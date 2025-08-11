برن: سوئیس پائلٹ رافیل ڈومجان شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے میں 10,000 میٹر کے ریکارڈ کو توڑنے کے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے اونچائی کا نیا ریکارڈ قائم کرنے سے تقریباً ایک ہزار میٹر دور ہیں۔
53 سالہ خود ساختہ ماحولیاتی ایکسپلورر ڈومجان نے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کی پرواز میں سولر اسٹریٹوس الیکٹرک طیارے کو 8,224 میٹر کی بلندی تک اڑایا۔ یہ بات ان کی ٹیم نے جنوب مغربی سوئٹزرلینڈ کے سیون ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد صحافیوں کو بتائی۔
سولر ہوائی جہاز کے لیے موجودہ اونچائی کا ریکارڈ 9,235 میٹر ہے، جو 2010 میں سوئس پائلٹ آندرے بورشبرگ کے ذریعے اڑائے گئے سولر امپلس تجرباتی طیارے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔
ڈومجان کا ہدف 10,000 میٹر یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچنا ہے۔ ان کا مقصد ہوائی جہازوں جیسی اونچائی پر اڑنا ہے۔
31 جولائی کو ایک وارم اپ فلائٹ 6,589 میٹر تک پہنچی جو سولر اسٹریٹوس کے لیے اب تک کی بلند ترین پرواز ہے۔
اور جمعہ کو ایک کوشش اس وقت مختصر کر دی گئی جب چڑھائی کو بڑھانے کے لیے لازمی گرم ہوا کے تھرمل فیلڈز نہیں بن پائے اور ڈومجان کو اتوار کے لیے بیٹریوں میں چارج برقرار رکھنے کے لیے واپس لوٹنا پڑا۔
اتوار کی سیزن کی دوسری کوشش نے دو سیٹوں والے سولر اسٹریٹوس کے لیے ایک نئی بہترین اونچائی ثابت کی، جس کے بڑے 24.8 میٹر کے پروں پر اعلیٰ کوالٹی والے شمسی پینل ہیں۔
سست چارج ہونے والے طیارے کو اگلی کوشش کے لیے بیٹریاں 100 فیصد چارج کرنے کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیا جائے گا۔
ڈومجان نے جمعہ کو اے ایف پی کو بتایا کہ "ایک مہم جوئی کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا۔" "ہم اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم 10,000 میٹر کی بلندی تک نہ پہنچ جائیں۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم شمسی توانائی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہم بجلی سے کیا کر سکتے ہیں"۔
دوسری جانب سوئس پائلٹ رافیل ڈومجان کی پرواز کے حوالے سے ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ رافیل جلد ہی شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیں گے۔
سوئس پائلٹ رافیل ڈومجان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ رافیل شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سے ریکارڈ بنانے کے قریب ہیں۔ وہ جلد ہی ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔
