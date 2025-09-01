تیانجن، چین: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیانجن میں 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہان ریاستی کونسل کے سربراہی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے عالمی چیلنجز سمیت دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ملاقات سے پہلے وزیر اعظم مودی، صدر پوتن اور شی جن پنگ اسٹیج پر ایک ساتھ نظر آئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی نظام میں 'دھمکانے والے' رویے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ چین، شنگھائی تعاون تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے کام کرے گا اور مزید کہا کہ عالمی پالیسی میں دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔
Tianjin Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)— ANI (@ANI) September 1, 2025
" the member states strongly condemned the terrorist attack in pahalgam on 22 april 2025. they expressed their deepest sympathy and condolences to the families of the dead and the… pic.twitter.com/Wz6xyZDXjm
پی ایم مودی آج چین سے ہندوستان واپس آئیں گے۔ اس سے پہلے اتوار کو، پی ایم مودی نے ایس سی او لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران، دونوں رہنماؤں نے اکتوبر 2024 میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر کازان میں اپنی آخری ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیرمقدم کیا۔ دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ممالک ترقیاتی شراکت دار ہیں نہ کہ حریف اور ان کے اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔
" the declaration echoes the theme of "one earth, one family and one future". member states welcomed the results of the 5th sco startup forum (new delhi, 3-5 april 2025) in deepening cooperation in the field of scientific and technical achievements and innovations. member states… https://t.co/4CUHKqnP4m— ANI (@ANI) September 1, 2025
دو طرفہ تعلقات، امن اور استحکام کی اہمیت پر زور
پی ایم مودی نے ہندوستان اور چین کے درمیان باہمی احترام، باہمی دلچسپی اور باہمی حساسیت پر مبنی مستحکم تعلقات اور تعاون پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے دو طرفہ تعلقات کی مسلسل ترقی کے لیے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کیلاش مانسروور یاترا کو دوبارہ شروع کرنے اور سیاحتی ویزوں کے تعارف کی بنیاد پر براہ راست پروازوں اور ویزا کی سہولت کے ذریعے عوام سے عوام کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other Heads of States/Heads of Governments pose for a group photograph at the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China.— ANI (@ANI) September 1, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/UftzXy6g3K
"دوہرا معیار" ناقابل قبول
قبل ازیں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) نے پیر کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی اور ہندوستان کے اس موقف سے اتفاق کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں "دوہرا معیار" ناقابل قبول ہے۔ بااثر گروپ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے مضبوط عزم کو ایک اعلامیہ میں درج کیا جس کی نقاب کشائی چینی بندرگاہی شہر میں اس کے دو روزہ سالانہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر کی گئی۔ جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، چینی صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور دیگر کئی عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔
غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملوں کی مذمت
شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے بھی غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملوں کی مذمت کی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں شہری آبادی میں بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس پٹی میں تباہ کن انسانی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اعلامیے میں علاقائی سلامتی کو بڑھانے کے طریقوں کا ذکر کیا گیا اور دہشت گردی سے نمٹنے کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر شناخت کیا۔ اس میں کہا گیا، ’’رکن ممالک نے 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خضدار اور جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی بھی مذمت کی۔
انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری
اعلامیے کے مطابق "انہوں نے (رکن ریاستوں) نے ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کے اہل خانہ سے اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے حملوں کے مرتکب، منتظمین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے"۔ اس میں کہا گیا ہے کہ SCO، دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے، دہشت گردی، علیحدگی پسند اور انتہا پسند گروہوں کو "کرائے کے مقاصد" کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی ناقابل قبولیت پر زور دیتا ہے۔
دہشت گردی کی تمام شکلوں کی سخت مذمت
ایس سی او نے کہا کہ اس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات سے نمٹنے میں خودمختار ریاستوں اور ان کے اہل حکام کے اہم کردار کو تسلیم کیا ہے۔ "رکن ممالک دہشت گردی کی اس کی تمام شکلوں اور مظاہر کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے، اور بین الاقوامی برادری سے دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں"۔
پی ایم مودی اور روسی صدر پوتن ایک ساتھ ہوئے روانہ
وزیر اعظم نریندر مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن چین کے شہر تیانجن میں اپنی دو طرفہ ملاقات کے لیے ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ دنیا کی نظریں ان کی ملاقات پر جمی ہوئی ہیں۔
Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in the same car to the destination of their bilateral meeting in Tianjin, China. pic.twitter.com/YczNd18Jr3— ANI (@ANI) September 1, 2025
دہشت گردی کا متفقہ طور پر مقابلہ کرنا ہوگا: پی ایم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 'ہمیں واضح اور متفقہ طور پر کہنا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی بھی دوہرا معیار قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حملہ ہر اس ملک اور انسان کے لیے کھلا چیلنج تھا جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ کیا کچھ ممالک کی طرف سے دہشت گردی کی کھلی حمایت ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہمیں متفقہ طور پر ہر رنگ و نسل کی دہشت گردی کی مخالفت کرنی ہوگی۔ یہ انسانیت کے تئیں ہمارا فرض ہے۔'
#WATCH | At the Shanghai Cooperation Council (SCO) Members Session in Tianjin, China, Prime Minister Narendra Modi says, " security, peace and stability are the basis of development of any country. but terrorism, separatism and extremism are big challenges in this path. terrorism… pic.twitter.com/BCEm6JfJFj— ANI (@ANI) September 1, 2025
پی ایم مودی نے دہشت گردی کا ذکر کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 'ہندوستان گزشتہ چار دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ حال ہی میں ہم نے پہلگام میں دہشت گردی کی بدترین شکل دیکھی۔ میں اس دوست ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔'
ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کے طور پر مثبت کردار ادا کیا ہے: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے کہا، 'ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کے طور پر بہت مثبت کردار ادا کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے ہندوستان کا وژن اور پالیسی تین اہم ستونوں پر مبنی ہے۔ S - سکیورٹی، C - کنیکٹیویٹی اور O - مواقع۔'
سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد
ایس سی او نے کہا کہ اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد اور اقوام متحدہ کی عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے مطابق مکمل طور پر نافذ کرے تاکہ تمام دہشت گرد گروہوں سے مشترکہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔