اب بھی مزید امریکیوں کو بلاجواز حراست میں لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے تمام قیدی شہریوں کی واپسی نہیں ہو جاتی۔"
محمود حبیبی کے بھائی احمد حبیبی، جو تین سال سے زائد عرصے سے طالبان کے زیر حراست امریکی شہری ہیں، نے کہا کہ وہ اور ان کے خاندان کو امیری کے بارے میں خبر سن کر بہت خوشی ہوئی اور امید ہے کہ محمود بھی وطن واپس آجائیں گے۔
افغان نژاد امریکی تاجر محمود حبیبی کابل کی ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں بطور کنٹریکٹر کام کرتے تھے اور 2022 میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایف بی آئی اور اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اسے طالبان نے اغوا کیا ہے، حالانکہ طالبان نے اسے یرغمال بنائے جانے کی تردید کی ہے۔
احمد حبیبی نے کہا، "ہم شکر گزار ہیں کہ محکمہ خارجہ اور قومی سلامتی کونسل کے سینئر حکام نے ہمیں بارہا یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو بھی معاہدہ کریں گے وہ 'سب کچھ ہو گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انہوں نے واضح طور پر ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ میرے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔" ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی شہریوں کی رہائی کے بدلے طالبان کو کیا ملے گا لیکن افغانستان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں۔
2001 میں امریکی قیادت میں حملے کے بعد سے افغانستان میں آنے والی بین الاقوامی امداد خشک ہو رہی ہے، جب کہ معاشی اور انسانی بحران مزید بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر 31 اگست کو آنے والے 6 شدت کے زلزلے کے بعد۔ لیکن افغانستان ٹرمپ کے لیے ایک مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سابق امریکی فوجی اڈے بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتے ہیں، حالانکہ طالبان کے سینئر حکام نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔