امریکا: گولہ بارود کی فیکٹری میں زوردار دھماکہ، انیس افراد کی ہلاکت کا خدشہ

ٹینیسی میں امریکی فوجی پلانٹ میں دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ متعدد ایجنسیاں تحقیقات کر رہی ہیں۔

several dead or missing in america tennessee military plant explosion Urdu News
امریکی فوجی پلانٹ میں دھماکہ (IANS علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2025 at 9:40 PM IST

4 Min Read
نیویارک: مقامی حکام نے بتایا کہ امریکی ریاست ٹینیسی میں فوجی دھماکہ خیز مواد کے پلانٹ میں تباہ کن دھماکے میں انیس افراد ہلاک یا لاپتہ ہیں۔ سنہوا خبر رساں ایجنسی نے سی این این کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہمفریز کاؤنٹی کے شیرف کرس ڈیوس نے جمعے کی سہ پہر ایک پریس کانفرنس میں کہا، "میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 19 افراد لاپتہ ہیں۔"

صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ڈیوس نے اس منظر کو سب سے زیادہ تباہ کن قرار دیا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، "اسے بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ دھماکے سے آدھے مربع میل پر ملبہ بکھر گیا۔

ڈیوس نے کہا کہ خاندان غمزدہ ہیں اور جذبات سے بھرپور لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈیوس نے خبردار کیا کہ تحقیقات میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ متعدد ایجنسیاں مل کر اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ کیا ہوا ہے۔

کم از کم 13 افراد لاپتہ

ڈیوس نے جمعہ کی صبح ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7:45 بجے (12:45 GMT) کے قریب ہوا۔ ہیک مین کاؤنٹی کے میئر جم بیٹس نے جمعہ کی صبح ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ کم از کم 13 افراد لاپتہ ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کچھ ہلاک ہو چکے ہیں۔

ہمفریز کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے مطابق، Accurate Energetic Systems, LLC، Nashville، Tennessee کے جنوب مغرب میں واقع ہے، فوجی دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں مہارت رکھتا ہے۔ ہِک مین کاؤنٹی ایمرجنسی سروسز کے ڈیوڈ سٹیورٹ نے جمعہ کو سی این این کو بتایا کہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔

فوجی دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں مہارت

ہمفریز کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے مطابق، درست توانائی بخش نظام، LLC، نیش وِل، ٹینیسی کے جنوب مغرب میں واقع، فوجی دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں مہارت رکھتا ہے۔ ہِک مین کاؤنٹی ایمرجنسی سروسز کے ڈیوڈ اسٹیورٹ نے جمعہ کو سی این این کو بتایا کہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔

متعدد ایجنسیوں نے جائے وقوعہ پر ردعمل ظاہر کیا

شیرف کے دفتر نے کہا، "متعدد ایجنسیوں نے جائے وقوعہ پر ردعمل ظاہر کیا ہے اور آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ثانوی دھماکوں کے خطرے کی وجہ سے علاقے سے گریز کر رہے ہیں۔" ڈیوس نے کہا کہ بیورو آف الکحل، تمباکو، آتشیں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد، ہوم لینڈ سکیورٹی اور ٹینیسی بیورو آف انویسٹی گیشن ان ایجنسیوں میں شامل ہیں جو جائے وقوعہ پر ردعمل دیتے ہیں۔

