'ٹیرف نے بھارت کو چین اور روس کے قریب لادیا،' انیس امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ کو لکھا خط

امریکی قانون سازوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر عائد ٹیرف واپس لے۔

several us lawmakers urge president donald trump to reset and repair ties with india Urdu News
صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 12:21 AM IST

6 Min Read
نئی دہلی/واشنگٹن: انیس امریکی قانون سازوں نے بدھ کے روز صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا، جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت امریکہ کی اہم شراکت داری کو بحال اور دوبارہ غور کریں۔ اس خط پر ڈیبورا راس، رو کھنہ، بریڈ شرمین، سڈنی کملاگر ڈوو، راجہ کرشنا مورتی، اور پرمیلا جے پال سمیت کئی ممتاز ڈیموکریٹک رہنماؤں نے مشترکہ دستخط کیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی بھی ریپبلکن قانون ساز نے اس پر دستخط نہیں کیے۔

کانگریس کے ارکان نے خبردار کیا کہ امریکی صدر کی جانب سے بھارتی اشیا پر ٹیرف میں 50 فیصد تک اضافے سے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اور امریکی صارفین اور مینوفیکچررز دونوں کو نقصان پہنچا ہے۔

پارٹنر شپ کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات

کانگریس کے ارکان نے کہا، "ہم یہ خط کانگریس کے ممبران کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں جو بڑی، متحرک ہندوستانی امریکی کمیونٹیز کے ساتھ مختلف ریاستوں اور اضلاع کی نمائندگی کرتے ہیں اور جن کے ہندوستان کے ساتھ مضبوط خاندانی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ آپ کی انتظامیہ کے حالیہ اقدامات سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، جس کے دونوں ممالک کے لیے منفی نتائج نکلے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پارٹنر شپ کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔"

محاذ آرائی نہیں، آگے بڑھنے کا راستہ دوبارہ توازن

قانون سازوں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ٹیرف پالیسی پر نظرثانی کریں اور ہندوستانی قیادت کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آگے بڑھنے کا راستہ دوبارہ توازن کی ضرورت ہے، نہ کہ محاذ آرائی ہے۔

پیچیدہ سپلائی چینز کو نقصان پہنچا

انہوں نے مزید کہا کہ 50 فیصد ٹیرف نے "امریکی صارفین کے لیے قیمتیں بڑھا دی ہیں" اور "ان پیچیدہ سپلائی چینز کو نقصان پہنچایا ہے جن پر امریکی کمپنیاں مصنوعات کو مارکیٹ میں لانے کے لیے انحصار کرتی ہیں۔" انہوں نے ہندوستان امریکہ تجارتی شراکت داری کو انتہائی اہم قرار دیا، جس سے "دونوں ممالک میں لاکھوں ملازمتوں" میں مدد ملتی ہے۔

امریکی کمپنیاں دنیا کی سب سے تیز

امریکی مینوفیکچررز سیمی کنڈکٹرز سے لے کر صحت کی دیکھ بھال، توانائی، اور بہت کچھ کے شعبوں میں کلیدی ان پٹ کے لیے بھارت پر انحصار کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے والی امریکی کمپنیاں دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی صارفین کی منڈیوں میں سے ایک تک رسائی حاصل کرتی ہیں، جب کہ ہندوستانی کمپنیوں نے امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے ہماری کمیونٹیز میں نئی ​​ملازمتیں اور مواقع پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔

اندھا دھند ٹیرف میں اضافہ

خط میں مزید کہا گیا، "یہ اندھا دھند ٹیرف میں اضافہ ان تعلقات کو خطرے میں ڈالتا ہے، امریکی خاندانوں کے لیے اخراجات میں اضافہ کرتا ہے، امریکی کمپنیوں کی عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے اور بے مثال جدت اور تعاون کو نقصان پہنچاتا ہے۔"

ٹرمپ انتظامیہ کے معاندانہ اقدامات

ایوان کے اراکین نے یہ بھی متنبہ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے معاندانہ اقدامات نے ہندوستانی حکومت کو روس اور چین کے ساتھ "اپنی سفارتی اور اقتصادی مصروفیات بڑھانے" پر اکسایا ہے اور نئی دہلی کے "چین کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ناگزیر کردار" کو اجاگر کیا ہے۔

امریکی افواج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں

اس خظ میں اس پر زور دیا گیا، "یہ پیشرفت خاص طور پر کواڈ (امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ) میں شرکت کے ذریعے ہند بحرالکاہل کے خطے میں ایک مستحکم قوت کے طور پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ ہندوستان دفاعی تعاون میں ایک کلیدی شراکت دار بن گیا ہے، امریکی افواج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور ہمارے تمام سمندروں کو محفوظ بنانے کے لیے تعمیری طور پر کام کر رہا ہے۔"

انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ "جمہوری روایات کا اشتراک کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے آمرانہ حریفوں سے ممتاز کرتی ہیں" اور صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کی توثیق کریں۔

آزاد اور کھلے معاشرے تعاون اور باہمی احترام

انہوں نے لکھا، "ہماری شراکت داری دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ آزاد اور کھلے معاشرے تعاون اور باہمی احترام کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں۔ دفاع، علاقائی سلامتی، توانائی کی منڈیوں، اختراعات اور سپلائی چین کی لچک جیسے شعبوں میں امریکہ اور بھارت کے تعاون کی گہرائی اور وسعت کو دیکھتے ہوئے، یہ ضروری ہے کہ ہمارا ملک بھارت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کرے۔"

