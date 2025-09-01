ETV Bharat / international

ایس سی او کے مشترکہ اعلامیے میں پہلگام حملہ کی مذمت، دہشت گردی کے خلاف بھارت کے موقف کی تائید - SCO SUMMIT 2025

چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی نظام میں 'دھمکانے والے' رویے کی مذمت کی اور کہا کہ عالمی پالیسی میں دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔

ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی (سی) یکم ستمبر 2025 کو تیانجن میں میجیانگ کنونشن اور نمائشی مرکز میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) سمٹ 2025 سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن (L) اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 12:36 PM IST

تیانجن، چین: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیانجن میں 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہان ریاستی کونسل کے سربراہی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے عالمی چیلنجز سمیت دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ملاقات سے پہلے وزیر اعظم مودی، صدر پوتن اور شی جن پنگ اسٹیج پر ایک ساتھ نظر آئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی نظام میں 'دھمکانے والے' رویے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ چین، شنگھائی تعاون تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے کام کرے گا اور مزید کہا کہ عالمی پالیسی میں دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔

پی ایم مودی آج چین سے ہندوستان واپس آئیں گے۔ اس سے پہلے اتوار کو، پی ایم مودی نے ایس سی او لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران، دونوں رہنماؤں نے اکتوبر 2024 میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر کازان میں اپنی آخری ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیرمقدم کیا۔ دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ممالک ترقیاتی شراکت دار ہیں نہ کہ حریف اور ان کے اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔

دو طرفہ تعلقات، امن اور استحکام کی اہمیت پر زور

پی ایم مودی نے ہندوستان اور چین کے درمیان باہمی احترام، باہمی دلچسپی اور باہمی حساسیت پر مبنی مستحکم تعلقات اور تعاون پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے دو طرفہ تعلقات کی مسلسل ترقی کے لیے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کیلاش مانسروور یاترا کو دوبارہ شروع کرنے اور سیاحتی ویزوں کے تعارف کی بنیاد پر براہ راست پروازوں اور ویزا کی سہولت کے ذریعے عوام سے عوام کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔

"دوہرا معیار" ناقابل قبول

قبل ازیں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) نے پیر کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی اور ہندوستان کے اس موقف سے اتفاق کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں "دوہرا معیار" ناقابل قبول ہے۔ بااثر گروپ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے مضبوط عزم کو ایک اعلامیہ میں درج کیا جس کی نقاب کشائی چینی بندرگاہی شہر میں اس کے دو روزہ سالانہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر کی گئی۔ جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، چینی صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور دیگر کئی عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔

ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی (سی) یکم ستمبر 2025 کو تیانجن میں میجیانگ کنونشن اور نمائشی مرکز میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) سمٹ 2025 سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن (L) اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں (AFP)

غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملوں کی مذمت

شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے بھی غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملوں کی مذمت کی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں شہری آبادی میں بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس پٹی میں تباہ کن انسانی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اعلامیے میں علاقائی سلامتی کو بڑھانے کے طریقوں کا ذکر کیا گیا اور دہشت گردی سے نمٹنے کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر شناخت کیا۔ اس میں کہا گیا، ’’رکن ممالک نے 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خضدار اور جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی بھی مذمت کی۔

انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری

اعلامیے کے مطابق "انہوں نے (رکن ریاستوں) نے ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کے اہل خانہ سے اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے حملوں کے مرتکب، منتظمین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے"۔ اس میں کہا گیا ہے کہ SCO، دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے، دہشت گردی، علیحدگی پسند اور انتہا پسند گروہوں کو "کرائے کے مقاصد" کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی ناقابل قبولیت پر زور دیتا ہے۔

دہشت گردی کی تمام شکلوں کی سخت مذمت

ایس سی او نے کہا کہ اس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات سے نمٹنے میں خودمختار ریاستوں اور ان کے اہل حکام کے اہم کردار کو تسلیم کیا ہے۔ "رکن ممالک دہشت گردی کی اس کی تمام شکلوں اور مظاہر کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے، اور بین الاقوامی برادری سے دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں"۔

پی ایم مودی اور روسی صدر پوتن ایک ساتھ ہوئے روانہ

وزیر اعظم نریندر مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن چین کے شہر تیانجن میں اپنی دو طرفہ ملاقات کے لیے ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ دنیا کی نظریں ان کی ملاقات پر جمی ہوئی ہیں۔

دہشت گردی کا متفقہ طور پر مقابلہ کرنا ہوگا: پی ایم مودی

وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 'ہمیں واضح اور متفقہ طور پر کہنا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی بھی دوہرا معیار قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حملہ ہر اس ملک اور انسان کے لیے کھلا چیلنج تھا جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ کیا کچھ ممالک کی طرف سے دہشت گردی کی کھلی حمایت ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہمیں متفقہ طور پر ہر رنگ و نسل کی دہشت گردی کی مخالفت کرنی ہوگی۔ یہ انسانیت کے تئیں ہمارا فرض ہے۔'

پی ایم مودی نے دہشت گردی کا ذکر کیا

وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 'ہندوستان گزشتہ چار دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ حال ہی میں ہم نے پہلگام میں دہشت گردی کی بدترین شکل دیکھی۔ میں اس دوست ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔'

ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کے طور پر مثبت کردار ادا کیا ہے: پی ایم مودی

پی ایم مودی نے کہا، 'ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کے طور پر بہت مثبت کردار ادا کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے ہندوستان کا وژن اور پالیسی تین اہم ستونوں پر مبنی ہے۔ S - سکیورٹی، C - کنیکٹیویٹی اور O - مواقع۔'

سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد

ایس سی او نے کہا کہ اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد اور اقوام متحدہ کی عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے مطابق مکمل طور پر نافذ کرے تاکہ تمام دہشت گرد گروہوں سے مشترکہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔

