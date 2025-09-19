روس کے کامچٹکا میں طاقتور زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت سات اعشاریہ آٹھ، سونامی الرٹ جاری
روس کا کامچٹکا علاقہ انتہائی حساس ہے۔ یہاں زلزلوں کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے۔
ماسکو: جمعہ 19 ستمبر کی صبح روس کے کامچٹکا علاقے کے مشرقی ساحل کے قریب شدید زلزلہ آیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت تقریباً 7.8 تھی۔
ابھی تک کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کا مرکز پیٹرو پاولوسک کامچٹسکی سے 127 کلومیٹر (79 میل) مشرق میں تھا اور یہ جمعہ کی صبح مقامی وقت کے مطابق صبح 6:58 پر آیا۔ گہرائی 19.5 کلومیٹر تھی۔ سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ مقامی لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ یو ایس جی ایس کے مطابق، زلزلہ روسی شہر پیٹرو پاولوسک کامچٹسکی سے 111 کلومیٹر (69 میل) مشرق میں، کامچٹکا کے علاقے کے انتظامی مرکز، 39.5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
A powerful #earthquake of 7.8 is recorded in #Kamchatka, #Russia, so authorities have issued a tsunami alert for the region and in #Alaska pic.twitter.com/KTDdCDjl50— Devesh , वनवासी (@Devesh81403955) September 19, 2025
اس سے پہلے بھی زلزلے آتے رہے ہیں:
روس کا یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ زلزلہ زدہ علاقوں میں سے ایک ہے، یہاں مستقل خطرہ بنا رہا ہے۔ پیسیفک پلیٹ اور نارتھ امریکن پلیٹ یہاں آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے زلزلے آتے ہیں۔ اس سے قبل ہفتہ کو 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔
29 جولائی کو کامچٹکا جزیرے کے قریب 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جسے دہائی کا سب سے طاقتور زلزلہ سمجھا جاتا ہے۔ جس کے بعد روس، جاپان اور الاسکا کے کئی علاقوں میں سونامی کا الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، کامچٹکا کے ساحل پر اونچی لہریں اٹھیں۔ صورتحال کے پیش نظر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا۔ یہ زلزلہ 2011 کے بعد سب سے بڑا تھا، جب جاپان کے ساحل پر 9.1 شدت کے زلزلے نے سونامی کو جنم دیا تھا جس میں 15,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔
