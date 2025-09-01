کابل: افغانستان میں شدید زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کی خبر ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اتوار کو دیر گئے پاکستان کی سرحد کے قریب مشرقی افغانستان میں 6.0 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یو ایس جی ایس نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز صوبہ کنڑ میں تھا اور اس کی گہرائی زیر زمین آٹھ کلومیٹر تھی۔ مقامی وقت کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب 11:47 بچے زمین پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
#BREAKING Over 250 killed, 500 injured in Sunday night earthquake in Afghanistan's eastern Kunar province: Information Ministry tells Anadolu pic.twitter.com/yLNy3sJAOI— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
افغانستان کے صوبہ کنڑ میں آئے اس زلزلے سے سینکڑوں افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ انادولو ایجنسی نے افغانستان کی وزارت اطلاعات کے حوالے سے بتایا کہ 250 سے زائد افراد ہلاک اور 500 زخمی لوگ ہوئے ہیں۔ زلزلے سے کنڑ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس سے قبل افغانستان سے آنے والی ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ نو افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK— Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025
سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں زلزلے کی شدت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے صوبہ وردک کے دارالحکومت میدان شہر کی سابق میئر ظریفہ غفاری نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تباہ کن زلزلے نے پورے گاؤں کو اپنی زد میں لے لیا اور رہائشیوں کو ڈر اور مایوسی میں دھکیل دیا ہے۔
غفاری نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "افغانستان کے کنڑ، ننگرہار اور نورستان صوبوں میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا ہے، جس میں گھروں اور زندگیوں کے تباہ ہونے کے باعث خاندان مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پورے دیہات جن میں سے بہت سے گھر تھے، سب زمین بوس ہو گئے ہیں، ہزاروں بچے، خواتین، اور بوڑھے دیہاتی زخمی ہوئے ہیں۔ سب بے گھر ہو گئے ہیں۔ وہیں طالبان حکومت حسب ضرورت ریسکیو آپریشن کرنے کی اہل نہیں ہے۔" انہوں نے کنڑ کے لوگوں کو اہم امداد کی اشد ضرورت پر زور دیا۔
Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4— Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025
افغانستان کے کرکٹر رحمن اللہ گرباز نے کہا کہ انہیں لوگوں موت پر بہت دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ "افغانستان کے کنڑ میں آنے والے المناک زلزلے سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ میری دعائیں متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ شہداء کو جنت، زخمیوں کو شفا اور تمام متاثرین کو طاقت دے۔"
افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے محکمہ صحت عامہ کے ترجمان نقیب اللہ رحیمی نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس صوبے میں بھی پہلے جھٹکے کے بعد تقریباً 20 منٹ بعد دوسرا زلزلہ آیا، جس کی شدت 4.5 اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔
Deeply saddened by the tragic earthquake in Kunar, Afghanistan. My prayers are with the victims & their families. May Allah grant Jannah to the martyrs, healing to the injured & strength to all affected. 🕊️🇦🇫 pic.twitter.com/M5QioR2qAd— Rahmanullah Gurbaz (@RGurbaz_21) August 31, 2025
اس زلزلے کے جھٹکے افغانستان کے علاوہ پاکستان کے خیبرپختونخوا، اسلام آباد، مری، پشاور، لاہور، راولپنڈی اور پنجاب سمیت بیشتر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ وہیں اس کے ہلکے جھٹکے بھارت کے دہلی اور افغانستان کے پڑوسی ملک تاجکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔
اس سے قبل افغانستان میں سات اکتوبر 2023 کو 6.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد شدید آفٹر شاکس آئے۔ طالبان حکومت کے مطابق اس زلزلے میں کم از کم 4,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ نے مرنے والوں کی تعداد 1500 کے قریب بتائی تھی۔ حالیہ واقعات میں افغانستان میں آنے والی یہ سب سے مہلک قدرتی آفت تھی۔
