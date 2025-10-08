پاکستان میں دہشت گردوں کے مقابلے میں لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور گیارہ فوجی ہلاک، پاکستان میں عسکریت پسندوں سے انکاؤنٹر، ٹی ٹی پی کے انیس دہشت گرد مارے گئے

پاکستان میں دہشت گردوں کے مقابلے میں لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور گیارہ فوجی ہلاک، پاکستان میں عسکریت پسندوں سے انکاؤنٹر، ٹی ٹی پی کے انیس دہشت گرد مارے گئے
شمال مغربی پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں گیارہ فوجی مارے گئے۔ ٹی ٹی پی کے 19 دہشت گرد بھی ہلاک کردیے گئے۔
Published : October 8, 2025 at 8:11 PM IST
پشاور، پاکستان: پاکستانی فوج نے کہا کہ پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی کے 19 دہشت گرد اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی مارے گئے۔ فوج کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی 8-7 اکتوبر کی درمیانی رات کو افغانستان کی سرحد سے متصل صوبے کے ضلع اورکزئی میں "فتنہ الخوارج" سے وابستہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد کی گئی۔ "فتنہ الخوارج" کی اصطلاح کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) دہشت گرد گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران، 19 دہشت گردوں کو "جہنم میں بھیج دیا گیا،" اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں کسی بھی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا
پاکستان، خاص طور پر خیبرپختونخوا اور بلوچستان صوبوں میں، کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے اور سکیورٹی فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانا بند کرنے کے عزم کے بعد دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
ملک کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ خیبر پختونخوا
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سکیورٹی اسٹڈیز (CRSS) کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، خیبر پختونخوا 2025 کی تیسری سہ ماہی میں ملک کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے۔ تشدد سے متعلق تمام اموات میں سے تقریباً 71 فیصد (638) یہاں ہوئیں اور 67 فیصد (221) سے زیادہ واقعات وہاں ہوئے۔
دہشت گردی کے واقعات کے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا
خیبر پختونخواہ اور بلوچستان، جو پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ غیر محفوظ سرحد کا اشتراک کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرتے ہیں، جو ملک کے 96 فیصد سے زیادہ تشدد کا سبب بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ستمبر میں صوبہ خیبرپختونخوا کی وادی تیراہ میں ایک دھماکے سے کئی گھر تباہ ہو گئے تھے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 10 شہری ہلاک اور 14 عسکریت پسند بھی دفن ہو گئے تھے۔