اسرائیل میں یروشلم بس اسٹاپ پر فائرنگ، 5 ہلاک، 15 زخمی، 6 کی حالت تشویشناک
اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز نے کہا کہ پیر کو شمالی یروشلم میں ایک بس اسٹاپ پر فائرنگ کے حملے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : September 8, 2025 at 4:24 PM IST
یروشلم: اسرائیل کے شہر یروشلم میں پیر کو بس اسٹاپ پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوگئے۔ اس حملے میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ ان میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہے۔
پیرامیڈیکس نے بتایا کہ شمالی یروشلم کے ایک مصروف چوراہے پر واقع ایک بس اسٹاپ پر دو حملہ آوروں کی فائرنگ میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوگئے۔ پیرامیڈیکس نے بتایا کہ 15 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہے۔
پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے بس اسٹاپ پر انتظار کر رہے لوگوں کو گولی مار دی۔ اسی دوران اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ حملہ آور بھی ایک بس میں سوار ہوئے اور اندر سے فائرنگ کی۔
جیسے ہی واقعہ شروع ہوا، پولیس، ایک سیکورٹی اہلکار اور ایک شہری نے حملہ آوروں کو گولی مار دی۔ اس کے بعد حملہ رک گیا۔ ساتھ ہی پولیس نے حملہ آوروں کی حالت یا ان کی شناخت کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔
یہ فائرنگ یروشلم کے شمالی داخلی دروازے پر ایک بڑے چوراہے پر ہوئی۔ جو مشرقی یروشلم میں واقع یہودی بستیوں کی طرف جانے والی سڑک پر ہے۔
حملے کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ صبح کے رش کے وقت درجنوں لوگ ایک مصروف چوراہے پر بس اسٹاپ سے بھاگ رہے ہیں۔ جائے وقوعہ پر پہنچنے والے طبی عملے نے بتایا کہ علاقہ افراتفری کا شکار ہے۔ زمین ٹوٹے ہوئے شیشے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ کچھ لوگ سڑک پر بے ہوش پڑے تھے۔ یہ اس بس اسٹاپ کے قریب فٹ پاتھ کا منظر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے اس حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو غزہ کی جنگ نے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے اور اسرائیل دونوں میں تشدد میں اضافہ کیا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل اور مغربی کنارے میں اسرائیلیوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔