پورٹ سوڈان: سوڈان کی فضائیہ نے مبینہ طور پر کولمبیا کے کرائے کے فوجیوں کو لے جانے والا اماراتی طیارہ دارفور کے نیم فوجی کنٹرول والے ہوائی اڈے پر اترتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 40 افراد مارے گئے۔ فوج کے سرکاری ٹی وی نے یہ اطلاع دی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے ایک فوجی ذریعے نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کا طیارہ دارفور کے نیالا ہوائی اڈے پر "بمباری کر کے مکمل طور پر تباہ" ہو گیا ہے۔
یہ ہوائی اڈہ حال ہی میں سوڈانی فوج کے بار بار فضائی حملوں کی زد میں آیا ہے۔ یہ اپریل 2023 سے پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) کے ساتھ جنگ میں ہے۔ تاہم، RSF یا متحدہ عرب امارات کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے کہا کہ ان کی حکومت یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس حملے میں کتنے کولمبیا کے باشندے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لکھا کہ ’ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان کی لاشیں واپس لا سکتے ہیں۔
سرکاری ٹی وی نے کیا کہا
سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ طیارہ خلیج کے ایک ایئربیس سے اڑ رہا تھا، جس میں درجنوں غیر ملکی لڑاکا فوجی وطیارے اور فوجی ساز و سامان سوار تھا۔ یہ سب آر ایس ایف کے لیے تھا۔ جو تقریباً تمام دارفور کو کنٹرول کرتا ہے۔ عبدالفتاح البرہان کی قیادت میں فوج طویل عرصے سے متحدہ عرب امارات پر نیالا ہوائی اڈے کے ذریعے آر ایس ایف کو ڈرون سمیت جدید ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کرتی رہی ہے۔
رپورٹس پر ابوظہبی نے الزامات کی تردید کی
اقوام متحدہ کے ماہرین، امریکی سیاسی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں کی متعدد رپورٹوں کے باوجود ابوظہبی نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ییل یونیورسٹی کی ہیومینٹیرین ریسرچ لیبارٹری کی طرف سے جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر میں جنوبی دارفور ریاست کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر کئی چینی ساختہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون دکھائے گئے ہیں۔
جون میں، تین عینی شاہدین نے اے ایف پی کو بتایا کہ ایک کارگو طیارے کو نیالا ہوائی اڈے پر اترنے کے فوراً بعد بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ پیر کے روز، سوڈان کی فوج کی حمایت یافتہ حکومت نے متحدہ عرب امارات پر RSF کے لیے لڑنے کے لیے کولمبیا کے کرائے کے فوجیوں کی بھرتی اور فنڈنگ کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ اس کے پاس اس بات کو ثابت کرنے والے دستاویزات موجود ہیں۔
دارالحکومت اب بھی فوج کے کنٹرول میں
دارفور میں کولمبیا کے جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاعات 2024 کے آخر کی ہیں اور اقوام متحدہ کے ماہرین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس ہفتے، دارفور کے وسیع مغربی علاقے میں فوج کے حامی اتحاد جوائنٹ فورسز نے کہا کہ 80 سے زیادہ کولمبیا کے کرائے کے فوجی RSF کے لیے الفشر میں لڑ رہے ہیں، دارفور کا آخری دارالحکومت اب بھی فوج کے کنٹرول میں ہے۔
فوج نے ویڈیو فوٹیج جاری کی
اتحاد نے کہا کہ RSF کی تازہ کارروائی کے دوران ڈرون اور توپ خانے کی کارروائی میں متعدد افراد مارے گئے۔ فوج نے اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی جس کے بارے میں کہا گیا کہ "غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کا تعلق کولمبیا سے ہے"۔ تاہم اے ایف پی ان ویڈیوز کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے۔ سوڈان نے کہا کہ کولمبیا کی وزارت خارجہ نے دسمبر میں "جنگ میں اپنے کچھ شہریوں کی شرکت" پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
جنگ کا تیسرا سال، دسیوں ہزار افراد ہلاک 13 ملین لوگ بے گھر
کولمبیا کے کرائے کے فوجی، جن میں سے بہت سے سابق فوجی اور گوریلا ہیں، دیگر عالمی تنازعات میں ملوث رہے ہیں اور اس سے قبل یمن اور خلیج میں کارروائیوں کے لیے متحدہ عرب امارات کے ذریعے ملازم رہے ہیں۔ بدھ کے روز اپنی پوسٹ میں، پیٹرو نے کہا کہ وہ کرائے کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوڈان کی جنگ، جو اب اپنے تیسرے سال میں ہے، دسیوں ہزار افراد کو ہلاک اور 13 ملین لوگوں کو بے گھر کر چکی ہے، جس نے ملک کو دنیا کے بدترین بھوک اور نقل مکانی کے بحرانوں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا ہے۔