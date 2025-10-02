ETV Bharat / international

امریکا میں 2018 کے بعد ایک اور شٹ ڈاؤن، کام متاثر، ٹرمپ پر اپوزیشن ریاستوں کو نشانہ بنانے کا الزام

امریکہ میں شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ غیر ضروری ملازمین کو دفتر نہ آنے کو کہا گیا ہے۔

shut down in usa as no agreement reached between democrats and republicans president trump Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حکام کے ساتھ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 12:12 PM IST

6 Min Read
واشنگٹن: امریکا میں شٹ ڈاؤن شروع ہوگیا ہے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن سینیٹ (امریکہ کے ایوان بالا) میں حکومتی اخراجات پر اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں اخراجات کا بل منظور کرنے میں ناکامی ہوئی۔ اس کا اثر براہ راست وفاقی ملازمین اور مختلف پروگراموں پر پڑے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اخراجات میں کمی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔

ملازمین کو کام نہ کرنے کا حکم اور فرلو نوٹس موصول

شٹ ڈاؤن نے سائنسی تحقیق، مالیاتی نگرانی، ماحولیاتی صفائی اور بہت سی دوسری سرگرمیوں میں خلل ڈالا ہے۔ امریکہ میں تقریباً 750,000 وفاقی ملازمین کو کام نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں فرلو نوٹس موصول ہوئے ہیں۔ ملٹری اور بارڈر پٹرولنگ ایجنٹس کو فی الحال بغیر تنخواہ کے کام کرنے کو کہا گیا ہے۔ سابق فوجیوں کے امور کے محکمہ نے کہا کہ وہ قومی قبرستانوں میں تدفین کا انتظام کرے گا، لیکن قبروں کے پتھر نہیں لگائے گا اور نہ ہی گھاس کاٹے گا۔

ٹرمپ نے ڈیموکریٹک جھکاؤ والی ریاستوں کے فنڈس ​​روک دیے

ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹک جھکاؤ والی ریاستوں کے لیے 26 بلین ڈالر کی فنڈنگ ​​روک دی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ بند کے دوران اس کی دوسری ترجیحات ہیں۔ متاثرہ ریاستوں میں نیویارک اور کیلیفورنیا شامل ہیں۔ نیویارک میں نقل و حمل کے منصوبوں کے لیے 18 بلین ڈالر مختص کیے جانے تھے، جب کہ کیلیفورنیا اور الینوائے سمیت 16 ڈیموکریٹک حکومت والی ریاستوں میں گرین انرجی کے منصوبوں کے لیے 8 بلین ڈالر مختص کیے جانے تھے۔

اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں: ٹرمپ

واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ کے اقدامات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین پر دباؤ بڑھانے کے لیے شٹ ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بدھ کو ایک دن پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا تھا کہ ’اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں‘۔ نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا کہ اگر بند جاری رہتا ہے تو انتظامیہ کو برطرفی کا سہارا لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ان کا اندازہ ہے کہ دسمبر تک 300,000 ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔

ٹرمپ نے متعصبانہ مقاصد کے لیے عام امریکیوں کو نشانہ بنایا

ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں اعلیٰ ڈیموکریٹ، حکیم جیفریز نے کہا کہ ان کی آبائی ریاست نیویارک میں سب وے اور بندرگاہ کے منصوبوں کے لیے فنڈز روکنے سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ نیویارک سے سینیٹ کے چوٹی کے ڈیموکریٹ چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ متعصبانہ مقاصد کے لیے عام امریکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ امریکی عوام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر تھام ٹِلس نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ نیویارک کے لیے بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ ​​روکنے سے کانگریس کے لیے شٹ ڈاؤن سے باہر نکلنا مشکل ہو سکتا ہے۔

ملازمین کو مستقل طور پر ہٹایا جا سکتا ہے: ٹرمپ

ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو سینیٹ میں 53-47 کی اکثریت حاصل ہے، لیکن انہیں اخراجات کے بل کے لیے 60 ووٹوں کی حد کو پورا کرنے کے لیے کم از کم سات شومر کے ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہے۔ سینیٹ کے کل 100 ارکان ہیں۔ 2018 کے بعد یہ پہلا شٹ ڈاؤن ہے۔ غیر ضروری ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن کو پہلے نوٹس دیا گیا ہے اور ان کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کی مزید ضرورت نہیں رہی تو انہیں مستقل طور پر ہٹایا جا سکتا ہے۔

شٹ ڈاؤن کیا ہے؟

امریکی نظام کے تحت حکومت چلانے کے لیے پارلیمنٹ (ایوان نمائندگان اور سینیٹ) کو مختلف محکموں کے لیے بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکمران جماعت اور حزب اختلاف متفق نہیں ہیں، تو اکثر اخراجات کے بل منظور ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرکاری اداروں کو تنخواہیں نہیں مل پاتی ہیں اور غیر ضروری خدمات معطل ہو جاتی ہیں۔ اسے شٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔

امریکہ میں کب اور کتنی بار شٹ ڈاؤن ہوا؟

مہینہسالکتنے دن چلا
نومبر19812 دن چلا
ستمبر19821 دن چلا
دسمبر19823 دن چلا
نومبر19833 دن چلا
ستمبر19842 دن چلا
اکتوبر1984ا دن چلا
اکتوبر19861 دن چلا
دسمبر19871 دن چلا
اکتوبر19903 دن چلا
نومبر19955 دن چلا
دسمبر19951 دن چلا
ستمبر201316 دن چلا
جنوری20183 دن چلا
فروری20181 دن چلا
دسمبر201835 دن چلا

