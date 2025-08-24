ماسکو: روسی فوج نے یوکرین کے شہر ڈونیٹسک کے دو دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس دعوے کے ساتھ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ فوج نے گذشتہ دنوں یوکرین کے کئی بڑے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران فضائی گائیڈڈ میزائل اور 160 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ صدر پوتن اور یوکرائنی صدر زیلنسکی کے بیچ امن مذاکرات کی ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔
روسی وزارت دفاع نے سنیچر کے روز کہا کہ ان کی فوج نے گذشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے میں دو دیہاتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی اور مغربی فوجی یونٹوں کی کارروائی کے بعد سیریڈنے اور کلیبن بائیک گاؤں روسی کنٹرول میں آ گئے۔ مزید دعویٰ کیا گیا کہ روسی فوج نے یوکرین کے ملٹری-انڈسٹریل کمپلیکس اور 143 مقامات پر بھی حملہ کیا۔
روسی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ گذشتہ ہفتے چار گائیڈڈ میزائلوں اور 160 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ انادولو نیوز ایجنسی نے وزارت دفاع کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ یہ پیش رفت جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات کے بیچ ہوئی ہے۔
اس سے قبل زیلنسکی نے جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا پر زور دیا تھا کہ وہ تنازع کے خاتمے کے لیے روسی پوتن کے ساتھ بات چیت کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یہ جانکاری دی۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس بات چیت میں انہیں یوکرائنی ساتھیوں کے ساتھ مشترکہ سفارتی کوششوں اور واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے ساتھ مفید ملاقاتوں کے بارے میں جانکاری دی۔
ولادیمیر زیلنسکی نے روسی صدر پوتن کے ساتھ کسی بھی قسم کی ملاقات کے لیے اپنی تیاری کا اعادہ کیا۔ تاہم زیلنسکی نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ماسکو ایک بار پھر اس معاملے کو مزید طویل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ ضروری ہے کہ گلوبل ساؤتھ مثبت اشارے دے اور روس کو امن کی طرف لے جائے۔'
دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر دو ہفتوں میں یوکرین کے پرامن حل کی جانب پیش رفت نہ ہوئی تو روس پر پابندیاں عائد کر دیں گے۔ یہ دھمکی الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایک پرتپاک ملاقات کے ایک ہفتے بعد ماسکو کے تئیں ان کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ صدر پوتن اور ان کے یوکرائنی ہم منصب زیلینسکی کے درمیان ممکنہ ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔
