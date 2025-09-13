سوشیلا کارکی نیپال کی عبوری وزیر اعظم بن گئیں، صدر رام چندر پوڈیل نے حلف دلایا
سوشیلا کارکی نے جمعہ کی رات نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ وہ عبوری حکومت کی قیادت کریں گی۔
Published : September 13, 2025 at 10:24 AM IST
کاٹھمنڈو، نیپال: سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی نے جمعہ کی رات نیپال کی عبوری وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ صدر رام چندر پوڈیل نے 73 سالہ کارکی کو عہدے کا حلف دلایا۔ اس کے ساتھ ہی نیپال میں کئی دنوں سے جاری سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ مبینہ بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندیوں کے خلاف نوجوانوں کے پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے کے پی شرما اولی کو منگل کو اچانک وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔
اس موقع پر صدر پوڈیل نے کہا کہ نئی نگران حکومت کو 6 ماہ کے اندر نئے پارلیمانی انتخابات کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں نیپال کے چیف جسٹس، اعلیٰ سرکاری حکام، سکیورٹی سربراہان اور سفارتی برادری کے ارکان نے شرکت کی۔
#WATCH | Kathmandu | Nepal's former Chief Justice, Sushila Karki, takes oath as interim PM of Nepal— ANI (@ANI) September 12, 2025
Oath administered by President Ramchandra Paudel
Video source: Nepal Television/YouTube pic.twitter.com/IvwmvQ1tXW
پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی سفارش
قبل ازیں، کارکی کو صدر رام چندر پوڈیل، نیپال کے اعلیٰ فوجی حکام اور جنرل زیڈ کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے بعد عبوری حکومت کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کارکی صدر کو مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے کے مطابق پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔
جنرل زیڈ نے ہی سشیلا کارکی کا نام تجویز کیا
صدر پوڈیل نے قائم مقام وزیر اعظم کی تقرری کا فیصلہ کرنے سے قبل بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، قانونی ماہرین اور سول تنظیموں کے معزز افراد سے الگ الگ مشاورت بھی کی۔ کے پی شرما اولی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے جنرل زیڈ نے موجودہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہی سشیلا کارکی کا نام تجویز کیا تھا۔ سوشیلا کارکی نیپال کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس رہ چکی ہیں۔ ان کی شبیہ صاف رہی ہے۔ وہ ایک ایماندار جج مانی جاتی رہی ہیں۔ انہوں نے بی ایچ یو سے تعلیم حاصل کی ہے۔
کون ہیں سشیلا کارکی؟
سشیلا کارکی نے بی ایچ یو سے ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے 1974 میں یہاں سے پولیٹیکل سائنس میں پی جی کیا۔ وہ 7 جون 1952 کو برات نگر نیپال میں پیدا ہوئیں۔ وہ نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں جنہوں نے جولائی 2016 سے جون 2017 تک خدمات انجام دیں۔ وہ اپنی دیانتداری، عبوری انصاف اور انتخابی تنازعات پر تاریخی فیصلوں کے لیے جانی جاتی ہیں۔
جنرل زیڈ تحریک اور فوج
انہوں نے 1979 میں قانون کی پریکٹس شروع کی، 2007 میں ایک سینئر وکیل بنیں اور 2009 سے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دیں۔ نیپال کی جنرل زیڈ (زینجی) تحریک نے ان کی غیر جانبداری اور ساکھ کے لیے ان کی حمایت کی۔ زینجی کے نمائندوں، فوج اور صدر کے درمیان آج دن بھر بات چیت جاری رہی۔ صدر رام چندر پوڈیل ہیں جب کہ اشوک راج آرمی چیف ہیں۔ بات چیت کے دوران پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے حوالے سے رکاوٹ پیدا ہوئی لیکن زینجی اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔
عوام کی مرضی کے مطابق آئین میں ترمیم ضروری
انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو عوام کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ نیپال میں جاری سیاسی بحران کے پیش نظر ایوان نمائندگان کے اسپیکر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جمعہ کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "ہم Gen-Z کے احتجاج کے دوران جانی و مالی نقصان پر صدمے میں ہیں۔ ہم احتجاج کے دوران جانیں گنوانے والے تمام نوجوانوں اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھونے والے پولیس اہلکاروں سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔
احتجاج کے دوران تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا
بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ان تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں جو احتجاج کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ ہم متعلقہ ریاستی مشینری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ علاج میں کوئی کمی نہ ہو۔" واضح رہے کہ نیپال میں مظاہروں کے دوران تقریباً 51 افراد مارے گئے۔ طلباء نے نیپال میں پھیلے کرپشن، بے روزگاری اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا۔
لیڈروں نے اپنے خاندانوں کے لیے بہت بڑی دولت جمع کی
عوام کا کہنا ہے کہ جب سے نیپال میں جمہوریت کو اپنایا گیا ہے، صرف چند ہی لیڈر اقتدار میں آتے رہتے ہیں اور یہ سب کرپٹ ہیں۔ ان کے مطابق، ان لیڈروں نے اپنے خاندانوں کے لیے بہت بڑی دولت جمع کی ہے، لیکن نیپال کے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیپال کے نوجوانوں کو روزگار کے لیے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے۔