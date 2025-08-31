ETV Bharat / international

تیانجن ایس سی او اجلاس 2025: پی ایم مودی اور صدر جن پنگ کی ملاقات، وزیر اعظم نے کہا، تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پُر عزم - SCO SUMMIT 2025 UPDATES

پی ایم مودی نے کہاکہ کازان مذاکرات سے بھارت چین کے بیچ سرحدی انتظام اور براہ راست پروازوں جیسے کئی معاملوں میں اہم پیشرفت ہوئی۔

ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقعے پر وزیر اعظم مودی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرتے ہوئے
ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقعے پر وزیر اعظم مودی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرتے ہوئے (X@NarendraModi)
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں۔

چینی صدر کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران اپنے ابتدائی کلمات میں پی ایم مودی نے کہا، "پچھلے سال کازان میں ہماری ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی جس کے بعد ہمارے تعلقات کو مثبت سمت ملی۔ سرحدوں پر امن اور استحکام کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے بیچ سرحدی انتظام کے معاملے میں اتفاق پیدا ہوا ہے، کیلاش مانسروور یاترا دوبارہ شروع ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں بھی شروع کی جا رہی ہیں"۔

انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے بیچ تعاون سے دونوں ملکوں کے 2.8 بلین لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں۔ اس سے پوری انسانیت کی بھلائی کا راستہ بھی ہموار ہوگا۔" انہوں نے کہا کہ ''دونوں ممالک کے بیچ باہمی اعتماد، احترام اور حساسیت کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے ایس سی او اجلاس کی صدارت کے لیے مبارکباد دی اور اس میں انہیں مدعو کرنے کے لیے اظہار تشکر کیا۔

پی ایم مودی نے اپنے دو ملکوں کے سفر کے دوسرے اور آخری مرحلے میں جاپان سے تیانجن پہنچنے کے فوراً بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "چین کے شہر تیانجن میں لینڈ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا ان کے ہوٹل میں بھارتی کلاسیکی موسیقی اور رقص کے ساتھ فنکاروں کے ایک گروپ نے پرتپاک استقبال کیا۔

بھارت میں چین کے سفیر ژو فیہانگ نے تیانجن میں وزیر اعظم مودی کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ "یہ دورہ چین بھارت کے تعلقات کو نئی ​​رفتار دے گا۔"

انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "وزیراعظم مودی کا چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پرتپاک خیرمقدم کرتا ہوں۔

واضح رہے کہ دو روزہ ایس سی او سربراہی اجلاس نے واشنگٹن کے ٹیرف تنازع کے پیش نظر کافی اہمیت اختیار کر لی ہے، جس نے دنیا بھر میں تقریباً تمام اہم معیشتوں کو متاثر کیا ہے۔ پی ایم مودی سنیچر کے روز چین پہنچے۔ سات سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد ان کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔

شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر وزیر اعظم مودی کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوتن، ترکی کے صدر طیب اردگان سمیت دیگر کئی مماملک کے سربراہان بھی چین کے تیانجن پہنچ چکے ہیں۔

تیانجن کے دورے سے پہلے مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی نظام میں استحکام لانے کے لیے بھارت اور چین کا مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ جاپان کے دی یومیوری شمبن کے ساتھ ایک انٹرویو میں مودی نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم، پیش قیاسی اور دوستانہ دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امن اور خوشحالی پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔

مودی نے جمعہ کو شائع ہونے والے انٹرویو میں کہا، "عالمی معیشت میں موجودہ اتار چڑھاؤ کے پیش نظر، دو بڑی معیشتوں کے طور پر بھارت اور چین کے لیے عالمی اقتصادی نظام میں استحکام لانے کے لیے مل کر کام کرنا بھی ضروری ہے۔"

