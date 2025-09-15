اسرائیلی حملے پر قطر برہم، وزیر اعظم نے دنیا پر دیا زور، کہا: وہ 'دوہرے معیارات' کو مسترد کرے اور اسرائیل کو سزا دے
قطر کے وزیراعظم نے اسرائیل کو واضح طور پر خبردار کیا کہ وہ دوحہ پر حملے کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔
دوحہ، قطر: قطر کے وزیر اعظم نے اتوار کے روز بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ "دوہرے معیارات" کو مسترد کرے اور اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرائے، انہوں نے دوحہ میں حماس کے ارکان پر اچانک اسرائیلی حملے کے جواب میں بلائے گئے ہنگامی سربراہی اجلاس کے موقع پر بات کی۔ مہلک حملہ جو کہ ایک امریکی اتحادی کی طرف سے دوسرے کی سرزمین پر کیا گیا۔ اس حملہ نے تنقید کی ایک لہر کو جنم دیا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرزنش بھی شامل ہے، جس نے بہر حال وزیر خارجہ مارکو روبیو کو حمایت کے اظہار میں اسرائیل روانہ کیا۔
پیر کو ہونے والا عرب اور اسلامی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس خلیجی ممالک کے درمیان اتحاد کے ایک عظیم شو کے طور پر کام کرے گا اور اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جسے پہلے ہی غزہ میں جنگ اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کا سامنا ہے۔
ایران، عراق، ترکی اور فلسطین کے رہنماؤں کے پہنچنے کی امید
قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی نے اتوار کے روز اجلاس کی تیاری کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "اب وقت آگیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار استعمال کرنا بند کرے اور اسرائیل کو ان تمام جرائم کی سزا دی جائے جو اس نے کیے ہیں"۔ انہوں نے کہا "جو چیز اسرائیل کو جاری رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے... وہ ہے خاموشی، بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس کا جوابدہ نہ ہونا۔" پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں متوقع رہنماؤں میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان شامل ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس اتوار کو دوحہ پہنچے۔
شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر کا دورہ کیا تھا
یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا سعودی عرب کے حکمران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس اجلاس میں شرکت کریں گے، حالانکہ انہوں نے اس ہفتے کے شروع میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے قطر کا دورہ کیا تھا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان، ماجد الانصاری کے مطابق، پیر کے اجلاس میں "ریاست قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق ایک مسودہ قرارداد" پر غور کیا جائے گا۔
'اسرائیل پر لگام'
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے اتوار کو الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل کے رویے کا سوال "اب صرف فلسطین اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا"۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خطے میں اسرائیل کی توسیع پسندی ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کو مل کر اس نئے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
ہارورڈ کے مڈل ایسٹ انیشی ایٹو کی فیلو الہام فخرو نے کہا کہ وہ توقع کرتی ہیں کہ خلیجی ریاستیں "اسرائیل پر لگام لگانے کے لیے واشنگٹن پر زور دینے کے لیے سربراہی اجلاس کا استعمال کریں گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ "وہ امریکی سکیورٹی کی مضبوط ضمانتیں بھی حاصل کریں گے، اس بنیاد پر کہ اسرائیل کے اقدامات نے موجودہ یقین دہانیوں کی ناکافی کو بے نقاب کیا ہے اور سکیورٹی پارٹنر کے طور پر امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔"
امریکہ کو بھی ایک انتہائی اہم سگنل بھیجنے کا اب وقت آگیا
پیرس کی سائنسز پو یونیورسٹی کے مشرق وسطیٰ کے لیکچرار کریم بطار نے اس اجلاس کو عرب اور مسلم رہنماؤں کے لیے ایک "لٹمس ٹیسٹ" قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بہت سے حلقے "بیمار اور پرانے طرز کی باتوں سے تھک چکے ہیں"۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ممالک نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی ایک انتہائی اہم سگنل بھیجیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو یہ بلینک چیک دینا بند کر دے۔
خطے میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے قطر میں موجود
قطر خطے میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کرتا ہے، اور امریکہ اور مصر کے ساتھ اسرائیل-حماس جنگ میں ثالثی کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شیخ محمد نے جمعہ کو امریکہ کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ کے ساتھ عشائیہ کیا۔ حماس کے پولٹ بیورو کے رکن باسم نعیم نے کہا کہ عسکریت پسند تحریک، جس کے اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حملے نے غزہ جنگ کو جنم دیا، امید ظاہر کی کہ سربراہی اجلاس "فیصلہ کن اور متحد عرب اسلامی پوزیشن" پیدا کرے گا۔
'خاموش رہے تو تباہی ہوگی'
اسرائیلی حملے پر قطر برہم ہے، قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثان نے نیتن یاہو کو ڈھکی چھپی دھمکی دی ہے؛ آج 50 مسلم ممالک مل کر ممکنہ طور پر کسی بھی طرح کا اعلان کر سکتے ہیں؟
دوحہ پر حملے کے بعد اسرائیل
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ایک بڑی جوابی فائرنگ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ قطر میں حماس کے ارکان کو ختم کرنے کا ان کا مشن ناکام رہا۔ اب اسرائیل اس حملے کے حوالے سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی نے اتوار کو نیتن یاہو کو سخت وارننگ دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کو دوحہ پر حملے کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی اپیل کی ہے۔
قطر کے وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دوہرے معیار کو مسترد کرے اور اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرائے۔ انہوں نے یہ بات دوحہ میں حماس کے ارکان پر اسرائیلی حملے کے ردعمل میں بلائی گئی ہنگامی سربراہی کانفرنس میں کہی۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی نے اتوار کو ہونے والی ملاقات میں کہا کہ 'اب وقت آگیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار استعمال کرنا بند کرے اور اسرائیل کو ان تمام جرائم کی سزا دے۔
قطر کے دارالحکومت میں کیا جائے گا بڑا فیصلہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر کو عرب اور کئی اسلامی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں خلیج کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے رہنما قطر کے دارالحکومت میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ اسرائیل کے حالیہ دوحہ حملوں پر مربوط ردعمل پر تبادلۂ خیال کیا جا سکے۔ 50 کے قریب مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف بڑے انتقامی کارروائی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پیر کے ہنگامی اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان اتحاد کا واضح مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، جسے پہلے ہی غزہ میں جنگ اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کا سامنا ہے۔
اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی ایک اور مثال
اجلاس میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، عراقی وزیراعظم محمد شیعہ السوڈانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی شرکت متوقع ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس اتوار کو دوحہ پہنچے۔ اجلاس میں اسرائیلی حملے سے متعلق قرارداد کے مسودے پر بحث کی جائے گی جو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی ایک اور مثال ہے۔ جمعہ کو نیویارک میں ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن بن جاسم الثانی نے کہا کہ قطر اس حملے کا اجتماعی جواب دے گا اور خبردار کیا کہ اسرائیلی حملے نے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
دوحہ حملے پر اسرائیل کی وضاحت
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ان حملوں پر واضح کیا ہے کہ یہ حماس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے تھے، جس سے پورے خطے اور اس سے باہر تشویش پائی جاتی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے یہ میزائل اس وقت داغے جب حماس کے ارکان دوحہ میں اس کے دفتر میں جمع ہوئے تھے تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ پر اسرائیل کی دو سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے تجویز کردہ معاہدے پر بات چیت کی جا سکے۔
ٹرمپ کی پیشکش قبول کرنے کا دعویٰ
یہ حملہ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کے اس دعوے کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے بدلے اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں اور غزہ میں حماس کے زیر حراست تمام 48 یرغمالیوں کو رہا کرنے کی ٹرمپ کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ اس فضائی حملے میں حماس کے پانچ ارکان اور ایک قطری سکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا، حالانکہ اس سے حماس کی قیادت کا صفایا نہیں ہوا۔