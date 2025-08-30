انڈونیشیا: ڈرائیور کی ہلاکت کے بعد مظاہرین کا کونسل کی عمارت پر حملہ، آگ لگنے سے 3 افراد ہلاک

جکارتہ، انڈونیشیا (اے پی) - جمعہ کو انڈونیشیا کے دارالحکومت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا جب مبینہ طور پر ایک ڈلیوری سوار کو پولیس کی بکتر بند گاڑی نے کچل دیا تھا جب کہ فسادات کی پولیس اور اراکین پارلیمنٹ کے الاؤنسز کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ انڈونیشیا کے شہر مکاسر میں ایک کونسل کی عمارت کو مظاہرین نے آگ لگا دی جس کے نتیجے میں کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے۔
...Jam 4 pagi.— 222 Mountains For 🇵🇸 (@kafiradikalis) August 29, 2025
10 truk TNI dikerahkan turun ke kantor Polres Jakarta Timur yg telah dibakar massa.
Massa menyambut gempita ratusan personel TNI, dielu2kan seperti pahlawan.
Bahkan disambut dengan nyanyian lagu patriotik Indonesia Pusaka... (``,) pic.twitter.com/hRRrhNOGgz
مظاہرین نے جمعے کی صبح وسطی جکارتہ میں پولیس موبائل بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کیا اور کچھ نے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اس دوران مظاہرین کے ایک مشتعل گروپ نے پولیس چوکی اور پولیس کمپاؤنڈ کے قریب کھڑی کاروں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے ٹریفک سگنلز اور دیگر انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا جس سے علاقے میں ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔
جمعرات کی جھڑپوں کے دوران ایک موٹرسائیکل ٹیکسی ڈرائیور کی موت کو ظاہر کرنے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد بدامنی پھوٹ پڑی، جس نے ملک کو چونکا دیا اور سیکورٹی فورسز کے خلاف بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا۔
متاثرہ شخص کی شناخت 21 سالہ عفان کرنیاوان کے نام سے ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر کھانے کی ترسیل کی خدمت کے آرڈر کو پورا کر رہا تھا جب وہ کئی دنوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں پھنس گیا۔
عینی شاہدین نے مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ نیشنل پولیس کے موبائل بریگیڈ یونٹ کی ایک بکتر بند گاڑی اچانک مظاہرین کے ایک ہجوم میں گھس گئی اور کرنیاوان سے ٹکرا گئی، جس سے وہ نیچے گر گیا۔ گاڑی رکنے کی بجائے اس کے اوپر چڑھ گئی۔
صدر پرابوو سوبیانتو نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں پرسکون رہنے کی اپیل کی اور تعزیت کی۔ سوبیانتو نے کہا کہ میں اس واقعے سے بہت پریشان اور غمزدہ ہوں. سابق جنرل نے کہا کہ وہ مظاہروں میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ "ان عناصر کے خلاف چوکس رہیں جو بدامنی پھیلاتے اور افراتفری پھیلاتے رہتے ہیں۔" "ایسی صورتحال میں، تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پرسکون رہیں اور میری قیادت والی حکومت پر بھروسہ کریں، جو لوگوں کے لیے بہترین کام کرے گی،" سبیانتو نے کہا۔
ہزاروں موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاست دانوں نے جمعہ کو کرنیاوان کو ان کی آخری رسومات کے دوران خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہر کے وسط میں ٹریفک کا ایک بڑا دائرہ بھر دیا اور مرکزی سڑکوں پر پھیل گئے۔