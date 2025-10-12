غزہ میں جنگ بندی کے بعد امدادی سرگرمیوں میں تیزی، قیدیوں کے تبادلے کی تیاریاں زوروں پر
غزہ میں نئی جنگ بندی کے تحت امداد کی فراہمی میں تیزی لائی جارہی اور قیدیوں کے تبادلے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔
Published : October 12, 2025 at 8:05 PM IST
قاہرہ : غزہ میں امداد کی فراہمی میں تیزی لانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ معاہدے کے تحت روزانہ 600 ٹرک امداد لے کر پہنچیں گے۔ یہ جنگ زدہ علاقے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ مصر نے آج 400 ٹرک غزہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹرکوں کو اسرائیلی افواج کی جانچ پڑتال کے بعد ہی داخلے کی اجازت ملے گی۔ رفح کراسنگ پر ٹرکوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔
اقوام متحدہ کے مطابق، جنگ اور پابندیوں کی وجہ سے غزہ میں صرف 20 فیصد امداد پہنچ سکی تھی۔ اب قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ امداد لاکھوں لوگوں کی زندگی بچانے میں مدد دے گی۔ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ یہ تنظیم اقوام متحدہ کی جگہ غزہ میں خوراک فراہم کر رہی تھی۔ اس کے آپریشنز میں افراتفری اور ہلاکتیں بھی ہوئیں۔
جنگ بندی کے بعد اس کے تقسیم مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینیوں نے بتایا کہ رفح اور خان یونس میں اس کے مراکز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہاں سے لکڑی اور دھات کی باڑیں بھی ہٹا دی گئیں۔ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کو حماس کو امداد سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم، اس کے آپریشنز میں افراتفری رہی اور سینکڑوں فلسطینی ہلاک ہوئے۔ اس کے نمائندے نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ کو پیر کی صبح رہائی کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ایک جذباتی لمحہ ہوگا۔ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ حماس کے پاس موجود 48 یرغمالیوں میں سے 20 زندہ ہیں۔ ان سب کی پیر کو رہائی متوقع ہے۔ مردہ یرغمالیوں کی شناخت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیر کو اسرائیل پہنچیں گے۔ وہ یرغمالیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے اور بعد میں مصر میں امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریباً 2,000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی متوقع ہے۔ ان میں سے کئی کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہوگی۔ غزہ کی وزارت صحت نے طبی عملے کی لاشوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں غزہ شہر کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ایک مشکل سفر ہے۔ غزہ شہر میں مسلح پولیس گشت کر رہی ہے اور امدادی ٹرکوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ یہ حماس کے زیر انتظام وزارت داخلہ کا حصہ ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دو سالہ جنگ نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ 67,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں اور 90 فیصد آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ جنگ بندی کے باوجود، غزہ کے مستقبل اور حماس کے کردار کے بارے میں سوالات باقی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کی سرنگوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔