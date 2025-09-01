نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ نے پیر کو چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے مرکزی اجلاس سے پہلے ایک ساتھ خوشگوار لمحات شیئر کئے۔
پی ایم مودی نے ایکس پر میٹنگ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "تیانجن میں مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے! ایس سی او سربراہی اجلاس کے دوران صدر پوتن اور صدر شی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔"
صدر پوتن اور وزیر اعظم مودی نے ایک دوسرے کو گرمجوشی سے گلے لگا کر خوش آمدید کہا، جس کے بعد وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کے گروپ فوٹو کے لیے اسٹیج کی طرف چل پڑے۔
Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
پی ایم نے ایکس پر ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ "صدر پوتن سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے!" پی ایم مودی اور صدر پوتن کے درمیان یہ بات چیت ان کی دو طرفہ میٹنگ سے پہلے ہوئی جو مکمل اجلاس کے بعد ہونے والی ہے۔
خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے اتوار کو کہا، "وزیر اعظم سربراہی ایس سی او کے مرکزی اجلاس سے خطاب کریں گے، جہاں وہ ایس سی او کی چھتری کے تحت علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے بھارت کے نقطہ نظر کا خاکہ پیش کریں گے۔ اس مصروفیت کے بعد وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کرنے والے ہیں، جس کے بعد وہ بھارت روانہ ہوں گے۔"
Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
پی ایم مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے اکتوبر 2024 میں برکس سربراہی اجلاس کے موقعے پر کازان میں اپنی آخری ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیشرفت کا خیرمقدم کیا۔
دونوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک ترقیاتی شراکت دار ہیں نہ کہ حریف اور کہ ان کے اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور بھارت اور چین کے درمیان باہمی احترام، باہمی مفادات اور باہمی حساسیت پر مبنی مستحکم تعلقات اور تعاون پر زور دیا جو دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ کثیر قطبی دنیا اور کثیر قطبی ایشیا کے لیے ضروری ہے۔
وزیراعظم نے دوطرفہ تعلقات کی مسلسل ترقی کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و امان کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایس سی او 10 ممبران پر مشتمل ہے۔ بھارت کے علاوہ ان میں بیلاروس، چین، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کئی ڈائیلاگ پارٹنرز اور مبصرین بھی ہیں۔ بھارت سنہ 2017 سے ایس سی او کا رکن ہے اور سنہ 2005 سے اس کا مبصر تھا۔
اپنی رکنیت کی مدت کے دوران بھارت نے 2020 میں ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اور سنہ 2022 سے 2023 تک ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کی صدارت کی ہے۔
مزید پڑھیں:
تیانجن ایس سی او اجلاس 2025: شی جن پنگ نے ڈریگن اور ہاتھی کو ساتھ آنے پر زور دیا، پی ایم مودی نے کہا، تعلقات کو آگے بڑھانے کیلئے پُر عزم
آج تیانجن میں پی ایم مودی روسی صدر پوتن سے کریں گے ملاقات، ایس سی او کے مشترکہ بیان پر ہوگی نظر
روس اور چین برکس ممالک کے خلاف امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں: روسی صدر پوتن