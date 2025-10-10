اٹلی میں برقع اور نقاب پر پابندی لگانے کی تیاری، پی ایم میلونی کی پارٹی نے نیا بل پیش کیا، خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ
اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 5:26 PM IST
روم: اٹلی میں برقع اور نقاب پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیو میلونی کی برادرز آف اٹلی پارٹی نے عوامی مقامات پر برقع اور نقاب پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا ہے۔ اس بل کو اس اقدام کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کا مقصد "ثقافتی علیحدگی پسندی" کا مقابلہ کرنا ہے۔ برقعہ ایک پورے جسم کا لباس ہے جو عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپتا ہے، جس سے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق بل کے تحت ملک بھر میں تمام عوامی مقامات، اسکولوں، یونیورسٹیوں، دکانوں اور دفاتر میں چہرے کو ڈھانپنے والے لباس پر پابندی لگے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 300 سے 3000 یورو تک جرمانہ کیا جائے گا۔
اٹلی کے کچھ علاقوں میں پہلے سے ہی ایسی پابندیاں ہیں، جیسے شمالی لومبارڈی، جہاں 2015 کے آخر میں عوامی عمارتوں اور ہسپتالوں میں چہرے کو ڈھانپنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔
اطالوی پارلیمنٹ میں متعارف کرایا گیا نیا بل چہرے کو ڈھانپنے سے بالاتر ہے اور ان مذہبی تنظیموں پر مالیاتی شفافیت کے نئے تقاضے عائد کرتا ہے جن کے اطالوی حکومت کے ساتھ رسمی معاہدے نہیں ہیں۔
اس بل میں کئی نئی مجرمانہ دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، جن میں کنواری پن کی جانچ(ورجنٹی ٹیسٹ) کے لیے سزائیں بھی شامل ہیں۔ یہ قانونی کارروائی کی بنیاد کے طور پر مذہبی جبر کو شامل کرکے جبری شادی کے لیے سزاؤں کو بھی سخت کرتا ہے۔
فرانس برقع پر پابندی لگانے والا پہلا یورپی ملک ہے
اگر برادرز آف اٹلی پارٹی کا بل پارلیمنٹ میں منظور ہو گیا تو اٹلی برقع پر مکمل پابندی لگانے والا دوسرا یورپی ملک بن جائے گا۔ اس سے قبل 2011 میں فرانس پہلا یورپی ملک تھا جس نے عوام میں برقع پہننے پر مکمل پابندی عائد کی تھی۔ تاہم، دنیا بھر کے 20 سے زیادہ ممالک نے عوامی مقامات پر برقع اور چہرے کو ڈھانپنے والے دیگر ملبوسات پر پابندی کی کسی نہ کسی شکل کو نافذ کیا ہے۔
یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے ان پابندیوں کو برقرار رکھا ہے، بشمول 2017 میں، جب اس نے بیلجیئم کے برقع اور پورے چہرے کے نقاب پر پابندی کو برقرار رکھا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ قومیں معاشرے میں "ایک ساتھ رہنے" کے تحفظ کے لیے ایسے لباس پر پابندی لگا سکتی ہیں۔
رائٹرز کی خبر کے مطابق، میلونی کی پارٹی کے تین قانون سازوں کی طرف سے پیش کیا گیا بل، ملک بھر میں تمام عوامی مقامات، اسکولوں، یونیورسٹیوں، دکانوں اور دفاتر میں چہرے کو ڈھانپنے والے لباس پر پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔