ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ: کون سے ممالک ٹرمپ کے ساتھ کون خلاف، یہاں جانیں
نتن یاہو۔ٹرمپ ملاقات میں غزہ کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ یہاں جانیں منصوبے پر دنیا کا رد عمل۔
Published : September 30, 2025 at 3:55 PM IST
حماس نے منگل کو کہا کہ وہ جواب دینے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے امن منصوبے پر تنظیم کے اندر اور دیگر فلسطینی دھڑوں کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پہلے ہی اس منصوبے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حماس اس پر راضی ہوگی یا وہ اپنا ردعمل دے کب تک دے گی۔
اس تجویز میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد اور غزہ میں تعمیر نو کے وعدے کے بدلے مؤثر طریقے سے ہتھیار ڈالے اور غیر مسلح ہو جائے۔
اس خبر میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ عالمی برادری اس تجویز پر کیا موقف پیش کررہی ہے۔
عرب اور پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے ٹرمپ کی تجویز کی منظوری دی:
منگل کے روز پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے اس منصوبے کا خیرمقدم کیا اور ٹرمپ کے امن منصوبے کے کامیاب ہونے پر اعتماد کا اظہار کیا۔
ایک مشترکہ بیان میں، وزراء نے کہا کہ وہ جنگ کو روکنے، غزہ کی تعمیر نو، فلسطینیوں کی نقل مکانی کو روکنے اور مغربی کنارے کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کو روکنے کے ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔
انہوں نے خطے میں امن کے قیام کے لیے واشنگٹن کے ساتھ اپنی شراکت داری کی اہمیت پر بھی زور دیا اور امن و استحکام کے لیے امریکہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ تعمیری کام کرنے کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کی۔
فلسطینی اتھارٹی
فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم کیا:
فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کی واپسی اور ممکنہ طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ صاف کرنے کے لیے اصلاحات نافذ کرنے کا عہد کیا۔
فلسطینی اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ، "ریاست فلسطین غزہ پر جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی مخلصانہ اور پرعزم کوششوں کا خیرمقدم کرتی ہے اور امن کا راستہ تلاش کرنے کی ان کی صلاحیت پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتی ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ہم نے ایک جدید، جمہوری اور غیر فوجی فلسطینی ریاست کے لیے اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے، جو تکثیریت اور پرامن منتقلی کے لیے پرعزم ہے،" بیان میں کہا گیا ہے فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کا وعدہ کرتی ہے، بشمول نئے انتخابات اور ایسے نظام کو ختم کرنا جو اسرائیلیوں پر حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کے خاندانوں کو ادائیگی کرتا ہے۔
فرانس
حماس کے پاس امن منصوبے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور تمام مغویوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرمپ کے عزم کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
میکرون نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ، "میں توقع کرتا ہوں کہ اسرائیل اس بنیاد پر مضبوطی سے کام کرے گا۔ حماس کے پاس تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنے اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے،"۔
انہوں نے لکھا، "ان عناصر کو دو ریاستی حل کی بنیاد پر خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ گہرائی سے بات چیت کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔" "فرانس اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہر فریق کے وعدوں کے حوالے سے چوکنا رہے گا۔"
اسپین
اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد حل
ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے امریکی امن معاہدے کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد حل ہے۔
سانچیز نے ایکس پر لکھا، "اب وقت آگیا ہے کہ تشدد بند کیا جائے، تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کی جائے، اور شہری آبادی کو انسانی امداد فراہم کی جائے۔"
اسپین غزہ میں اسرائیل کی جنگ کا کھلم کھلا ناقد رہا ہے، اس ماہ کے شروع میں سانچیز نے اسرائیل کے طرز عمل کو نسل کشی قرار دیا تھا۔
چین
غزہ میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا کہ بیجنگ غزہ میں کشیدگی میں کمی کے لیے "تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے"۔
جیاکون نے ایک باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا، "چین فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سازگار تمام کوششوں کا خیرمقدم اور حمایت کرتا ہے۔"
آسٹریلیا
ٹرمپ کے منصوبے کو حقیقت بنانے میں مدد کریں
آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے کا خیرمقدم کیا ہے اور تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اسے بلا تاخیر حقیقت بنائیں۔
البانیز نے منگل کو کہا، "ہم فلسطینیوں کی خود ارادیت اور ریاستی حیثیت اور فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے غزہ پر موثر کنٹرول واپس لینے پر منصوبے کی توجہ کو سراہتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کا منصوبہ الحاق اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے واضح طور پر رد کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ "آسٹریلیا تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ اس منصوبے کے ساتھ سنجیدگی سے مشغول ہوں اور بغیر کسی تاخیر کے اس کے وژن کو حقیقت میں لانے کے لیے کام کریں۔"
آسٹریلیا نے گزشتہ ماہ برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں شمولیت اختیار کی تھی، جس سے اسرائیل کی طرف سے ناراض ردعمل سامنے آیا تھا۔
جرمنی
ٹرمپ کا منصوبہ 'جنگ کے خاتمے کا بہترین موقع' ہے
چانسلر فریڈرک مرز نے ٹرمپ کی "مسلسل کوششوں" اور مشرق وسطیٰ کے عرب اور مسلم ممالک کا حماس کے ساتھ "اثر و رسوخ" پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی اس معاملے پر اپنے یورپی ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔
میرز کی جانب سے منگل کو حماس کے جرمن یرغمالیوں کے رشتہ داروں کی میزبانی کے فوراً بعد مرز سامنے آیا۔ ملاقات کے دوران، انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی تکلیف "اب ختم ہونی چاہیے" اور حماس سے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔
بھارت
ٹرمپ کا منصوبہ امن کے لیے ’قابل عمل راستہ‘
ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ٹرمپ کے غزہ تنازعہ کے خاتمے کے منصوبے کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے۔
مودی نے ایکس پر کہا، "یہ فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ساتھ ساتھ بڑے مغربی ایشیائی خطے کے لیے طویل مدتی اور پائیدار امن، سلامتی اور ترقی کے لیے ایک قابل عمل راستہ فراہم کرتا ہے، امید ہے کہ تمام متعلقہ افراد ٹرمپ کے اقدام کے پیچھے اکٹھے ہوں گے اور تنازعات کے خاتمے اور امن کو محفوظ بنانے کی کوششوں کی حمایت کریں گے۔
عالمی رہنماؤں کے ان بیانات پر غور کریں تو بیشتر ممالک نے ٹرمپ کے غزہ سے متعلق امن منصوبے کی حمایت کی ہے۔
ٹرمپ کا امن منصوبہ:
جنگ کے خاتمے اور جنگ کے بعد غزہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے میں لوگوں کو غزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں فریق اسے قبول کرتے ہیں تو جنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔
اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے اس منصوبے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کے تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔
یہ منصوبہ مؤثر طریقے سے علاقے اور اس کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بین الاقوامی کنٹرول میں رکھے گا، ایک بین الاقوامی سیکورٹی فورس تعینات کرے گا اور انتظامیہ اور تعمیر نو کی نگرانی کے لیے ٹرمپ اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سربراہی میں "بورڈ آف پیس" قائم کرے گا۔
یہ علاقہ اسرائیلی فوج کے گھیرے میں رہے گا۔ حماس کا غزہ کے انتظام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اس کے تمام فوجی انفراسٹرکچر بشمول سرنگیں تباہ کردی جائیں گی۔
بین الاقوامی سیکورٹی فورس امن برقرار رکھے گی اور فلسطینی پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سنبھالنے کی تربیت دے گی۔ مصر نے کہا ہے کہ وہ ہزاروں فلسطینی پولیس کو غزہ میں تعینات کرنے کے لیے تربیت دے رہا ہے۔
