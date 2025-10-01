امریکہ میں شٹ ڈاؤن! سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کون دے گا؟ ملکی سلامتی کا کیا بنے گا؟ پوری تفصیلات جانیں یہاں

ETV Bharat / international

کیا امریکہ میں سرکاری ملازمین کو نکال دیا جائے گا؟ ٹرمپ کیا کریں گے؟ پوری کہانی جانیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2025 at 4:00 PM IST

واشنگٹن: اگر امریکی کانگریس رات تک بجٹ جاری نہیں کرتی ہے تو بدھ سے امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہوسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 900,000 سرکاری ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس کے درمیان اختلافی فاصلے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔

ڈونالڈ ٹرمپ کی پہلی مدت (2019) کے دوران بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی۔ 35 دن کا شٹ ڈاؤن ہوا، جو امریکی تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن ہے۔ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اس بار بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ 2019 میں، ٹرمپ، میکسیکو بارڈر کی تعمیر کے لیے بجٹ چاہتے تھے، لیکن کانگریس اس کے لیے تیار نہیں تھی۔

شٹ ڈاؤن کیا ہے؟

شٹ ڈاؤن کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے امریکی نظام کو سمجھیں۔ زیادہ تر ممالک میں، بجٹ پر ووٹ حکومت کے لیے اعتماد کے ووٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم، امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں، حکومت کی مختلف شاخوں کو اخراجات پر اتفاق رائے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اتفاق رائے کے بعد ہی کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے۔

آج ہوسکتا ہے شٹ ڈاؤن؟

واضح رہے کہ امریکہ میں نئے مالی سال کا آغاز یکم اکتوبر سے ہو رہا ہے۔ اس سال سے پہلے، امریکی پارلیمنٹ (کانگریس) کو تمام وفاقی اداروں کے لیے بجٹ جاری کرنا چاہیے۔ بل وقت پر منظور ہوا تو حالات معمول پر رہیں گے۔ تاہم اگر کانگریس میں کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو صورتحال سنگین ہوسکتی ہے۔ بجٹ پاس نہ ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال کو شٹ ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ تاہم، اگر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک عارضی بل کی منظوری کے ذریعے حکومتی کارروائیوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

کنٹریکٹ ورکرز کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا

تاہم، یہ جاننا ضروری ہے کہ شٹ ڈاؤن کے دوران، بارڈر سکیورٹی، اسپتال کی طبی دیکھ بھال، قانون نافذ کرنے والے اور ہوائی ٹریفک کنٹرول کی خدمات معمول کے مطابق جاری رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خدمات بند ہونے سے متاثر نہیں ہوں گی۔ تاہم، سماجی تحفظ کے اخراجات متاثر ہوسکتے ہیں۔ سوشل سکیورٹی اور میڈیکیئر چیک جاری کیے جائیں گے، لیکن بینیفٹ کی تصدیق اور کارڈ کا اجرا جاری نہیں رہے گا۔ کنٹریکٹ ورکرز کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی تنخواہیں مکمل طور پر روک دی جائیں گی، ان کی ضرورت کا جائزہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ٹرمپ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔

اگر بجٹ کو منجمد کر دیا جاتا ہے تو، فوڈ اسسٹنس پروگرام، وفاق سے مالی اعانت سے چلنے والے اسکولز، طلباء کے قرض کا اجراء، خوراک کا معائنہ اور قومی پارکوں میں آپریشن متاثر ہوں گے۔ درحقیقت، صدر ٹرمپ اور کانگریس صحت کی دیکھ بھال اور کچھ سرکاری اخراجات پر کسی معاہدے تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔

ریپبلکن کانگریس کے دونوں ایوانوں پر قابض

دوسری جانب ریپبلکن کانگریس کے دونوں ایوانوں پر قابض ہیں، ان کے پاس ایوان بالا یعنی سینیٹ میں 60 ووٹوں کی کمی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں ڈیموکریٹس کو فائدہ ہے۔ وہ ٹیکس کریڈٹ میں توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں جو لاکھوں امریکیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کو سستی بناتا ہے، جس کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی میڈیکیڈ کو کاٹ چکے ہیں۔ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے۔ وہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول (CDC) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) کے اخراجات میں کمی کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر بل منظور نہ ہوئے تو محکمۂ صحت، میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ سروسز، سی ڈی سی اور این آئی ایچ متاثر ہوں گے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق محکمۂ صحت کے 41 فیصد ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح FDA کے 86 فیصد اور CDC کے 64 فیصد ملازمین کو گھر رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔

گولڈمین سیکس کا اندازہ ہے کہ 900,000 سرکاری ملازمین کو عارضی طور پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کانگریس سے بجٹ پاس کرنے کا مطالبہ کیا ہے ورنہ وہ ایک بڑی تعداد میں ملازمین کو برطرف کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اسے بہت سے ملازمین کو برطرف کرنے کے بہانے استعمال کر سکتے ہیں۔

امریکہ میں کب اور کتنی بار شٹ ڈاؤن ہوا؟

مہینہسال کتنے دن چلا
نومبر 19812 دن چلا
ستمبر 19821 دن چلا
دسمبر 19823 دن چلا
نومبر 19833 دن چلا
ستمبر 19842 دن چلا
اکتوبر 1984ا دن چلا
اکتوبر 19861 دن چلا
دسمبر 19871 دن چلا
اکتوبر 19903 دن چلا
نومبر 19955 دن چلا
دسمبر 19951 دن چلا
ستمبر 201316 دن چلا
جنوری 20183 دن چلا
فروری 20181 دن چلا
دسمبر 201835 دن چلا

