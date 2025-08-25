نیویارک، امریکہ: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اتوار کو ہندوستان پر عائد سیکنڈری ٹیرف کی وجوہات کی وضاحت کی۔ انہوں نے این بی سی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام روس کو امیر ہونے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو روس یوکرین کے ساتھ جنگ بند کر دے گا۔ اگر بھارت روس سے تیل نہیں خریدتا تو روس تنہا ہو جائے گا۔
وینس این بی سی نیوز کے ایک پروگرام میں ایک خصوصی انٹرویو کے دوران بات کر رہے تھے جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اقدام سے روسیوں کے لیے تیل کی معیشت سے مالا مال ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ روس سے سستے داموں خام تیل خریدنے پر بھارت پر کڑی تنقید کرتی رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روس کے خام تیل کے سب سے بڑے درآمد کنندہ چین پر تنقید نہیں کر رہی ہے۔
توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کی حرکیات سے
ہندوستان کا کہنا ہے کہ روس سمیت دیگر ممالک سے اس کی توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کی حرکیات سے ہوتی ہے۔ این بی سی نیوز کے مطابق، وینس کو یقین ہے کہ امریکہ, روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کر سکتا ہے، حالانکہ صدر ٹرمپ کی اس ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بعد سے کچھ ممکنہ رکاوٹیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔
اتوار کی صبح نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں، وینس نے کہا، "ہمیں یقین ہے کہ ہم نے گزشتہ چند ہفتوں میں ہی دونوں طرف سے کچھ اہم رعایتیں دیکھی ہیں۔" اگر امریکا نئی پابندیاں نہیں لگا رہا تو روس پر کیا دباؤ ہے؟ جب وینس سے پوچھا گیا کہ 'آپ پوٹن کو زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کے لیے کیسے تیار کریں گے اور روس کے حملے کو روکیں گے؟'
جارحانہ اقتصادی دباؤ
وینس نے جواب دیا کہ ٹرمپ نے 'جارحانہ اقتصادی دباؤ' لگایا ہے۔ مثال کے طور پر، ہندوستان پر ثانوی محصولات روسیوں کے لیے اپنی تیل کی معیشت سے مالا مال ہونا مشکل بنا دیتے ہیں۔ انھوں نے کہا، 'انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اگر روس قتل و غارت بند کر دے تو اسے عالمی معیشت میں دوبارہ ضم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قتل بند نہیں کرتے تو وہ الگ تھلگ رہیں گے۔'
بھارت کو امریکی توانائی اور فوجی ہارڈویئر خریدنا ہوگا
قبل ازیں 22 اپریل کو جے پور میں خطاب کرتے ہوئے، وینس نے ہندوستان پر زور دیا کہ وہ نان ٹیرف رکاوٹوں کو ہٹائے، اپنی منڈیوں تک زیادہ رسائی دے اور مزید امریکی توانائی اور فوجی ہارڈویئر خریدے، کیونکہ انہوں نے 21ویں صدی کے خوشحال اور پرامن تعلقات کے لیے دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کا ایک جامع روڈ میپ تیار کیا تھا۔
بھارت پر یوکرین جنگ میں روس کی مالی مدد کا الزام
ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس وقت سے خراب ہو رہے ہیں جب ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر ٹیرف کو دوگنا کرکے 50 فیصد کردیا، جس میں ہندوستان کی روسی خام تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد ٹیرف بھی شامل ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ بھارت کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری یوکرین جنگ میں روس کی مالی مدد کر رہی ہے۔ تاہم بھارت نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
روس سے بھارت کو رعایتی نرخوں پر تیل کا حصول
ہندوستان نے 2022 میں روس سے تیل خریدنا شروع کیا جب مغربی ممالک نے اس پر پابندیاں عائد کیں۔ اس دوران روس نے بھارت کو رعایتی نرخوں پر تیل فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ہفتہ کو، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں ایک تقریب میں کہا، "یہ مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ تجارت کے حامی امریکی انتظامیہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں پر تجارت کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔" وہ خام تیل کے معاملے پر ہندوستان پر امریکی تنقید سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔