کسی نے عشق میں تو کسی نے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے سرحد پار کی، بھارت نے 67 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا
بھارت نے پاکستان کے 67 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ان میں 14 سول قیدی اور 53 ماہی گیر شامل ہیں۔
Published : September 9, 2025 at 9:22 PM IST
امرتسر: بھارتی حکومت نے ایک بار پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 67 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا، جنہیں آج اٹاری واہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تمام قیدی گزشتہ کئی سالوں سے بھارت کی مختلف جیلوں میں سزا کاٹ رہے تھے۔
پروٹوکول افسر ارون محل نے بتایا کہ رہا ہونے والے قیدیوں میں 14 سول قیدی اور 53 ماہی گیر شامل ہیں۔ ان میں سے 21 قیدی گجرات، ایک راجستھان، 39 پوربندر، حیدرآباد اور لدھیانہ میں ایک ایک اور امرتسر کی جیلوں میں 4 قیدی تھے۔ ان کی امیگریشن اور کسٹم کا عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا گیا۔
عشق میں سرحد پار کی
رہا ہونے والے قیدیوں میں سے ایک نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ وہ محبت میں اندھا ہو کر بھارت کی سرحد پار کر گیا تھا۔ تاہم قسمت نے محبت میں اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سے مل پاتا، اسے بھارتی فوج نے زیرو لائن سے پکڑ لیا۔
سنیپ چیٹ پر ایک لڑکی سے بات کرنے کے بعد محمد احمد بھارت آیا، جہاں پکڑے جانے پر اسے 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آج وہ اپنے وطن واپس آرہے ہیں۔ وہ پاکستان کے ضلع بہاولپور کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 4 دسمبر 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ تقریباً 26 ماہ تک جیل میں رہے، لیکن آج چار سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں۔
زیرو لائن پر گرفتاری
محمد احمد نے بتایا کہ ان کی ملاقات ممبئی کی ایک لڑکی عالیہ سے سنیپ چیٹ کے ذریعے ہوئی۔ بات چیت کے دوران اسے اس سے پیار ہو گیا اور اس سے ملنے کے لیے سرحد پار کر گیا۔ بھارتی فوج نے ان کو زیرو لائن پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں لڑکی نے اعتراف کیا کہ اس نے مذاق میں لڑکے کو بھارت آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ محمد احمد دراصل سرحد پار کر کے بھارت آئے گا۔
رہائی پانے والے نوجوان محمد احمد کا کہنا تھا کہ اس وقت بھارت کا ویزہ دستیاب نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی کی محبت میں اس قدر دیوانہ تھا کہ بغیر ویزے کے اس سے ملنے بھارتی سرحد میں داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کی عمر 25 سال ہے اور اس کا خاندان اس کے والدین اور بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔
بھارتی حکومت سے اپیل
رہائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج میں اتنا ہی خوش ہوں جتنا ایک معذور شخص کی ٹانگیں واپس ملنے پر۔ اس کے ساتھ ہی محمد احمد نے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ بھارتی جیلوں میں بند پاکستانی قیدیوں یا پاکستانی جیلوں میں بند بھارتی قیدیوں کو جلد از جلد رہا کریں تاکہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکیں۔
گھریلو جھگڑے کی وجہ سے سرحد پار کی
ایک اور قیدی نے بتایا کہ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے وہ سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہوا، جہاں اسے 5 سال کی سزا کاٹنا پڑی۔ اب وہ اپنے اہل خانہ سے ملنے کی امید لے کر واپس آرہے ہیں۔
ماہی گیری کے دوران بھارتی سرحد میں داخل ہوئے
ایک ماہی گیر نے بتایا کہ جب وہ صرف 16 سال کا تھا تو مچھلی پکڑتے ہوئے غلطی سے بھارتی آبی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ 15 اور لوگ بھی تھے جن میں سے دو کی موت ہو چکی تھی۔ آج اسے اپنے والد کے ساتھ رہا کیا جا رہا ہے لیکن ان کے کچھ ساتھی اب بھی بھارتی جیلوں میں بند ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے اپیل کی کہ ان کے ساتھیوں کو جلد رہا کیا جائے۔
غور طلب ہے کہ حال ہی میں جموں و کشمیر کے پہلگام علاقے میں دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کی ہلاکت کے بعد پاک بھارت تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت کے اس قدم کو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور انسانیت کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔