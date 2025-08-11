ترکی میں شدید زلزلہ، شدت 6.1، استنبول میں کئی عمارتوں کو نقصان

استنبول: ترکی کے شمال مغربی صوبے استنبول میں اتوار کی شام 6.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے استنبول سے تقریباً 200 کلومیٹر (125 میل) دور محسوس کیے گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے کئی صوبوں میں محسوس کیے گئے اور بعض مقامات پر عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔
An earthquake of magnitude 6.1 struck western Turkey on Sunday, the country's AFAD disaster management authority said, while local media said the quake was felt across multiple provinces: Reuters pic.twitter.com/2IWOMjNDNe— ANI (@ANI) August 10, 2025
ترکی کے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بج کر 53 منٹ پر آنے والے زلزلے کے بعد کئی جھٹکے محسوس کیے گئے جن میں سے ایک کی شدت 4.6 تھی۔ ایجنسی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ تباہ شدہ عمارتوں میں نہ جائیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز سندرگی شہر میں ایک عمارت گر گئی۔
نیشنل سیسمولوجیکل سینٹر نے X پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 10 اگست 2025 کو ترکی میں تقریباً 22:24 (ہندوستانی وقت) پر زلزلہ آیا۔ اس کی شدت 6.0 تھی اور اس کا مرکز زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
EQ of M: 6.0, On: 10/08/2025 22:23:48 IST, Lat: 39.14 N, Long: 28.13 E, Depth: 10 Km, Location: Turkey.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 10, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/zUgyjcK4lI
ترکی میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں، یہ زلزلوں کے لیے کافی حساس سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل 23 اپریل 2025 کو استنبول میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ یہ زلزلہ استنبول کے مغربی مضافات کے قریب بحیرہ مرمرہ میں آیا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.2 تھی۔ اس کے فوراً بعد مزید تین زلزلے آئے جن کی شدت 4.4 سے 4.9 تھی۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔