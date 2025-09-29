فلسطینی نژاد امریکی مسلم خاتون روا رومن جارجیا کے گورنر کی دوڑ میں شامل
رووا رومن ایک امریکی سیاست دان ہے جو جارجیا کے ایوان نمائندگان کے 97 ویں ضلع کے لیے بطور رکن خدمات انجام دے رہی ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 7:26 PM IST
اٹلانٹا: 2024 کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں فلسطینیوں کی وکالت کرنے والی خاتون رووا رومن جارجیا کے گورنر کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔
رووا رومن نے پیر کو 2026 میں ہونے والے گورنر انتخابات میں اپنی بولی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ، ڈیموکریٹس کو ایک واضح وژن اور ووٹرز کو منظم کرنے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
رووا رومن جارجیا کے گورنر کی ریس میں کم از کم آٹھویں ڈیموکریٹ ہیں۔
32 سالہ رومن 2022 میں اسٹیٹ ہاؤس کے لیے منتخب ہوئیں تھیں۔ روا رومن اٹلانٹا کے مضافاتی علاقے گیونیٹ کاؤنٹی کے ایک ضلع کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کے اہداف میں جارجیا کی کم از کم اجرت میں اضافہ کرنا، بند اسپتالوں کو دوبارہ کھولنا ہے۔ وہ "ایک نئی قسم کی سیاست" کا وعدہ کررہی ہیں جو "مستقبل کے لیے وژن" پیش کرتی ہے جو ووٹروں کو راغب کرے گی۔
رومن نے کہا کہ "بہت طویل عرصے سے، لوگ خاص مفادات اور بڑی کارپوریشنز کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت زیادہ محتاط یا بہت زیادہ تیار رہے ہیں، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔"
رومن اور دیگر ڈیموکریٹس ریاست کے اعلیٰ عہدے پر ریپبلکنز کی 24 سالہ گرفت کو توڑنے کی امید کر رہے ہیں، گورنمنٹ برائن کیمپ کو مدت کی حد کے مطابق دوبارہ انتخاب کے حصول سے روک دیا گیا تھا۔ ریپبلکن کی طرف سے امیدواروں میں لیفٹیننٹ گورنمنٹ برٹ جونز، اٹارنی جنرل کرس کار اور سیکرٹری آف سٹیٹ بریڈ رافنسپرگر شامل ہیں۔
رومن پچھلے سال ایک غیر منظم تحریک کا حصہ تھیں جس نے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں صدر جو بائیڈن کی اسرائیل-حماس جنگ سے نمٹنے کی مخالفت کی وجہ سے نائب صدر کملا ہیرس کی حمایت روک دی۔
اردن میں پیدا ہوئی رومن فلسطینی پناہ گزینوں کی پوتی ہیں۔ رومن کو کنونشن میں مقرر کے طور پر تجویز کیا گیا۔ انہیں کبھی بھی اجلاس سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن انہوں نے ایک تقریر کا متن جاری کیا جس میں کملا ہیرس کی توثیق کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ فریقین "جنگ بندی پر پہنچیں، فلسطینیوں کا قتل عام ختم کریں، تمام اسرائیلی اور فلسطینی یرغمالیوں کو آزاد کریں، اور اجتماعی امن و سلامتی کی راہ کی تعمیر کا مشکل کام شروع کریں۔"
رووا رومن ایک مبصر مسلمان ہیں جو سر پر اسکارف پہنتی ہیں۔ رومن نے کہا کہ ان کا فلسطینی نژاد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
رووا رومن نے کہا کہ، "میری شناخت ایک مثبت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پس منظر کی وجہ سے، میں لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی،" انھوں نے کہا۔ "میں نے ظلم کو خود دیکھا ہے۔"
رومن نے کہا کہ اس نے قدامت پسند اٹلانٹا کے مضافاتی علاقے میں ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ جانتی ہے کہ جارجیائی باشندوں کو کیسے منانا ہے۔ رومن نے کہا کہ اس کے ورثے اور فعالیت پر حملے صرف "ان حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں۔"
انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آمنے سامنے سیاسی تنظیم سازی پر توجہ مرکوز کرنے والی مہم ایک ایسی تحریک پیدا کر سکتی ہے جس سے زیادہ ووٹرز آئیں گے۔
