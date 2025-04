ETV Bharat / international

چین: لیاؤ یانگ شہر کے ریسٹورنٹ میں آگ لگنے سے 22 افراد ہلاک - CHINA RESTAURANT FIRE

چین میں بھیانک آتشزدگی کا واقعہ ( AFP )

بیجنگ: چین کے صوبہ لیاؤننگ کے شہر لیاؤ یانگ میں منگل کو ایک ریسٹورنٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جس میں 22 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق آگ رات 12:25 پر لگی، جس میں 22 افراد ہلاک اور تین زخمی ہوگئے۔ آگ لگنے کی خبر ملنے کے بعد ایمرجنسی سروسز کے اہلکار آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے لیکن آگ اتنی بھیانک تھی کہ 22 افراد کی موت ہوگئی۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں ایک عمارت کی کھڑکیوں اور دروازوں سے آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے زخمیوں کے علاج میں ہر ممکن تعاون کرنے کی ہدایت دی ہے۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ اپریل کے مہینے میں چین میں آگ لگنے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 9 اپریل کو شمالی چین میں ایک نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے 20 عمر رسیدہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ چینگڈے شہر کی لونگہوا کاؤنٹی میں اس وقت پیش آیا، جب نرسنگ ہوم میں کل 39 معمر افراد موجود تھے۔ مزید پڑھیں: وسطی کولکاتا کے ہوٹل میں آگ لگنے سے 14 افراد ہلاک

