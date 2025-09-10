یوکرین: روس کے حملے میں 23 پنشنرز سمیت 24 افراد ہلاک، 19 لوگ زخمی
یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک میں یارووایا میں روس کے گلائیڈ بم حملے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے سبھی لوگ پنشنر تھے۔
ڈونیٹسک: منگل کی صبح مشرقی یوکرین کے ایک گاؤں میں روسی گلائیڈ بم اس وقت گرا جب لوگ اپنی ماہانہ پنشن لینے کے لیے کھلی فضا میں قطار میں کھڑے تھے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہوگئے۔
روسی گلائیڈ بم منگل کی صبح تقریباً 11 بجے ڈونیٹسک کے علاقے کے یارووا گاؤں میں گرا، جو فرنٹ لائن سے 10 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ ڈونیٹسک کے علاقائی سربراہ وادیم فلاشکن نے کہا کہ مرنے والوں میں 23 لوگ پنشنرز ہیں۔
یارووا کے رہائشی ہینادی ٹرش نے بتایا کہ دھماکے میں ان اہلیہ اس وقت ہلاک ہو گئیں جب وہ اپنے بستر پر پڑی ساس کی پنشن لینے کا انتظار کر رہی تھی۔ حملے کے بعد ٹرش اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ یارووا سے بھاگ گئے۔ انہیں اپنی ماں کو اسٹریچر پر لے یارووا سے نکلنا پڑا۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تین سال سے جاری جنگ میں 12 ہزار سے زائد یوکرائنی شہری مارے جا چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں منگل کے حملے کے بارے میں کہا، "یہ واقعی سفاکانہ ہے۔" انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اس وسیع جارحیت کی وجہ سے روس پر اضافی پابندیاں لگانی چاہیے۔
زیلنسکی نے لکھا، "دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کو غیر فعال نہیں رہنا چاہیے۔ امریکہ کو ردعمل کی ضرورت ہے۔ یورپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ G20 کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہلاکتوں کو روکنے کے لیے روس پر سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔"
وہیں ایک اور پیش رفت میں پولینڈ کی مسلح افواج منگل کی رات اور بدھ کے اوائل میں "یوکرین میں واقع اہداف پر بڑے فضائی حملوں" کی وجہ سے ہائی الرٹ پر تھی۔
پولینڈ کی مسلح افواج کی آپریشنل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ "پولینڈ کی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولینڈ کی مسلح افواج کے آپریشنل کمانڈر نے تمام ضروری طریقہ کار کو فعال کر دیا ہے۔ پولش اور اتحادی طیارے ہماری فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں، نیز زمینی فضائی دفاع اور ریڈار اور جاسوسی نظام الرٹ کی اعلیٰ ترین سطح پر ہیں۔"
پولینڈ کے مطابق یہ کارروائی "احتیاطی" تھی اور ملک کی فضائی حدود کو محفوظ بنانے اور "خطرہ زدہ علاقے سے متصل علاقوں" میں لوگوں کی حفاظت کے لیے کی گئی۔
