جنوب مشرقی انگلینڈ کی مسجد میں شرپسندوں نے آگ لگا دی، پولیس نے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا
Published : October 6, 2025 at 8:14 PM IST
لندن: جمعرات کو مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ پر حملے میں دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ٹھیک دو دن بعد جنوب مشرقی انگلینڈ کے علاقے سسیکس میں شرپسندوں نے ایک مسجد میں آگ لگادی۔
پیس ہیون مسجد کے ترجمان نے کہا کہ یہ نفرت انگیز عمل ہماری کمیونٹی یا ہمارے قصبے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انھوں نے کہا، "پیس ہیون ہمیشہ ہی مہربانی، احترام اور باہمی تعاون کا مقام رہا ہے، اور ہم ان اقدار کو مجسم کرتے رہیں گے۔"
انگلش ساحلی قصبے میں مسجد کو آگ لگانے کے واقعے کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے اسے نفرت انگیز جرم قرار دیا ہے۔
برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مسجد پر حملے کی مذمت کی۔ اسٹارمر کے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم "پیس ہیون میں آتش زنی کے حملے سے خوفزدہ ہیں۔" ترجمان نے مزید کہا کہ "برطانیہ میں مسلم مخالف نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔"
ہنگامی خدمات نے رات تقریباً 9:45 بجے پیس ہیون مسجد میں آگ لگنے کی اطلاعات پر ردعمل ظاہر کیا۔ سسیکس پولیس کے مطابق، مسجد کے سامنے کے دروازے اور باہر کھڑی گاڑی کو نقصان پہنچا، لیکن اس شرپسندانہ کارروائی میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
پولیس کی طرف سے اتوار کو جاری ہونے والی اس واقعے کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ دو بالاکلوا پوش لوگ مسجد کے سامنے والے دروازے کے قریب آتے ہیں، اس سے پہلے کہ داخلی دروازے پر ایکسلرنٹ چھڑکیں اور آگ بھڑکائیں۔
ایسٹ سسیکس فائر اینڈ ریسکیو سروس کے مطابق جائے وقوعہ سے جو شواہد ملے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا عمل ہے۔
پولیس کے مطابق ، جنوب مشرقی انگلینڈ کے علاقے سسیکس میں جائے وقوعہ اور دیگر عبادت گاہوں پر پولیس کی نفری میں اضافہ کیا گیا ہے۔
سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے حملے کی مذمت کی ہے اور لوگوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔
برطانیہ کی ہوم سکریٹری شبانہ محمود نے کہا کہ یہ حملہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا، "اس ملک کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ کئی برادریوں سے ایک قوم کی تعمیر کر سکتا ہے۔" "برطانیہ کے مسلمانوں کے خلاف حملے تمام برطانویوں اور خود اس ملک کے خلاف حملے ہیں۔"
برطانوی یہودیوں کے نائبین کے بورڈ کے صدر فل روزن برگ نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ "ہر مذہبی کمیونٹی کو خوف کے بغیر عبادت کرنے کا حق ہے۔"
یہ حملے غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ پر شدید تناؤ کے درمیان ہوا ہے۔
غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے پورے برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے باقاعدگی سے جاری ہیں۔
احتجاج بہت زیادہ پرامن رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے سام دشمنی میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہیں "دریا سے سمندر تک، فلسطین آزاد ہو جائے گا" جیسے نعروں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ مٹھی بھر فلسطینی حامی مظاہرین کو حماس کی حمایت کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے، جس پر برطانیہ میں پابندی عائد ہے۔
ہفتے کے روز، تقریباً 1,000 افراد ٹریفلگر اسکوائر میں جمع ہوئے تاکہ فلسطین ایکشن پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا جا سکے، یہ ایک براہ راست ایکشن گروپ ہے جس نے برطانوی فوجی طیاروں کو توڑ پھوڑ اور اسرائیلی فوج سے روابط رکھنے والی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حکومت کی طرف سے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، جس سے اس گروپ کی حمایت غیر قانونی ہے۔
