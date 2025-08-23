نیو یارک، امریکہ: حکام نے بتایا کہ ایک ٹور بس جو نیاگرا فالس سے امریکہ کے نیویارک شہر میں 54 افراد کے ساتھ واپس آرہی تھی جمعہ کو ایک بین ریاستی شاہراہ پر گر کر الٹ گئی۔ حادثے میں 5 مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ ریاستی پولیس نے کہا کہ بس میں سوار زیادہ تر مسافر ہندوستانی، چینی اور فلپائنی نژاد تھے۔
ریاستی پولیس میجر آندرے رے نے شام کی ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ڈرائیور کا دھیان بٹ گیا تھا، کنٹرول کھو بیٹھا اور بس دائیں جانب جانے سے پہلے الٹ گئی۔ ریاستی پولیس میجر آندرے رے نے شام کی نیوز کانفرنس میں کہا کہ پیمبروک، نیو یارک میں انٹر اسٹیٹ ہائی وے 90 کے مشرقی جانب، بفیلو سے تقریباً 25 میل (40 کلومیٹر) مشرق میں یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ڈرائیور کی توجہ کس وجہ سے ہٹ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے۔
ایک بڑا سانحہ تھا
رے نے کہا کہ مسافروں کی عمریں 1 سے 74 کے درمیان تھیں۔ حادثے کے دوران بس سے متعدد افراد کو نکال لیا گیا۔ رے نے کہا کہ پانچ لوگ مارے گئے۔ کئی دوسرے ملبے میں پھنسے ہوئے تھے جنہیں بچانا پڑا۔ درجنوں کو اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ رے نے کہا کہ کسی اور کو جان لیوا چوٹیں نہیں لگیں۔ رے نے کہا، "یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ سب سے پہلے، ہمارے خیالات، دعائیں اور تعزیت ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو اس حادثے میں متاثر ہوئے، رے نے کہا ہم ان کے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں،"
مکینیکل خرابی یا ڈرائیور کی لاپروائی مسترد
ریاستی پولیس نے کہا کہ بس میں سوار زیادہ تر مسافر ہندوستانی، چینی اور فلپائنی نژاد تھے۔ حکام نے ہنگامی امداد کے لیے مترجمین کو بلایا۔ رے نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں مکینیکل خرابی یا ڈرائیور کی لاپروائی کو مسترد کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ڈرائیور حادثے میں بچ گیا اور پولیس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ رے نے کہا کہ جمعہ کی شام تک کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا تھا۔
نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا کہ وہ حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم نیویارک بھیج رہا ہے۔ مرسی فلائٹ میڈیکل ٹرانسپورٹ سروس نے کہا کہ اس کے تین ہیلی کاپٹروں اور دیگر خدمات کے تین مزید ہیلی کاپٹروں نے جائے حادثہ سے لوگوں کو نکالا۔ علاقے کے اسپتالوں نے کہا کہ انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کا جائزہ لیا یا ان کا علاج کیا گیا۔ زخموں میں سر کی چوٹوں سے لے کر ٹوٹے ہوئے اعضاء تک شامل تھے۔
سرجری کے سربراہ ڈاکٹر جیفری بریور نے کہا کہ بفیلو کے ایری کاؤنٹی میڈیکل سینٹر میں سرجری کروانے والے دو افراد کے صحت یاب ہونے کی امید ہے۔ ریاستی پولیس نے بتایا کہ بس کا تعلق اسٹیٹن آئی لینڈ، نیو یارک سٹی کے M&Y Tours Inc. کمپنی کے فون کی فہرست پر تبصرہ طلب کرنے والا ایک پیغام چھوڑ دیا گیا ہے۔
زیادہ تر لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے تھے
فیڈرل موٹر کیریئر سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق، M&Y Tours کی حفاظت کی درجہ بندی "اطمینان بخش" ہے اور اس کے پاس گزشتہ دو سالوں میں حادثات یا اموات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ حکام نے گزشتہ دو سالوں میں کمپنی کی بسوں اور ڈرائیوروں کا 60 مرتبہ معائنہ کیا۔ اس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں، ٹروپر جیمز او کیلاگھن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بس میں زیادہ تر لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے ہوئے تھے۔
ڈرائیوروں کو آہستہ کزرنے کی تاکید
قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیویارک میں ایک اور بس حادثے کے بعد، ریاستی قانون کے مطابق 28 نومبر 2016 کو یا اس کے بعد بنی ہوئی چارٹر بسوں کو 2023 میں سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے۔ جمعہ کے حادثے میں بس کی عمر کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ نیویارک اسٹیٹ تھرو وے اتھارٹی نے کہا کہ سڑک کا ایک طویل حصہ دونوں سمتوں میں بند ہے۔ ڈرائیوروں کو علاقے سے آہستہ کزرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ دن کے بعد مغرب کی طرف جانے والی لین کو دوبارہ کھول دیا گیا۔
مشکل وقت میں ہمارے خیالات پیاروں کے ساتھ
حادثے کے عینی شاہدین نے بتایا کہ شاہراہ پر شیشے اور لوگوں کا سامان پڑا ہے۔ "یہ دیکھنا واقعی دل دہلا دینے والا تھا،" مدینہ کے پاول سٹیفنز نے حادثے کے بعد WHAM-TV کو بتایا۔ "بہت سے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔" نیویارک کی گورنر کیتھی ہوچول نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں حادثے کو ایک سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں حادثے کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے اور ان کا دفتر پولیس اور مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ گورنر نے متاثرین کے بارے میں کہا کہ اس مشکل وقت میں ہمارے خیالات ان کے پیاروں کے ساتھ ہیں۔