ٹرمپ آگ بگولا: "سیاست کو ترجیح دی گئی، امن کو نہیں،" وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کو انعام نہ دینے پر نوبل کمیٹی کو بنایا تنقید کا نشانہ

ناروے کی نوبل کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2025 کا نوبل امن انعام وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو کو دیا جائے گا۔

ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 10:17 PM IST

4 Min Read
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سال کے نوبل امن انعام کے لیے نظر انداز کیے جانے کے بعد وائٹ ہاؤس نے نوبل کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس فیصلے کو سیاسی محرک قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر اسٹیون چیونگ نے کہا کہ یہ تعصب کی عکاسی کرتا ہے۔

اسٹیون چیونگ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ایک بار پھر، نوبل کمیٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاست کو امن سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہ بھول عالمی امن کے لیے حقیقی عزم کے بجائے تعصب کو ظاہر کرتی ہے۔"

امن کو سیاست پر ترجیح

اسٹیون چیونگ نے مزید کہا، " صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امن معاہدے کرتے رہیں گے، جنگیں ختم کریں گے اور جانیں بچائیں گے۔ ان کے پاس ایک انسان دوست دل ہے اور اس جیسا کبھی کوئی نہیں ہوگا جو اپنی قوت ارادی سے پہاڑوں کو ہلا سکے۔ نوبل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں۔

ٹرمپ نے اوباما کو نشانہ بنایا

اس اعلان سے چند گھنٹے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر براک اوباما کو نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امن کے لیے کچھ نہیں کیا، انہیں کچھ نہ کرنے اور ہمارے ملک کو برباد کرنے پر امن کا نوبل انعام حاصل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں (اوباما کو) کچھ نہ کرنے پر ایوارڈ ملا۔

باراک اوباما کو 2009 میں ملا تھا امن کا نوبل انعام

باراک اوباما کو اقتدار سنبھالنے کے آٹھ ماہ بعد 2009 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اس وقت، ناروے کی نوبل کمیٹی نے بین الاقوامی سفارت کاری اور لوگوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی غیر معمولی کوششوں کا حوالہ دیا تھا۔

نوبل کا پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اوسلو

ڈونلڈ ٹرمپ، جو جنوری میں اوول آفس واپس آئے تھے، انہوں نے غزہ میں امن کے قیام اور آٹھ جنگوں کے خاتمے میں اپنی انتظامیہ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ نتائج سے چلتے ہیں، نہ کہ پہچان سے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اوسلو (پی آر آئی او) پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، جو نوبل کے انتخاب کے عمل میں مشاورتی کردار ادا کرتا ہے۔

نوبل امن انعام 2025

ناروے کی نوبل کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2025 کا نوبل امن انعام وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو کو دیا گیا ہے۔ انہیں اپنے ملک کے لوگوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور آمریت سے جمہوریت کی طرف منصفانہ اور پرامن منتقلی کے لیے ان کی جدوجہد کے لیے ان کے انتھک کام کے لیے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔

ماریا کورینا ماچاڈو کو 11 ملین سویڈش کرونر ($ 1.2 ملین) کا انعام ایسے وقت میں جمہوریت کو فروغ دینے پر دیا گیا ہے جب بہت سے ممالک آمریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نوبل امن انعام کی تقریب اوسلو میں 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کی برسی کے موقع پر منعقد کی جائے گی۔

چار امریکی صدور کو امن کا نوبل انعام دیا گیا

اب تک چار امریکی صدور امن کا نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ تھیوڈور روزویلٹ (1906) کو روس-جاپانی جنگ کے خاتمے میں ثالثی کرنے پر، لیگ آف نیشنز کے قیام کے لیے ووڈرو ولسن (1919)، جمی کارٹر (2002) کو انسانی حقوق اور امن کے لیے کام کرنے پر، اور براک اوباما (2009) کو ان کی سفارتی کوششوں کے لیے یہ اعزاز ملا ہے۔

PEACE PRIZE OF NOBEL 2025NOBEL PEACE PRIZE DONALD TRUMPWHITE HOUSE NOBEL COMMITTEENOBEL PEACE PRIZE 2025

