نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں۔
چینی صدر کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران اپنے ابتدائی کلمات میں پی ایم مودی نے کہا، "پچھلے سال کازان میں ہماری ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی جس کے بعد ہمارے تعلقات کو مثبت سمت ملی۔ سرحدوں پر امن اور استحکام کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے بیچ سرحدی انتظام کے معاملے میں اتفاق پیدا ہوا ہے، کیلاش مانسروور یاترا دوبارہ شروع ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں بھی شروع کی جا رہی ہیں"۔
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے بیچ تعاون سے دونوں ملکوں کے 2.8 بلین لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں۔ اس سے پوری انسانیت کی بھلائی کا راستہ بھی ہموار ہوگا۔" انہوں نے کہا کہ ''دونوں ممالک کے بیچ باہمی اعتماد، احترام اور حساسیت کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے ایس سی او اجلاس کی صدارت کے لیے مبارکباد دی اور اس میں انہیں مدعو کرنے کے لیے اظہار تشکر کیا۔
پی ایم مودی نے اپنے دو ملکوں کے سفر کے دوسرے اور آخری مرحلے میں جاپان سے تیانجن پہنچنے کے فوراً بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "چین کے شہر تیانجن میں لینڈ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا ان کے ہوٹل میں بھارتی کلاسیکی موسیقی اور رقص کے ساتھ فنکاروں کے ایک گروپ نے پرتپاک استقبال کیا۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 31, 2025
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/BNRfDkDtCW
بھارت میں چین کے سفیر ژو فیہانگ نے تیانجن میں وزیر اعظم مودی کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ "یہ دورہ چین بھارت کے تعلقات کو نئی رفتار دے گا۔"
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "وزیراعظم مودی کا چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پرتپاک خیرمقدم کرتا ہوں۔
Warmly welcome Prime Minister Modi to China to attend #SCOsummit .— Xu Feihong (@China_Amb_India) August 30, 2025
Confident that this visit will inject new momentum into #China-India relations. pic.twitter.com/0TlCHoMfV8
واضح رہے کہ دو روزہ ایس سی او سربراہی اجلاس نے واشنگٹن کے ٹیرف تنازع کے پیش نظر کافی اہمیت اختیار کر لی ہے، جس نے دنیا بھر میں تقریباً تمام اہم معیشتوں کو متاثر کیا ہے۔ پی ایم مودی سنیچر کے روز چین پہنچے۔ سات سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد ان کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔
شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر وزیر اعظم مودی کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوتن، ترکی کے صدر طیب اردگان سمیت دیگر کئی مماملک کے سربراہان بھی چین کے تیانجن پہنچ چکے ہیں۔
#WATCH | Russian President Vladimir Putin arrives in China at the start of a four-day visit. President Putin will first attend the two-day summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the northern Chinese port city of Tianjin.— ANI (@ANI) August 31, 2025
(Reuters via Ruptly for Russian Pool) pic.twitter.com/XX5zFVb64o
تیانجن کے دورے سے پہلے مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی نظام میں استحکام لانے کے لیے بھارت اور چین کا مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ جاپان کے دی یومیوری شمبن کے ساتھ ایک انٹرویو میں مودی نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم، پیش قیاسی اور دوستانہ دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امن اور خوشحالی پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔
مودی نے جمعہ کو شائع ہونے والے انٹرویو میں کہا، "عالمی معیشت میں موجودہ اتار چڑھاؤ کے پیش نظر، دو بڑی معیشتوں کے طور پر بھارت اور چین کے لیے عالمی اقتصادی نظام میں استحکام لانے کے لیے مل کر کام کرنا بھی ضروری ہے۔"
