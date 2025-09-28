غزہ میں کم از کم 59 فسلطینی جاں بحق، پناہ گزین کیمپ اور طبی سہولیات پر بمباری
UNGA میں نتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا گیا، اس سے سبق سیکھنے کے بجائے اسرائیل نے غزہ میں حملے تیز کر دیے۔
Published : September 28, 2025 at 11:35 AM IST
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیلی حملوں اور گولی باری سے غزہ بھر میں کم از کم 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے ایسے وقت کیے جارہے ہیں جب جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کے معاہدے کے لیے اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لیکن اسرائیل جنگ جاری رکھنے کو لے کر بضد ہے۔
مہلوکین میں وہ بھی شامل ہیں جو نصیرات پناہ گزین کیمپ میں دو حملوں کا نشانہ بنے۔ ایک گھر میں ایک ہی خاندان کے نو اور، بعد میں، اسی کیمپ میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ العودہ اسپتال کے عملے کے مطابق مہلوکین خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ نصر اسپتال کے مطابق، ایک حملہ بے گھر افراد کے خیمہ پر کیا گیا جس میں پانچ دیگر ہلاک ہوئے۔
غزہ شہر کے شفاہ اسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ وہاں کی طبی ٹیموں کو اسرائیل کے "اسپتال کے آس پاس کے ٹینکوں کے قریب آنے کے بارے میں تشویش ہے"، جس نے اس سہولت تک رسائی کو محدود کر دیا ہے جہاں 159 مریض زیر علاج ہیں۔
ڈاکٹر محمد ابو سلمیا نے کہا کہ بمباری ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہیلو اسپتال کے انکیوبیٹرز میں 14 قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کا علاج کیا گیا ہے، حالانکہ وہاں کے نوزائیدہ انتہائی نگہداشت کے سربراہ ڈاکٹر ناصر بلبل نے کہا ہے کہ عمارت کے اوپر سے ڈرون پرواز کرنے کی وجہ سے سہولت کا مین گیٹ بند کر دیا گیا تھا۔
دباؤ بڑھتے ہی نتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات طے:
کئی ممالک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور نتن یاہو پیر کو ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہفتے کی رات تل ابیب میں ہفتہ وار احتجاج میں، 471 دنوں سے غزہ میں قید رہ چکے ایک یرغمالی نے ٹرمپ سے التجا کی ہے کہ بقیہ اسیران کو بھی وطن واپس آنے کا موقع دیا جائے۔
ہسپتالوں میں سپلائی کی کمی، فضائی حملے جاری:
العہلی ہسپتال کے مطابق ہفتے کی صبح ہونے والے حملوں نے غزہ شہر کے طفح محلے میں ایک مکان کو منہدم کر دیا، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے نصف سے زیادہ خواتین اور بچے تھے۔ شفا اسپتال کے مطابق، شاتی پناہ گزین کیمپ میں ان کے گھروں پر فضائی حملے کے نتیجے میں چار دیگر افراد ہلاک ہوئے۔ ناصر اور العودہ اسپتالوں کے مطابق، جنوبی اور وسطی غزہ میں امداد کے حصول کے دوران چھ دیگر فلسطینی۔۔ اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔
غزہ شہر میں ہسپتال اور صحت کے کلینک تباہی کے دہانے پر ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، حملے کے تقریباً دو ہفتے بعد، فضائی حملوں سے دو کلینک تباہ ہو چکے ہیں، دو اسپتالوں کو نقصان پہنچنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور دیگر ادویات، سازوسامان، خوراک اور ایندھن کی قلت سے دوچار ہیں۔
بہت سے مریضوں اور عملے کو ہسپتالوں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے، صرف چند ڈاکٹروں اور نرسوں کو انکیوبیٹروں میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔
جمعہ کو امدادی گروپ ڈاکٹرز ودآؤٹ بارڈرز نے کہا کہ اسے غزہ شہر میں سرگرمیاں معطل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ گروپ نے کہا کہ اسرائیلی ٹینک اس کی تنصیبات سے ایک کلومیٹر (نصف میل) سے بھی کم فاصلے پر تھے، جس سے اس کے عملے کے لیے "ناقابل قبول خطرہ" پیدا ہوا۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے کہا کہ، شمالی غزہ میں خوراک کی صورت حال بھی ابتر ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے 12 ستمبر سے شمالی غزہ میں اپنے راستے سے امداد کی ترسیل روک دی ہے اور جنوبی غزہ سے شمال میں رسد لانے کی اقوام متحدہ کی درخواستوں کو تیزی سے مسترد کر دیا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ دو سال سے جاری اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں 65,900 سے زیادہ افراد ہلاک اور 167,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے مہلوکین میں خواتین اور بچوں کی تعداد نصف کے لگ بھگ ہے۔
