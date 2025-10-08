ETV Bharat / international

پاکستان میں دہشت گردوں کے مقابلے میں لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور گیارہ فوجی ہلاک، پاکستان میں عسکریت پسندوں سے انکاؤنٹر، ٹی ٹی پی کے انیس دہشت گرد مارے گئے

شمال مغربی پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں گیارہ فوجی مارے گئے۔ ٹی ٹی پی کے 19 دہشت گرد بھی ہلاک کردیے گئے۔

Several soldiers 19 ttp militants killed in clash in northwest pakistan Urdu News
پاکستان میں دہشت گردوں کے مقابلے میں 30 افراد مارے گئے (IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پشاور، پاکستان: پاکستانی فوج نے کہا کہ پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی کے 19 دہشت گرد اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی مارے گئے۔ فوج کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی 8-7 اکتوبر کی درمیانی رات کو افغانستان کی سرحد سے متصل صوبے کے ضلع اورکزئی میں "فتنہ الخوارج" سے وابستہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد کی گئی۔ "فتنہ الخوارج" کی اصطلاح کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) دہشت گرد گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران، 19 دہشت گردوں کو "جہنم میں بھیج دیا گیا،" اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں کسی بھی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔

دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا

پاکستان، خاص طور پر خیبرپختونخوا اور بلوچستان صوبوں میں، کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ ​​بندی ختم کرنے اور سکیورٹی فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانا بند کرنے کے عزم کے بعد دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔

ملک کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ خیبر پختونخوا

سینٹر فار ریسرچ اینڈ سکیورٹی اسٹڈیز (CRSS) کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، خیبر پختونخوا 2025 کی تیسری سہ ماہی میں ملک کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے۔ تشدد سے متعلق تمام اموات میں سے تقریباً 71 فیصد (638) یہاں ہوئیں اور 67 فیصد (221) سے زیادہ واقعات وہاں ہوئے۔

دہشت گردی کے واقعات کے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا

خیبر پختونخواہ اور بلوچستان، جو پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ غیر محفوظ سرحد کا اشتراک کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرتے ہیں، جو ملک کے 96 فیصد سے زیادہ تشدد کا سبب بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ستمبر میں صوبہ خیبرپختونخوا کی وادی تیراہ میں ایک دھماکے سے کئی گھر تباہ ہو گئے تھے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 10 شہری ہلاک اور 14 عسکریت پسند بھی دفن ہو گئے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ 'کاروبار' کے لیے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات، قائم کرکے ہندوستان کا دل توڑ دیا، سابق امریکی این ایس اے جیک سلیوان کا انکشاف

پی او کے میں حکومت پاکستان کے خلاف زبردست مظاہرے، پولیس کی فائرنگ سے تین مظاہرین ہلاک

افغانستان کے بگرام بیس پر امریکی قبضے کی کوشش: بھارت، روس، پاکستان اور چین کی مخالفت

بلوچستان، پاکستان میں دھماکہ: جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں

پاکستان کے شہر کوئٹہ میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 30 ​​سے ​​زائد زخمی

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دھماکہ، 24 افراد ہلاک

For All Latest Updates

TAGGED:

CLASH IN NORTHWEST PAKISTANSOIDIER KILLED IN PAKISTANPAKISTAN TERROR ATTACKTTP MILITANTS KILLEDTERROR ATTACK IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.