انڈونیشیا میں اسکول گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد ہوئی ترپن، امدادی کارروائیاں جاری

انڈونیشیا میں ایک اسکول کی عمارت 29 ستمبر کو اس وقت گر گئی جب سینکڑوں طلباء اندر نماز ادا کر رہے تھے۔

اسکول کا ملبہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
جکارتہ، انڈونیشیا: انڈونیشیا کے مشرقی جاوا صوبے میں ایک اسکول کی عمارت گرنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے۔ علاقائی ریسکیو حکام نے پیر کو بتایا کہ پھنسے متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ سنہوا خبر رساں ایجنسی کے مطابق عمارت 29 ستمبر کو اس وقت گر گئی تھی جب سینکڑوں طلباء اندر نماز ادا کر رہے تھے۔

ایسٹ جاوا سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے سربراہ ناننگ سگیت کے مطابق، ایک مشترکہ ریسکیو ٹیم نے اتوار کی شام سدوارجو ریجنسی میں الخوجنی اسلامک بورڈنگ اسکول کمپلیکس کے ملبے کے نیچے سے آٹھ لاشیں نکالیں۔ آپریشن کے آٹھویں دن تک، کل 157 متاثرین مل چکے ہیں، جن میں سے 104 زندہ بچ گئے اور 53 ہلاک ہو گئے۔

زندگی کے مزید آثار نہیں ملے

خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق ملبہ ہٹانے کا کام اب ان علاقوں پر مرکوز ہے جو مرکزی ڈھانچے سے منسلک نہیں ہیں۔ سرچ آپریشن میں بھاری مشینری اور برقی آلات کو تعینات کیا گیا ہے۔ جمعرات کو ریسکیورز نے بھاری مشینری کا استعمال شروع کیا جب انہیں زندگی کے مزید آثار نہیں ملے۔ اس سے پہلے، وہ دستی طریقوں پر انحصار کرتے تھے، اس ڈر سے کہ بھاری آلات سے آنے والی کمپن مزید عمارتوں کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔

ناقص تعمیر کی وجہ سے حادثہ کا امکان

حکام نے بتایا کہ امدادی کارروائیاں خاص طور پر چیلنجنگ تھیں کیونکہ سائٹ کے ایک حصے میں نقل و حرکت دوسرے علاقوں کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ اسکول کی عمارت گرنے کی وجوہات کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ابتدائی نتائج ناقص تعمیر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ اسکول انتظامیہ نے پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ضروری تعمیراتی اجازت نامے حاصل نہیں کیے تھے۔

ضوابط کی عدم تعمیل کے نتیجے میں جرمانہ یا قید

انڈونیشیا کے 2002 کے بلڈنگ کوڈ کے مطابق کسی بھی تعمیراتی کام سے پہلے متعلقہ حکام سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ان ضوابط کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ اگر خلاف ورزی کے نتیجے میں موت واقع ہوتی ہے، تو سزا میں 15 سال تک قید اور تقریباً 500,000 ڈالر کا جرمانہ شامل ہو سکتا ہے۔

