تیانجن: روس کے صدر ولادی میر پیوٹن بھی شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے تیانجن پہنچ گئے ہیں۔ اس موقعے پر پوتن نے کہا کہ روس اور چین نے امتیازی پابندیوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کیا ہے۔ یہ پابندیاں برکس کے رکن ممالک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔
روسی صدر نے یہ بات چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی 'ژنہوا' کو انٹرویو کے دوران کہی۔ پوتن نے کہا کہ روس اور چین کلیدی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اضافی وسائل جمع کرنے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی متحد ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ امتیازی پابندیوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرتے ہیں جو برکس کے رکن ممالک اور مجموعی طور پر دنیا کی سماجی و اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔
ولادیمیر پوتن کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برکس کے رکن ممالک پر 10 فیصد ڈیوٹی عائد کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔
خیال رہے کہ برکس ایک اہم بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ سعودی عرب، ایران، ایتھوپیا، مصر، ارجنٹائن اور متحدہ عرب امارات بھی اس کے نئے رکن ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی تیانجن میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر روسی صدر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ صدر پوتن نے کہا کہ روس اور چین عالمی بینک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں۔
سربراہی اجلاس میں شرکت اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے علاوہ پوتن دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف چین کی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقعے پر منعقدہ پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔
پوتن نے امید ظاہر کی کہ تیانجن ایس سی او سربراہی اجلاس 10 رکنی تنظیم کو نئی تحریک دے گا اور اس کے چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ، یہ مشترکہ یوریشیائی خطے میں یکجہتی کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا، "اس سے کثیر قطبی عالمی نظام کی تشکیل میں مدد ملے گی۔"
